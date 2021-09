Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 6-10 września br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-TOLL: W nowym systemie opłat drogowych e-TOLL zarejestrowane zostały do 8 września br. ponad 193 tys. pojazdów, z czego ok. 154 tys. stanowiły pojazdy ciężkie, poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch. Resort szacuje, że liczba pojazdów ciężkich spodziewanych w nowych systemie to ok. 1,2 mln – tyle bowiem było aktywnych pojazdów w wygaszanym 30 września systemie viaTOLL. Źródło: ISBnews

E-commerce: InPost ocenia, że tempo rozwoju rynku e-commerce w Polsce może wynieść między 15-20% w 2021 r. w zależności od ewentualnych restrykcji związanych z IV falą pandemii, poinformował prezes Rafał Brzoska. Źródło: ISBnews

E-commerce: Więcej niż 2 na 5 ankietowanych Polaków (45%) uważa, że w przyszłym roku będzie robić zakupy głównie przez internet – wyprzedzając w deklaracjach Amerykanów (42%), Holendrów (37%), Australijczyków (36%), Finów (35%) i Norwegów (34%), wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Klarny – globalnego banku detalicznego, dostawcy płatności i serwisu zakupowego. Źródło: ISBnews

E-banking: Częstsze korzystanie z płatności kartami po pandemii deklaruje 22% Polaków, z kolei 10% zapowiada częstsze korzystanie z gotówki, wynika z badania „Jak COVID-19 zmienił zwyczaje zakupowe i płatnicze Europejczyków?” zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie spółek z Grupy EVO, m.in. eService. Źródło: ISBnews

Biznes online: Bezpłatny program Firmy Jutra pomógł już ponad 11 000 firm przenieść biznes do internetu, a także rozwinąć istniejące już e-sklepy oraz startupy – 8 000 deklaruje pozytywną zmianę pod wpływem programu w zakresie rozwoju biznesu lub własnej kariery i kompetencji. W najbliższym czasie aż 51% małych i średnich przedsiębiorstw planuje aktywniej działać online, ale tylko 5% ocenia, że są na to w pełni gotowe. Źródło: PFR

Subskrypcje: Sześciu na dziesięciu Polaków korzysta z internetowych usług subskrypcyjnych, wynika z tegorocznej edycji badania Blue Media „Finanse Polaków w czasach pandemii”. Niezmiennie największą popularnością cieszą się serwisy oferujące dostęp do filmów i seriali – wybiera je czterech na każdych dziesięciu badanych. Dość chętnie subskrybujemy także dostęp do muzyki (15% zadeklarowanych subskrybentów), do gier (11%) oraz do prasy online (11%). Źródło: spółka

E-administracja: Co czwarty Polak uważa weryfikację linii papilarnych za najbezpieczniejszy sposób potwierdzenia tożsamości. Najbardziej tej metodzie ufają młodzi, z których ponad 1/3 wskazuje ją jako najlepszą. Tak wynika z badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów przeprowadzonego pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Źródło: KRD

RTV: Senat odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniającą zasady przyznawania koncesji podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także polskim spółkom z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych spoza EOG. Zgodnie z nowelą, koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG. Źródło: ISBnews

E-płatności: Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, zakładające m.in. wydłużenie vacatio legis. Celem noweli jest umożliwienie klientom wyboru między płatnością gotówkową bądź bezgotówkową i nałożenie na sprzedawców obowiązku przyjęcia płatności gotówkowych, jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Źródło: ISBnews

Banki autonomiczne:Konsolidacja polskiego sektora bankowego będzie postępować, aż pozostanie w nich 3-5 uniwersalnych banków komercyjnych, uważa były prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło. Według niego, bankowość w najbliższych latach będzie się zmieniała w kierunku autonomicznych usług finansowych, które mogą działać razem pod szyldem autonomicznego banku. „Banki będą się konsolidować w taki sposób, że w Polsce będzie od trzech do pięciu uniwersalnych banków komercyjnych. Spóźniony z konsolidacją jest sektor banków spółdzielczych. Niezwykle potrzebny w wielu lokalnych społecznościach, ale zapóźniony technologicznie i nieprzygotowany do zmian. Niskie stopy procentowe, obciążenia skalne i przeregulowanie sektora jeszcze bardziej potwierdzają tezę, że wielkość ma znaczenie. Jeśli jesteś małym bankiem, nie możesz być uniwersalny. Najzwyczajniej w świecie cię na to nie stać” – powiedział Jagiełło. Źródło: ISBnews

Komputeryzacja: Rząd planuje przekazanie 80 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z terenów popegeerowskich z całego kraju, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Według szacunków, z programu może skorzystać około 20 tys. dzieci. Środki mają trafić do gmin jeszcze w tym roku.”Jest to program, w ramach którego dzieci byłych pracowników PGR otrzymają sprzęt komputerowy. […] Pandemia pokazała wiele problemów, które wcześniej nie zawsze były dostrzegane i jednym z tych problemów była […] nauka zdalna na terenach wiejskich, na terenach popegeerowskich” – powiedział Szefernaker. Źródło: ISBnews

Praca w IT: W branży IT, programiści wyraźnie oczekują utrzymania obecnego stanu, co w większości oznacza dalszej pracy w trybie zdalnym. Są z niego na tyle zadowoleni, że 64 proc. ankietowanych wręczyłoby pracodawcy wypowiedzenie, gdyby ten chciał zmusić do powrotu do biura, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy doradczej DataArt przez agencję sondażową Minds&Roses. Programistów zapytano, czy „gdyby Twój obecny pracodawca, po ustaniu pandemii COVID-19, wymagał od Ciebie pracy w większości z biura, to czy zacząłbyś (zaczęłabyś) szukać nowej pracy?”. Aż jedna trzecia ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, tyle samo „raczej tak”, a 15 proc. nie miało wyraźnego zdania. Zaledwie 22 proc. ankietowanych nie miałoby problemu z taką decyzją przełożonego. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Według badań przeprowadzonych przez Kantar Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, niemal połowa Polaków nie wie czym jest pole elektromagnetyczne (PEM). Niski poziom wiedzy jest poważną barierą ograniczającą rozwój nowych technologii. Jest też główną przyczyną powstawania mitów dotyczących oddziaływania pola elektromagnetycznego na zdrowie i życie człowieka. Wnioski z raportu pokazują, że obecne podejście do edukacji na temat PEM jest niewystarczające i konieczne jest jak najszybsze stworzenie nowego modelu, angażującego instytucje rządowe oraz samorządowe, środowiska naukowe i eksperckie, organizacje pozarządowe, a także przedstawicieli biznesu. Źródło: KUL

Transformacja cyfrowa: Przyspieszona przez COVID-19 transformacja cyfrowa otworzyła nowe możliwości dla branży. Jednocześnie, ze względu na duży poziom konkurencji, wzrosła rola marketingu w procesie pozyskiwania klientów. Część firm zauważa bezpośrednią korelację między marketingiem a sprzedażą. Jak wynika z raportu SoDA „Wpływ COVID-19 na branżę software house w Polsce”, w trakcie pandemii prawie wszystkie firmy, które wzięły udział w badaniu, zaczęły eksperymentować z różnymi technikami sprzedaży i marketingu. Według nich najlepsze rezultaty przyniósł marketing przychodzący (inbound), szczególnie media społecznościowe i własne treści publikowane w internecie. Webinary i podcasty uplasowały się zaś najniżej. Źródło: SoDA

AI: Fundacja AI Law Tech i Microsoft zaprezentowali raport „Iloraz Sztucznej Inteligencji vol 4. Potencjał Sztucznej Inteligencji w Sektorze Ochrony Zdrowia”. Jest to kompleksowy zbiór opinii i rekomendacji ekspertów: lekarzy, specjalistów i ludzi nauki, którzy prezentują konkretne zastosowania AI w praktyce lekarskiej i pracy placówek opieki zdrowotnej. Twórcy raportu podkreślają, że zastosowanie AI w sektorze zdrowia staje się dzisiaj standardem. Przyspieszenie prac badawczych nad tworzeniem nowych leków, lepsze diagnozowanie chorych, obniżenie kosztów leczenia i precyzyjne prognozowanie skutków terapii to tylko kilka obszarów zastosowania sztucznej inteligencji do wsparcia pracy lekarzy, ochrony zdrowia i życia pacjentów. Owoce cyfryzacji są jednak poza zasięgiem większości polskich jednostek ochrony zdrowia. Autorzy wskazują również, że prawo nie nadąża za potrzebami medycyny, zwłaszcza w obszarze nowych technologii. Aby umożliwić sektorowi czerpanie korzyści z cyfryzacji, niezbędne jest stworzenie ogólnopolskiej strategii rozwoju AI dla sektora zdrowia, która będzie stanowić merytoryczny drogowskaz dla projektowanych i wdrażanych zmian. Źródło: spółka

Dane: 3% firm z sektora produkcyjnego może się poszczycić statusem data driven, oznaczającym, że stale sięgają po dane w swoich działaniach biznesowych. Jednocześnie już 38% przedsiębiorstw produkcyjnych reprezentuje tzw. podejście data empowered, w razie potrzeby umiejętnie posługując się danymi – wynika z analiz Fujitsu. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Oppo: Uważa, że ma w Polsce zdecydowanie większy potencjał, niż dotychczasowy udział rynkowy. Chce znaleźć się w pierwszej trójce w segmencie smartfonów w regionie CEE do 2024 r., poinformował ISBtech prezes regionu Centralnej i Wschodniej Europy Oppo Johnny Zhang. „W ramach naszego pięcioletniego planu rozwojowego dla regionu CEE do 2024 celujemy w osiągniecie pozycji w top 3 smartfonów. Wcześniej sygnalizowaliśmy, że uważamy Polskę za jeden z naszych strategicznych rynków i mamy wobec niego duże ambicje. Systematycznie będą wchodziły nowe smartfony, a także kolejne kategorie sprzętowe. Budujemy cały ekosystem” – powiedział ISBtech Zhang. Źródło: ISBnews

Amazon: Ma gotowe plany dotyczące dalszego rozwoju w regionie CEE, w tym w Polsce, która pozostanie jednym z rynków strategicznych, poinformował ISBnews dyrektor operacyjny Amazon na region Europy Środkowo-Wschodniej Marian Sepesi. Wskazał jednak, że na razie jest za wcześnie na ujawnienie dalszych szczegółów. Źródło: ISBnews

Oppo: Utworzy struktury regionalne dla Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Warszawie, podała spółka. Aktualnie obejmują one swym zasięgiem 11 krajów, centrum testowe w Rumunii oraz zakłady produkcyjne w Turcji. Źródło: ISBnews

NFQ Technologies: Litewsko-niemiecka firma IT zarejestrowała swój polski oddział w Krakowie, podała spółka. W ciągu najbliższych kilku lat NFQ planuje zatrudnić ok. 100 specjalistów. Źródło: ISBnews

SAP Polska: Chce rozwijać swoją obecność w sektorze publicznym i pozyskiwać nowych klientów w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), poinformował ISBtech prezes SAP Polska Thomas Duschek. Zakłada również dalszy rozwój partnerstw technologicznych. Źródło: ISBtech

OEX: Odnotował 11,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Odnotował 0,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w sierpniu br., zaś skonsolidowane przychody ze sprzedaży spodziewane są na poziomie 2,15 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

Amazon: Stworzył w Polsce 5 tys. miejsc pracy od 2020 roku, zwiększając łączną liczbę stałych pracowników do 23 tys., podała spółka. Bezpośrednio i pośrednio Amazon tworzy ponad 51 tys. miejsc pracy w Polsce. Źródło: ISBnews

InPost: Jest zadowolony z pierwszych tygodni pilotażu usługi InPost Fresh i zamierza w tym roku pozyskać do niej kolejnych partnerów, poinformował prezes Rafał Brzoska. Jednocześnie spółka chce przedstawić pod koniec bieżącego roku szerszą strategię InPost Fresh, która – jeśli pilotaż utrzyma obecne tempo rozwoju – będzie zawierać skokowe zwiększenie zasięgu geograficznego usługi. Źródło: ISBnews

InPost: Biznes InPostu jest obecnie rentowny na większości rynków zagranicznych i będzie to widoczne w wynikach III kw., które będą konsolidować przejętą spółkę Mondial Relay. InPost – zgodnie z założeniami – ponosi straty na rynkach rozwijanych organicznie, ale te straty będą zdecydowanie maleć od przyszłego roku, poinformował dyrektor finansowy Adam Aleksandrowicz. Źródło: ISBnews

InPost: Ocenia, że będzie dalej poprawiał marże na rynku polskim jeszcze w kolejnych kilku kwartałach, poinformował dyrektor finansowy Adam Aleksandrowicz. W I poł. br. marża brutto grupy w Polsce wyniosła 57,6% wobec 50,9% rok wcześniej, zaś skorygowana marża EBITDA – odpowiednio: 45,6% wobec 39,3% rok wcześniej. Źródło: ISBnews

InPost: Po wynikach za I półr. br. InPost podtrzymał całoroczne prognozy dotyczące przychodów, skorygowanej marży EBITDA, capeksu i sieci Paczkomatów oraz liczby przesyłek, podała spółka. Źródło: ISBnews

InPost: Odnotował 90,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 126 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Huawei: Jackie Zhang objął stanowisko dyrektora zarządzającego Huawei Polska i nadzoruje działania producenta na lokalnym rynku, podał koncern. W tej roli zastąpił Tonny’ego Bao, który po ponad trzech latach pracy w Polsce awansował w strukturach regionalnych Huawei. Nowy dyrektor zarządzający podkreśla, że Huawei będzie kontynuować swoje zaangażowanie w Polsce, jako kluczowy gracz na polskim rynku telekomunikacyjnym. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Przychody grupy wzrosły do 32,2 mln zł w I poł. 2021 r. z 25,3 mln zł rok wcześniej, zaś zysk netto wyniósł w tym okresie 156 tys. zł wobec 17 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zapowiedziano także, że jedna ze spółek należących do Digitree Group – Fast White Cat – w najbliższych miesiącach rozpocznie realizację projektu, którego celem jest przygotowanie mechanizmu pozwalającego na adaptowanie interfejsu sklepów internetowych do wymagań i zachowań klientów. Źródło: spółka

Sygnisoft: W 2020 roku przychody netto ze sprzedaży spółki wzrosły o 12% r/r do 5,98 mln zł. Zysk netto w ub.r. wyniósł 198 tys. zł, podała spółka. Przed wakacjami spółka uruchomiła nową internetową platformę turystyczną dla Logostour.pl. Ostatnio dla firmy ALL4JETS przygotowało aplikację e-learningową QB (Questions DataBank) do szkoleń pilotów, mechaników i personelu pokładowego. Źródło: spółka

Woodpecker.co: W I półroczu 2021 spółka odnotowała 3-krotny r/r wzrost zysku netto, który wyniósł przeszło 1 mln zł. Z kolei przychody spółki osiągnęły wartość ponad 6,5 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 34% r/r. Wzrost miał swoje odzwierciedlenie w rosnącym ARPA (Average Revenue Per Account), które w II kw. 2021 r. po raz pierwszy w historii spółki wyniosło powyżej 100 USD. Źródło: spółka

Action: Wstępne, szacunkowe obroty grupy kapitałowej w sierpniu br. wyniosły 178 mln zł, co oznacz wzrost o 24% r/r, podała spółka. W tym okresie wartość osiąganej przez całą grupę marży utrzymuje się stale na wysokim poziomie szacunkowo około 7,9%. Źródło: spółka

Westinghouse Electric Company: Otworzył swoje globalne centrum usług wspólnych w Krakowie. Placówka zatrudni blisko 160 wysoko wykwalifikowanych pracowników w 7 dywizjach biznesowych, którzy wesprą globalne działania Westinghouse. Źródło: ISBtech

Intel: Dyrektor generalny Pat Gelsinger ogłosił plany inwestycji na poziomie 80 mld euro na nowe zakłady produkcji półprzewodników w Europie w ciągu dziesięciu lat. Koncern realizuje strategię radykalnego zwiększenia swoich globalnych zdolności produkcyjnych. Źródło:mobileworldlive

Livechat Software: Nie szuka inwestora, chce rozwijać się organicznie – CEO. Dotychczasowa polityka dywidendowa zostanie podtrzymana. Plany dotyczące debiutu na amerykańskim rynku wciąż aktualne, ale nie ma wyznaczonego terminu. Chatbot jest na ścieżce szybkiego wzrostu. Priorytetem zbudowanie dobrze zintegrowanej oferty. Źródło: Trigon

Orange Polska: Rozpocznie analizę opcji dotyczących mobilnej infrastruktury, ale za wcześnie na jakiekolwiek deklaracje o kierunku. Spółka zainteresowana jest tylko opcjami dotyczącymi infrastruktury pasywnej. Wygasa efekt podwyżek z 2019 stąd trudno oczekiwać przyspieszenia dynamik ARPU. Źródło: Trigon

Cellnex Poland: Do końca roku spółka On Tower Poland ma kupić budowane przez Playa 250 wież. W przypadku współpracy z Polkomtelem, inaczej niż w umowie z Play, to Cellnex zajmuje się w 100% realizacją inwestycji. Oczekiwana stopa zwrotu IRR z inwestycji w Polsce jest na niskim dwucyfrowym poziomie. Spółka zainteresowana jest tzw. sieciami prywatnymi. Spółka przedstawiła ofertę współpracy dla Orange i T-Mobile. Źródło: Trigon

Kondrat Wina Wybrane: Zanotował w I półroczu 2021 roku wzrost sprzedaży o 21% r/r. „Wraz ze znoszeniem obostrzeń dotyczących hoteli i lokali gastronomicznych powróciła również sprzedaż w kanale hurtowym i B2B. W porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2020 odnotowaliśmy 18% wzrost sprzedaży w hurcie i 175% wzrost sprzedaży w B2B. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 23%. – podsumowuje Anna Sułek, dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Creotech Instruments: Spółka liczy na wejście na NewConnect na przełomie września i października, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona. „Finalizujemy proces wejścia na NewConnect i liczymy, że debiut odbędzie się na przełomie września i października” – powiedział ISBtech Brona. Według jego słów, ambicje spółki w zakresie rynku notowań są „dużo większe”. Prezes poinformował także, że spółka wykorzystuje bardzo dynamicznie środki z IPO. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Podpisał oświadczenie o objęciu 37 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pergamin o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Objęcie udziałów nastąpiło w zamian za wkład pieniężnych w wysokości 1 mln zł, podano w komunikacie. „Ponadto zarząd wskazuje, iż po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Pergamin, w ramach którego emitowane były objęte przez JRH udziały, a także w związku z objęciem uprzednio 19 udziałów Pergamin, JRH będzie posiadał łącznie 14,89% udziałów w Pergamin. Łączna kwota inwestycji JRH w Pergamin wyniosła 1,5 mln zł” – czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

Outdoorzy: Nie ma planów odwrotnego przejęcia w przypadku notowanej na NewConnect spółki Outdoorzy, poinformował ISBtech nowy inwestor spółki January Ciszewski. Zaznaczył, że to rosnąca firma e-commerce, dobrze wpisująca się dobrze w jego zakres zainteresowania inwestycyjnego. Wcześniej podano w komunikatach, że Robinson Europe sprzedał na rzecz pięciu podmiotów 49,99% akcji spółki Outdoorzy. January Ciszewski nabył bezpośrednio 14,99% pakiet. Ponadto 10% nabył Imperio ASI (w którym również obecny jest Ciszewski), kolejne 14,99% kupił także Artur Górski, a ok. 4% Franciszek Suchy. Źródło: ISBtech

RevDeBug: Pozyskał 10 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz „Go to Brand” – programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), pomagającego promować polskie marki na rynkach zagranicznych, a także od Adama Rudowskiego, założyciela i wieloletniego prezesa firmy Veracomp, podał startup. Pozyskane środki posłużą na rozwijanie projektu oraz ekspansję na kolejne rynki – priorytetem są USA i Wielka Brytania. Źródło: ISBnews

yestersen: Fabryki Mebli „Forte” nabyły 20,5% udziałów yestersen – polskiego e-commerce z unikalnymi meblami – za 4,5 mln zł, podały spółki. yestersen podtrzymuje plany związane z rozwojem wspartym przez rynek kapitałowy – spółka zamierza przeprowadzić emisję crowdfundingową, a docelowo ma pojawić się na NewConnect, podano także. Źródło: ISBnews

Useme: Zamierza w IV kw. 2021 r. wyemitować akcje w ramach crowdfundingu udziałowego, podała spółka. Useme to platforma pracy zdalnej oraz narzędzie do jej rozliczania. Źródło: ISBnews

Woodpecker.co: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Woodpecker.co na rynku NewConnect na wtorek, 14 września, podała spółka. Na przełomie 2022 i 2023 r. spółka chciałaby przenieść się na główny rynek GPW. Źródło: ISBnews

PGS Software: Dwaj główni akcjonariusze PGS Software – Wojciech i Paweł Gurgulowie, kontrolujący ponad 64% akcji i 75% głosów w spółce, odpowiedzieli na wezwanie Xebia Group, podały spółki. Źródło: ISBnews

Czysta3.vc: Zamknął w sierpniu br. 22. inwestycji z 42 planowanych, a do końca 2021 r. planuje zrealizować 8 kolejnych, podał fundusz. Plan na 2022 r. to ponad 20 mln zł inwestycji. Źródło: ISBnews

SalesOn: Polski startup SalesOn pozyskał w rundzie seed 4 mln zł od funduszu Next Road Ventures i Tomasza Gołębiewskiego. Pozyskane środki przeznaczy na rozwój platformy i ekspansję zagraniczną, podała spółka. Źródło: ISBnews

Netia: Akcjonariusze zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Źródło: ISBnews

Oferteo: Złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z zamiarem przeprowadzenia oferty publicznej akcji i debiutu na rynku regulowanym GPW, podała spółka. Źródło: ISBnews

Holo4Med: Platforma telemedyczna rozpoczyna kampanię crowdfundingu. Zapisy w transzy otwartej rozpoczną się w poniedziałek 13 września i będą przyjmowane przy wykorzystaniu platformy crowdfundingowej StockAmbit. Holo4Med zamierza zebrać od 1 do 2,5 mln zł, które przeznaczy na realizację planów rozwojowych – wzrost skali działalności poprzez rozszerzenie oferty skierowanej do klientów z sektora healthcare i zwiększenie skali sprzedaży poprzez wejście na nowe rynki. Po konwersji na spółkę akcyjną, spółka zamierza zadebiutować na parkiecie NewConnect w 2022 r. Źródło: spółka

Console Labs: Studio z grupy PlayWay, które specjalizuje się w portowaniu gier na konsole, zadebiutowało 9 września na rynku NewConnect. Do obrotu trafiło milion akcji serii A. Console Labs jest 369. spółką debiutującą na małym parkiecie oraz 20. debiutantem w tym roku. W najbliższym czasie Console Labs planuje wykonać trzy płatne DLC dla topowej gry „Thief Simulator”. Studio posiada również wyłączne prawo do portowania gry „Succubus” produkowanej przez Madmind Studio. Źródło: spółka

Redge Technologies: Firma streamingu wideo i polski prywatny fundusz venture capital RKKVC połączyły siły, aby finansować i rozwijać dzięki smart money ambitne projekty deep-tech. Źródło: ISBtech

Metriq.cloud: Fundusz Czysta3.VC zainwestował 1 mln zł w startup tworzący rozwiązania z zakresu zaawansowanej analityki wideo oraz tagów i sensorów IoT, kierowane głównie dla segmentu handlu detalicznego. W ramach inwestycji funduszu spółka zamierza opracować automatyczny system monitoringu dostępności towarów wspierający pracowników handlu detalicznego (obsługa sklepów, firmy merchandisingowe, marki). Źródło: ISBtech

Zonifero: Polski Work-Tech zapowiada start kampanii crowdfundingowej na jesieni tego roku. Spółka zamierza sięgnąć po kapitał od inwestorów indywidualnych za pośrednictwem platformy StockAmbit. Źródło: ISBtech

iTaxi: Zmienia formę prawną i w ciągu najbliższych tygodni, zaraz po zmianie w KRS, rozpocznie działalność jako spółka akcyjna. Zmianie uległ również skład zarządu, do którego dołączył dotychczasowy dyrektor IT – Gaweł Boguta. Źródło: ISBtech

Reakto: Spółka rozwijająca technologię bezzałogowych statków powietrznych, w Q4 br. planuje kampanię crowdfundingu udziałowego. Jednocześnie Reakto rozważa debiut giełdowy w perspektywie najbliższych 2-3 lat. Firma tworzy system szybkiego reagowania dla agencji ochrony oraz klientów biznesowych. Źródło: ISBtech

Equinix: Ekspansja w Indiach otworzy możliwości dla indyjskich firm rozwijających się na skalę międzynarodową, jest to również szansa dla polskich firm na poszerzenie współpracy o rynek indyjski. W związku ze zbliżającym się wprowadzeniem w tym kraju sieci 5G, firmy mogą dzięki Equinix osiągnąć przewagę w erze cyfrowej i skorzystać z możliwości przyspieszenia ewolucji od przedsiębiorstw tradycyjnych do cyfrowych poprzez szybką cyfryzację i skalowanie infrastruktury, łatwe przyjmowanie hybrydowych architektur wielochmurowych i łączenie się z ponad 350 międzynarodowymi markami i lokalnymi firmami w Indiach. Źródło: spółka

Exclusive Networks: Firma, która przejęła Veracomp na początku tego roku, ogłosiła zamiar wejścia na giełdę Euronext Paris. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

EFL, Asseco DS: Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) przy wsparciu Asseco Data Systems (Asseco DS) – spółki zależnej Asseco Ponad – rozpoczął wprowadzanie kompleksowych rozwiązań umożliwiających zdalne załatwianie formalności dzięki platformie do wykorzystania usług zaufania, podało Asseco DS. Umożliwi to podpisywanie umów oraz dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pozwoli również na zabezpieczanie korespondencji elektronicznej czy potwierdzanie autentyczności dokumentów. Źródło: ISBnews

Twisto: Płatności odroczone Twisto PayU Płacę Później zostały udostępnione dla klientów neonet.pl i neo24.pl, podał fintech. Źródło: ISBnews

Allegro: Oferta fintechowa Allegro Pay została udostępniona wszystkim klientom, podało Allegro. Allegro Pay pozwala na odroczenie płatności i rozłożenie ich na raty. Allegro podkreśla też, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia tegorocznego celu 1 mld zł udzielonych pożyczek. Źródło: ISBnews

Play: Ma łącznie 700 miejscowości w Polsce z dostępem do sieci 5G, w tym 120 na obszarze województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, podał operator. Play opublikował na swoim blogu listę miejscowości z zasięgiem 5G Play, obejmującą m.in. największe miasta regionu północnego, m.in.: Trójmiasto, Działdowo, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Rozszerzył możliwość stosowania płatności Google Pay, dotychczas dostępnych dla klientów indywidualnych, o klientów firmowych, podała instytucja. Z nowej funkcjonalności skorzystają użytkownicy kart firmowych Mastercard oraz debetowej karty Visa Business. Źródło: ISBnews

BNP Paribas BP: 11 września nazwę BiznesPl@net zastąpi GOonline Biznes. Zmieni się strona logowania, a klienci będą mieli do dyspozycji nowy, udoskonalony moduł Rachunki, pozwalający na bardziej intuicyjną i wygodną nawigację. Źródło: spółka

Noctiluca: Spółka technologiczna z branży wyświetlaczy, dołączyła do Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki (PPTF). Misją PPTF jest integracja oraz zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu fotonicznego. Źródło: spółka

NENT Group: Nordic Entertainment Group (NENT Group) – właściciel serwisu Viaplay – w niedzielę, 12 września wznowi emisję „Fortu Boyard”. W jego nowej odsłonie uczestniczyć będzie 48 znanych postaci polskiego show-biznesu, rywalizujących między sobą w różnorodnych konkurencjach prowadzonych w tytułowym forcie, znajdującym się na francuskim wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Źródło: spółka

Alior Bank: Nawiązał współpracę z Biurem Informacji Kredytowej (BIK). Dzięki niej osoby składające wniosek o pożyczkę lub kredyt konsolidacyjny będą mogły bezpłatnie skorzystać z usługi Alertów BIK, która pomaga chronić klientów przed wykorzystaniem ich danych przez osoby trzecie. Źródło: spółka

Play: W ofercie Play Now TV pojawiło się nowe rozwiązanie dla osób, które chcą sprawdzić możliwości telewizji Play. Pakiet Start oferuje ponad 30 podstawowych kanałów o różnorodnej tematyce. Usługa Start dostępna jest w ofercie z Play Now TV Box dla nowych klientów. Dodatkowo, każdy klient oferty telewizyjnej otrzymuje również bezpłatny 30-dniowy dostęp do platformy Viaplay. W tej opcji można dobrać dodatkowo Netflix oraz Amazon Prime Video. Źródło: spółka

Stars.Space: Wprowadzi nową markę kosmetyków „Stars from the Stars” do ponad 1 500 sklepów w najbliższych tygodniach, poinformowała spółka. Rossmann będzie wyłącznym sprzedawcą produktów w przestrzeni offline, a półki eksperymentalnie zostaną oznaczone logiem Tik-Toka. Stars.Space to spółka zależna należąca do grupy Hub.Tech. Firma specjalizuje się w monetyzacji influencer marketingu. Stars.Space skupia się na przewidywaniu trendów na rynku konsumenckim przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, analizy Big Data oraz technologii VR. Źródło: spółka

Swappie: Czołowa europejska platforma odnawiania i sprzedaży smartfonów iPhone debiutuje na polskim rynku. Chce przyciągnąć nie tylko niższą ceną i obietnicą pozytywnego wpływu na środowisko, ale także długą gwarancją. Każdy telefon sprzedawany na Swappie.com przechodzi 52-stopniową weryfikację i – jeśli trzeba – naprawę. Swappie działa od pięciu lat i przez ten czas kupiło, odnowiło i sprzedało kilkaset tysięcy iPhone’ów. Fińska firma jest obecna na 15 rynkach europejskich, od teraz także w Polsce. Źródło: spółka

Aion Bank: Wprowadza cyfrową pożyczkę gotówkową dla klientów indywidualnych, poinformował ISBtech country head Aion Banku w Polsce Karol Sadaj. Źródło: ISBtech

SGB: SGB-Bank SA oraz banki spółdzielcze SGB udostępniły użytkownikom aplikacji SGB Mobile kolejną funkcjonalność – zakładanie rachunku bankowego przy użyciu selfie. SGB-Bank wdroży również BLIK P2P – usługę świadczoną przez Polski Standard Płatności, uzupełniającą BLIK o kolejne możliwości – będzie to przelew natychmiastowy działający w formule 24/7. Klienci banków mogą już także korzystać z możliwości kontroli nad płatnościami za usługi streamingowe platform cyfrowych, a także usług Autopay oraz Garmin Active. Źródło: spółka

Break&Wash: Wprowadza na polski rynek rozwiązania vendingowe pralko-suszarek dla stacji benzynowych i miejsc obsługi podróżnych (MOP). Obecnie urządzenia firmy można znaleźć na kilku stacjach w kraju. W planach na wrzesień i październik jest uruchomienie kolejnych lokalizacji. W pierwszym kwartale 2022 startup wspierany przez Grupę Assay chce uruchomić 25 kolejnych urządzeń na stacjach paliw i MOP-ach. Źródło: spółka

Getlink: Spółka zarządzająca infrastrukturą tunelu pod kanałem La Manche podpisała 25-letni kontrakt z Colt Technology Services. Zainstalowana w Eurotunelu Colt IQ Network dostarczy przepustowość kilku terabitów na sekundę na parę włókien światłowodowych. Nowe usługi Dark Fibre and Data zostaną poprowadzone tunelem pod kanałem La Manche, co pozwoli na wdrożenie najnowszej technologii łączności między Wielką Brytanią a Europą kontynentalną. Źródło: ISBtech

Autostrada Wielkopolska: Zdecydowała się na wdrożenie prywatnej chmury obliczeniowej, która zastąpiła fizyczną infrastrukturę serwerową spółki. Za doradztwo, projekt migracji oraz utrzymanie zasobów klienta w chmurze VMware odpowiada Beyond.pl, dostawca bezpiecznych usług data center i cloud computing. Źródło: ISBtech

Gaia-X: Będzie rozwijała technologię chmurową w Polsce. Placówka europejskiego projektu na rzecz rozwoju technologii chmurowej powstanie w Polsce. Po Luksemburgu i Słowenii hub Gaia-X nad Wisłą będzie pracował nad wydajną i bezpieczną infrastrukturą danych opartą o chmurę hybrydową. Za sterami projektu w naszym kraju stoją Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Związek Cyfrowa Polska. Źródło: ISBtech

realme: Smartfon realme GT Master Edition już dostępny w Polsce. Źródło: ISBtech

Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG): Ogłosiła, że zostanie pierwszą firmą, która wprowadzi na rynek oprogramowanie VMware do przetwarzania brzegowego działające na odpornych serwerach ThinkSystem SE350 Edge. Nowe rozwiązanie będzie dostarczane bezpośrednio do lokalizacji brzegowych klienta ze wstępnie załadowanym oprogramowaniem VMware na parę urządzeń ThinkSystem SE350 o wzmocnionej konstrukcji oraz dodatkowo ulepszonych pod kątem bezpieczeństwa. Źródło: ISBtech

Finiata: Wprowadza odnawialną linię finansowania pod nazwą FlexKapital, dedykowaną freelancerom oraz małym i średnim firmom. Źródło: ISBtech

Poczta Kwiatowa: Firma będąca pionierem w sprzedaży kwiatów za pośrednictwem Internetu wdrożyła kompleksowe rozwiązanie Polcom SOC, czyli Security Operation Center w modelu usługowym. „Bez odpowiednio niezawodnej infrastruktury IT, firma nie byłaby w stanie skutecznie konkurować na rynku e-commerce. Nawet sekundowy przestój w działaniu serwisu wpływa negatywnie na jego ocenę przez klientów i w konsekwencji, skutkuję ich utratą – mówi Mariusz Juranek, dyrektor handlowy w Polcom. „Korzystamy z chmury obliczeniowej już od 4 lat i niejednokrotnie przekonaliśmy się o tym, jak dobry był to wybór. Nowa usługa zapewni szerokie, aktywne wsparcie, szczególnie istotne w okresach zwiększonego zainteresowania naszą ofertą. Cloud computing skutecznie chroni nas przed nagłymi lub zbędnymi wydatkami w infrastrukturę IT. Dzięki chmurze nie doświadczamy problemów w trakcie pików zakupowych i jesteśmy w stanie dostarczyć klientom sprawną platformę, pomimo jej dużego obłożenia, a jednocześnie nie przepłacamy za zasoby, których byśmy nie wykorzystali w spokojniejszych okresach – dodaje Michał Sikora z Poczty Kwiatowej. Źródło: spółka

Cisco: Światowy lider w dziedzinie rozwiązań sieciowych dołączył do Związku Cyfrowa Polska. W ramach organizacji firma zaangażuje się m.in. w projekty dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz transformacji cyfrowej. Źródło: Związek

Eventim.pl: Płatności odroczone PayPo udostępniła jedna największych platform internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe „Odraczanie płatności za zakupy jest coraz bardziej popularne wśród polskich konsumentów. Cieszymy się, że trend ten zauważają kolejni gracze polskiej sceny handlowej i z naszym udziałem adaptują innowacyjne i sprawdzające się rozwiązania. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzył nas Eventim.pl, lider rynku wydarzeń muzycznych i sportowych, płatności odroczone dostępne są w kolejnej kategorii usług w Polsce, a klienci platformy mogą po raz pierwszy odraczać płatność o 30 dni za zakup biletów online” – skomentowała new business manager z PayPo Magdalena Jędras. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Od momentu umieszczenia chatbota Santi na stronie internetowej banku odpowiedział on na ponad 341 tys. pytań, statystycznie ponad 934 każdego dnia pracy. Rozmawiał z klientami blisko 135 tys. razy, a średni czas rozmowy to 1 minuta i 35 sekund. Jak podano, tylko 1% rozmów jest kontynuowanych na czacie z doradcą lub przez połączenie wideo. Źródło: bank

Oracle: Ogłosił, że będzie oferować na całym świecie bezpłatne szkolenia dotyczące platformy Oracle Cloud Infrastructure (OCI) oraz testy certyfikacyjne dla OCI. Nowy program obejmuje opracowany przez ekspertów kompletny program nauczania dotyczący Oracle Cloud Infrastructure dla wszystkich poziomów umiejętności i różnych ról w branży IT. Dzięki temu programowi uczniowie mają dostęp do wszystkich kursów OCI dostarczanych cyfrowo w modelu na żądanie i dostępnych w 13 językach. Źródło: spółka

Google: Ogłosił aktualizacje dotyczące hybrydowego środowiska pracy – dzięki korzystaniu ze spójnego, połączonego środowiska Google Workspace, praca stanie się łatwiejsza dla wszystkich. Celem jest wsparcie pracowników i pracowniczek firm tak, by wszyscy współpracowali ze sobą na takich samych zasadach, niezależnie od lokalizacji, preferowanego urządzenia, stanowiska czy języka. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews