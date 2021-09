Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 13-17 września br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberprzestępczość: Rząd chce przyjąć projektu, zakładającego powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – nowej służby do walki przestępczością przeciwko elektronicznemu przetwarzaniu danych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości planowane jest na III kw. „Zakłada się ustanowienie jednolitej w skali kraju jednostki organizacyjnej Policji służby zwalczania cyberprzestępczości, odpowiedzialnej za realizację na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz wspieranie w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC)” – podano w wykazie. Źródło: ISBnews

E-administracja:Sejm skierował do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładający przejęcie obsługi świadczeń Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie projektu. „Wprowadzamy w ramach optymalizacji możliwość składania wniosków tylko drogą elektroniczną, a więc poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez system Emp@tia Ministerstwa Rodziny, poprzez bankowość elektroniczną” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w Sejmie.Przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Źródło: ISBnews

Pre-paid: Rząd planuje wprowadzenie do projektu ustawy prawo telekomunikacyjne przepisów, które miałyby umożliwiać odzyskiwanie przez klientów operatorów telekomunikacyjnych niewykorzystanych środków z kart prepaid w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu ważności konta, poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady (KPRM) Ministrów Janusz Cieszyński.Podkreślił, że projekt ustawy prawo telekomunikacyjne został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów pod koniec ubiegłego tygodnia. Zawiera on przepisy, które mają kompleksowo regulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w Polsce.”Wśród tych przepisów znalazł się jeden, który […] dotyczy odzyskiwania środków w przypadku telefonów na kartę”- powiedział Cieszyński. Źródło: ISBnews

E-administracja: Osoby zaszczepione przeciw Covid-19 pobrały 13 194 128 certyfikatów, potwierdzających pełny cykl szczepienia. Jednocześnie wydano 479 521 certyfikatów ozdrowieńcom i 235 117 certyfikatów, potwierdzających negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego na COVID-19, poinformowała wiceminister zdrowia Anna Goławska na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. Certyfikaty zostały wydane ponad 11,7 mln osób zaszczepionych, ponad 378,5 tys. ozdrowieńców i ponad 217 tys. osób, które przeszły test. Unijny cyfrowy certyfikat COVID jest dostępny dla wszystkich obywateli państw unijnych, mogą otrzymać osoby zaszczepione (ważny przez rok po 14 dniach od otrzymania ostatniej dawki szczepionki), posiadające negatywny wynik testu na COVID-19 (ważny przez 48 godzin od otrzymania wyniku), a także ozdrowieńcy (ważny przez 180 dni, wydawany po 10 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu). Certyfikat, zawierający kod QR jest bezpłatny i dostępny we wszystkich językach UE w wersji cyfrowej i papierowej. Rozporządzenie dot. certyfikatu obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Polska rozpoczęła wydawanie go jeszcze w czerwcu. Źródło: Sejm

ICT: Jak podaje IDC, w 2020 roku rynek teleinformatyczny w Polsce powiększył się o 4% do wartości 19,3 mld USD, a w bieżącym przewiduje się wzrost na poziomie 5% i przekroczenie wartości 20 mld USD. Kluczowymi trendami w sektorze ICT są cloud computing, big data, IoT oraz cyberbezpieczeństwo. „Widoczne jest, że cloud w Polsce dopiero zaczyna osiągać 'niższe stany średnie’ najbardziej zaawansowanych krajów Europy Zachodniej i, w szczególności, USA, gdzie korporacyjne wykorzystanie chmury jest właściwie powszechne. Odsetek przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących to rozwiązanie jest coraz większy, jednak nie jest to jeszcze rozwiązanie dominujące we wszystkich obszarach IT rodzimych, dużych firm. Z pewnością w najbliższym czasie będzie się to zmieniać, ponieważ taki trend pochodzi z najbardziej rozwiniętych krajów i najlepszych korporacji. Sprzyjać temu będzie również zmiana polityki cenowej dostawców software, którzy w długoterminowej perspektywie preferują sprzedaż produktów 'cloudowych’ zamiast on-premise. Stale rośnie także koszt utrzymania własnych systemów IT, co też przemawia za o wiele bardziej elastycznymi, prostszymi i efektywnymi kosztowo rozwiązaniami w chmurze” – powiedział prezes Transition Technologies Konrad Świrski. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Polska zamyka trzecią dziesiątkę europejskiego rankingu cyberbezpieczeństwa, uzyskując jedną z najniższych pozycji w historii. W sierpniu polscy użytkownicy doświadczyli prawie dwukrotnie więcej prób ataków niż użytkownicy z Wielkiej Brytanii. Zdaniem ekspertów najczęściej atakują nas trojany zdalnego dostępu AgentTesla, infostealery Formbook oraz różnego rodzaju trojany bankowe. Wzrosło również zagrożenie atakami ransomware, podało Check Point Research. Źródło: spółka

Praca w IT: Większość pracowników akceptuje pracę zdalną i nie chce całkowicie z niej rezygnować. Szczególnie chętnie swoje obowiązki z domu chcą wykonywać millenialsi, czyli osoby urodzone w latach 1984-1994, wśród których 39% jest gotowych niemal całkowicie zrezygnować z biura, wynika z badania Antal i Cushman & Wakefield. Wśród młodszych osób przyznaje tak 27%, a wśród starszych jedynie jedna piąta. Na chęć pracy zdalnej wpływa też wielkość gospodarstwa domowego. Im mniej osób w nim mieszka, tym chętniej pracownicy deklarują gotowość do rezygnacji z biura przez pięć dni w tygodniu. Źródło: spółka

Transformacja: Hybrydowe kanały komunikacji, optymalizacja pracy zdalnej czy tworzenie produktów i usług na podstawie analizy danych to najważniejsze obszary transformacji technologicznej w sektorze finansowym, wynika z raportu przygotowanego przez firmę Billennium we współpracy z pracownią Natural Innovations Lab. Dzięki wsparciu rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową czy AI branża będzie szukała oszczędności oraz budowała swoje bezpieczeństwo i odporność na kryzysy. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Według danych FortiGuard Labs, aktywność oprogramowania ransomware w czerwcu 2021 r. była ponad dziesięć razy wyższa niż rok temu. Cyberprzestępcy najczęściej atakowali przedsiębiorstwa z sektora publicznego, branży telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, produkcyjnej oraz dostawców zarządzanych usług bezpieczeństwa (MSSP). Analitycy zwracają także uwagę na gwałtowne nasilenie aktywności botnetów. Odsetek firm, które wykryły je w swojej sieci, wzrósł z 35% do 51%. Poważnym zagrożeniem jest zwłaszcza botnet zdalnego dostępu Gh0st, który umożliwia przejęcie pełnej kontroli nad zainfekowanym systemem, przechwytywanie na żywo obrazu z kamery internetowej i mikrofonu oraz pobieranie plików. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Nowy raport HP Wolf Security prezentuje wyniki z globalnej ankiety online YouGov, obejmującej 8 443 pracowników biurowych, którzy przeszli na pracę zdalną w czasie pandemii, oraz dane z ogólnoświatowej ankiety przeprowadzonej przez Toluna wśród 1100 decydentów ds. IT. Kluczowe wnioski prezentują się następująco: 76% zespołów IT przyznaje, że podczas pandemii bezpieczeństwo często schodziło na dalszy plan, a 91% czuło się zmuszonych, by naruszyć zasady bezpieczeństwa panujące w ich organizacji, aby zapewnić jej sprawne działanie bez przestojów (tzw. ciągłość biznesową). Prawie połowa (48%) młodszych pracowników biurowych (18-24 lata), którzy wzięli udział w ankiecie, postrzega narzędzia bezpieczeństwa jako przeszkodę, a w konsekwencji prawie jedna trzecia (31%) próbuje ominąć firmowe zasady bezpieczeństwa, aby wykonać swoją pracę. 48% ankietowanych pracowników biurowych zgodziło się, że pozornie niezbędne środki bezpieczeństwa skutkują dużą stratą czasu – liczba ta wzrasta do 64% wśród osób w wieku 18-24. Ponad połowa (54%) osób w wieku 18-24 lat bardziej martwi się dotrzymywaniem terminów niż możliwością narażenia swojej organizacji na wyciek danych; 39% nie ma pewności jak wygląda polityka bezpieczeństwa ich organizacji, lub nie wie, czy ich firma w ogóle takową posiada. Wskazuje to na rosnący poziom apatii wśród młodszych pracowników. W rezultacie 83% zespołów IT uważa, że wzrost liczby pracowników pracujących z domu stworzył”tykającą bombę” w kwestii naruszenia sieci korporacyjnej. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Badanie przeprowadzone przez firmę Barracuda wskazuje na gwałtowny wzrost ruchu generowanego przez boty. Najważniejsze informacje z raportu: Boty stanowią prawie dwie trzecie ruchu internetowego. Najczęstszymi celami zaawansowanych, trwałych botów są aplikacje e-commerce i portale logowania. Ameryka Północna odpowiada za 67% ruchu złośliwych botów; większość z nich pochodzi z publicznych centrów danych. Źródło: spółka

Cloud computing: Aż 95% liderów bankowości wdrożyło już zaawansowane usługi w chmurze w porównaniu z około 30% pozostałych firm, które postrzegają chmurę jedynie jako opłacalne „centrum danych”. Dla instytucji finansowych chmura to katalizator innowacji. To kluczowe wnioski, które płyną z raportu „Chmura obliczeniowa i jej rola w budowie centrum finansowego nowej generacji w Polsce”, zaprezentowanego przez Fundację FinTech Poland. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Microsoft: Budowa polskiego regionu przetwarzania danych Microsoft przebiega zgodnie z planem. Jednocześnie realizacja inwestycji ogłoszonej w maju 2020 r. przyspieszyła trzykrotnie w obszarze podnoszenia specjalistycznych kompetencji IT. Koncern chce przeszkolić kolejne 150 tys. osób w Polsce z technologii chmurowych, poinformował ISBtech szef Microsoft w Polsce Mark Loughran. Źródło: ISBtech

Asbis Enterprises: Spółka oczekuje bardzo dobrych wyników w III i IV kwartale 2021 r. i nie wyklucza przekroczenia podwyższonej prognozy finansowej, ogłoszonej w ubiegłym miesiącu, poinformował ISBnews członek zarządu Costas Tziamalis. „Liczymy, że IV kwartał 2021 roku może przebić wyjątkowo dobry IV kwartał ubiegłego roku. Chcielibyśmy nie tylko zrealizować, ale nawet przekroczyć naszą podwyższoną prognozę finansową, którą ogłosiliśmy w sierpniu” – powiedział ISBnews Tziamalis. Pod koniec sierpnia Asbis podwyższył prognozę finansową na 2021 rok, zgodnie z którą przychody ze sprzedaży będą kształtowały się w przedziale 2,9 mld USD do 3,1 mld USD, tj. mogą być 7% wyższe od górnych zakresów pierwotnej prognozy, opublikowanej w marcu br., natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie wynosił pomiędzy 71 mln USD a 74 mln USD, tj. może być wyższy o 45% od pierwotnie zakładanego. Źródło: ISBnews

InPost: Operator wprowadził w Polsce usługę Same Day Delivery, czyli dostawę tego samego dnia w obrębie tego samego miasta przesyłek, które trafią do centrum dystrybucji do godziny 16:00, podała spółka. Nowa funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich klientów InPost bez dodatkowych opłat. W pierwszym etapie dostawy zostały uruchomione w Warszawie i Łodzi, a do końca roku będą dostępne w 20 największych miastach. Źródło: ISBnews

Huawei: Spółka jest zainteresowana zaangażowaniem w projekty transformacji cyfrowej m.in. w polskiej edukacji i górnictwie, poinformował ISBtech dyrektor zarządzający Huawei Polska Jackie Zhang.”Huawei kontynuuje mocne zaangażowanie w rozwój technologiczny Polski. Interesują nas projekty m.in. w edukacji, jak np. aktualne dostarczenie systemu superszybkiego internetu dla warszawskiego Muzeum Narodowego, a także projekty technologiczne m.in. w górnictwie. Mamy rozwiązania, które mogą pomóc w transformacji cyfrowej działalności kulturalnej i tradycyjnych modeli biznesowych, jak chociażby usługi szybkiej łączności” – powiedział ISBtech Zhang. Źródło: ISBnews

Ailleron: Spółka odnotowała 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 8,6 mln zł wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej. W I półroczu 2021 Grupa Ailleron wykazała EBITDA na poziomie 13,4 mln zł, tj. o ponad 58% wyższym r/rł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,2 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 67,04 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Creotech Instruments: Spółka pracuje nad astronomicznym satelitą ultrafioletowym UVSat, który może być gotowy do wystrzelenia już w ciągu 3 lat i ma dostarczać dane przez około 5 lat. Źródło: ISBnews

Level2 Ventures: Fundusz przeznaczy ponad 130 mln zł ze środków prywatnych na inwestycje w polskie startupy technologiczne. Fundusz zainwestuje w startupy technologiczne z obszarów AI, Blockchain, rozwiązań autonomicznych, automatyzacji procesów i OZE, na etapach Seed i rundy A. Jednorazowo na inwestycję fundusz zamierza przeznaczać od 250 tys. euro do 1,5 mln euro. Równolegle Level2 będzie realizował trzy ścieżki działań w ramach Development4Startups Program: tworzenie środowiska wspierającego startupy portfelowe, rozwój kompetencji menedżerskich Founderów oraz strukturyzację procesu VC. Źródło: ISBnews

Atende: Spółka odnotowała 0,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,14 mln zł wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,64 mln zł wobec 6,78 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,34 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 52,05 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

DataWalk: Spółka odnotowała wstępnie 1,34 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2021 r. według szacunkowych danych, wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej. „Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w I półroczu 2021 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży grupy, jak również ii) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności kadry specjalistów w zakresie wdrożeń, programowania i sprzedaży, jaki i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, została wyłoniona do obsługi logistycznej przesyłek kurierskich krajowych, miejskich i zagranicznych Grupy zakupowej PKP przez najbliższe dwa lata. Rozbudowana struktura spółek PKP to bardzo duże wyzwanie pod względem logistycznym, zarówno w kontekście zachowania standardów bezpieczeństwa, jak i terminowości świadczonych usług. Źródło: ISBnews

Atende: Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu wydzielenia działalności operacyjnych z obszaru integracji do nowych spółek zależnych. Celem procesu jest wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju działalności integracyjnych. Zakończenie podziału spółki planowane jest na II kw. 2022 r. Podział spółki nastąpi poprzez przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa na spółki zależne. „W Atende pozostanie cześć obecnej działalności operacyjnej, związana z usługami, oraz składniki materialne i niematerialne związane z funkcjami zarządczymi dla grupy kapitałowej Atende wraz z udziałami w spółkach zależnych” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Euvic/Unity Group: Spółki nawiązały współpracę, w ramach której Unity Group zbuduje w Grupie Euvic całkowicie nowy filar działalności – commerce transformation, tworząc tym samym dedykowaną propozycję dla tego sektora. „Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie e-commerce, widzimy potrzebę oferowania naszym klientom nowych kompetencji i rozwiązań. Dlatego chcemy zwiększyć różnorodność oferowanych usług o konsulting transformacji cyfrowej i rozwiązania wspomagające jej przeprowadzenie. Duże znaczenie mają też kompetencje managerskie zarządu Unity Group, które znacząco wzmocnią całą Grupę Euvic. Mamy podobne podejście do prowadzenia biznesu – chcemy działać aktywnie na rynku M&A i konsekwentnie budować wizerunek lidera rynku o międzynarodowym zasięgu” – powiedział prezes Euvic Wojciech Wolny. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka uruchamia nową usługę logistyczną – One Fulfillment by Allegro, która obejmuje przechowywanie, pakowanie i dostawę towarów, a także obsługę klienta podczas całego procesu dostawy. Allegro uruchamia swoja usługę logistyczną w A2 Warsaw Park. W nowym magazynie Allegro do końca 2022 roku zatrudnienie znajdzie docelowo 1200 pracowników. Źródło: ISBnews

Frisco.pl: Spółka wejdzie na nowy rynek w Krakowie od poniedziałku, 20 września. Będzie to czwarty rynek Frisco.pl – po Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Jednocześnie otwarty zostanie lokalny magazyn w Cholerzynie. Źródło: ISBnews

ATM: Spółka zmieniła nazwę na Atman sp. z o.o., aby uspójnić komunikację i lepiej zidentyfikować się z marką Atman, którą od wielu lat budowała dla swoich usług teleinformatycznych, podała spółka. Firma Atman kontynuuje działalność ATM w zakresie wszystkich praw i obowiązków wynikających z wcześniej zawartych umów. Źródło: ISBnews

Grupa Lubawa: Spółka otrzymała rozszerzoną koncesję pozwalającą w pełni uruchomić ważną inwestycję – Centrum-Badań i Rozwoju. „Rozszerzenie przez MSWiA koncesji na wytwarzanie elementów uzbrojenia, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz obrotu nimi, posiadanej przez spółkę Lubawa, oraz objęcie nią nowo powstałego Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) stanowi ukoronowanie tej inwestycji i oznacza jej pełne uruchomienie” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Allegro: Sridhar Seshashayee złożył rezygnację z objęcia funkcji członka zarządu i chief technology officera w Allegro od 1 października br. Marcin Mazurek będzie nadal pełnić funkcję tymczasowego CTO do wyłonienia nowej kandydatury. Źródło: ISBnews

SFD: Spółka wstępnie zrealizowała w sierpniu 2021 r. przychody na poziomie ok. 19,94 mln zł netto, co stanowi blisko 135% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2020 r. Jednocześnie w całym okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. przychody spółki wyniosły 160,7 mln zł netto, co stanowi blisko 124% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. Źródło: spółka

TenderHut: Wstępnie spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5,08 mln zł w sierpniu br., co stanowi wzrost o 80% r/r. Narastająco, w okresie styczeń-sierpień spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 37,47 mln zł, co stanowi wzrost o 31% r/r. Źródło: spółka

IS-Wireless: Polski dostawca rozwiązań sieciowych 5G opartych o Open RAN (Radio Access Network) oraz Tambora Systems, dostawca technologii Mobile Edge Core nawiązały współpracę dotyczącą budowy sieci piątej generacji. Jej celem jest stworzenie sieci o większej wydajności i tańszych niż budowane obecnie. Firmy wspólnie wdrożą swoją technologię w USA i w Azji Południowo-Wschodniej. Źródło: spółka

Asbis: Został autoryzowanym dystrybutorem firmy Vertiv w Bułgarii. Jest to rozszerzenie dotychczasowej umowy o współpracę z firmą Vertiv, globalnym dostawcą wysokowydajnych rozwiązań zasilających i infrastrukturalnych rozwiązań IT dla centrów danych i aplikacji brzegowych. Do tej pory Asbis był autoryzowanym dystrybutorem produktów i rozwiązań Vertiv w Rumunii i na Cyprze. Źródło: spółka

Transition Technologies PSC (TT PSC): Globalny integrator rozwiązań IT, otrzymał przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach unijnych funduszy, grant na ponad 2,8 mln zł na projekt AR – Rozszerzonej Rzeczywistości. Projekt Connected Worker, którego całkowita wartość opiewa na ponad 5,3 mln zł, będzie realizowany do końca sierpnia 2023 r. Źródło: ISBtech

TT PSC: Uruchomił Transition Technologies PSC France SAS, francuską spółkę zależną, która ma samodzielnie pozyskiwać i obsługiwać klientów. Spółka ma przyspieszyć rozwój na francuskim rynku i jest ważnym krokiem w ekspansji zagranicznej TT PSC, dla którego wiodącym kierunkiem w strategii rozwoju biznesu są działania globalne, w tym systematyczne rozbudowywania sieci oddziałów firmy na świecie. Źródło: ISBtech

Thales: W Polsce naszym celem jest utrzymanie i wzmacnianie relacji z naszymi klientami i partnerami, a także ugruntowanie pozycji Thales w istotnych dziedzinach, czyli obronności, lotnictwie, transporcie, a także tożsamości cyfrowej i bezpieczeństwie. Wierzę, że poprzez wspólne działania będziemy stale umacniać obecność Thales w Polsce i tworzyć technologie przyszłości, którym wszyscy będą mogli zaufać – mówi Magdalena Nizik, prezes i dyrektor generalny Thales Polska. Źródło: ISBtech

Huawei: HarmonyOS 2, autorski system operacyjny, został pobrany przez ponad 100 milionów użytkowników w ciągu zaledwie trzech miesięcy od jego czerwcowej premiery. HarmonyOS to multiplatformowe oprogramowanie, które zapewnia inteligentne połączenie i współpracę różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety, urządzenia wearable, telewizory, a także szeroko pojęte urządzenia smart home. Źródło: ISBtech

Aion Bank: Zebrał ponad 0,5 mld zł w depozytach i 10 tys. klientów w pierwszym miesiącu działalności w Polsce. Źródło: spółka

Audioteka: Rada Nadzorcza powierzyła funkcję prezesa Arkadiuszowi Seidlerowi. Wcześniej, jako Chief Content Officer zarządzał on pracami działów Contentu i Produkcji. Źródło: ISBtech

Intel: Planuje zainwestować miliardy euro w nowe moce produkcyjne półprzewodników w Europie. „Ogłoszenie ustawy EU Chip Act ma na celu wspieranie dynamicznego, najnowocześniejszego i przyszłościowego ekosystemu półprzewodników w Europie. To pożądany krok, który jest zgodny z naszymi wspólnymi ambicjami dążenia do ożywienie sektora półprzewodników w Unii Europejskiej” – powiedział EMEA territory sales director w Intelu Krzysztof Jonak. Źródło: ISBtech

Sophos: Powołał nowego distribution channel managera na region Europy Środkowo-Wschodniej. Rolę tę pełni Michał Kubik, związany wcześniej m.in. z Microsoft, Symantec, Check Point Software Technologies i VMware. Na nowym stanowisku odpowiada za współpracę z dystrybutorami w zakresie sprzedaży rozwiązań firmy i relacje z partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej. Michał Kubik pełni obowiązki z Warszawy, w ścisłej współpracy z Patrickiem Müllerem, regional managerem Eastern Europe w Sophos. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Prodromus: Spółka zgromadziła ponad 834 tys. zł w zakończonej emisji akcji serii C. i planuje złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect w IV kw. 2021 r. lub I kw. 2022 r. W ramach emisji do grona akcjonariuszy dołączyło 37 osób, a kwota pozyskanego kapitału to ponad 834 tys. zł. Zapisy trwały do 14 września i przyjmowane były bezpośrednio przez spółkę. Przydział akcji nastąpi do 28 września. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu 12 października o przeniesieniu notowań na główny rynek GPW z NewConnect. „Zarząd JR Holding ASI zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, w którego porządku obrad znalazła się uchwała o podjęciu działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przedmiotem obrad zwołanego NWZ będą również uchwały niezbędne w celu dostosowania JR Holding do spełnienia wymagań Rynku Głównego GPW” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Emplocity: Spółka w ramach emisji publicznej akcji serii B pozyskał 1,49 mln zł na rozwój technologii i produktów, w tym domenowych jak LexBot czy TherapistBot oraz ekspansję i skalowanie sprzedaży, podała spółka. Na przełomie roku spółka chce złożyć wniosek o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect. Źródło: ISBnews

Booksy: Jedna z największych na świecie platform do rezerwacji wizyt online przejęła jednego ze swoich amerykańskich konkurentów – firmę Genbook, specjalizującą się w umawianiu wizyt w kategorii beauty & wellness. Jest to kolejne przejęcie na rynku amerykańskim dokonane przez polską firmę założoną przez Stefana Batorego. Źródło: spółka

Woodpecker.co: Akcje spółki technologicznej oferującej aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B zadebiutowały na rynku NewConnect 14 września br. W czerwcu br. sukcesem zakończyła się przeprowadzona przez akcjonariuszy oferta publiczna sprzedaży akcji spółki o łącznej wartości 11 mln zł. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Samsung: Maciej Mączyński objął stanowisko head of sales CEED (Central and Eastern Europe Display) dywizji odpowiedzialnej w Samsungu za sprzedaż monitorów LCD, wielkoformatowych ekranów LCD i LED oraz telewizorów hotelowych.”Mączyński będzie odpowiadał za aż 19 europejskich rynków i raportował bezpośrednio do centrali w Londynie” – podała spółka. Źródło: ISBnews

realme: Spółka chce znaleźć się w top2 na polskim rynku smartfonów w 2022 r, poinformował ISBtech CEO India &Europe realme Madhav Sheth. Obecnie marka znajduje się na 3. miejscu na rynku. „Polski team realme zrobił świetny wynik w II kwartale. Zaczęli wprowadzać nasze urządzenia do Polski w czasie pandemii dosłownie z domu. W około półtora roku jesteśmy już na 3. miejscu, a dopiero teraz się naprawdę otwieramy. Liczę więc na dalsze świetne wyniki i mamy jeszcze większe nadzieje na 2022 i wejście do top2 dzięki chociażby systematycznemu zwiększaniu naszego portfolio” – powiedział ISBtech Sheth. Źródło: ISBnews

EY:Legalni operatorzy hazardowi w Polsce osiągają niemal najniższe przychody netto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w całej UE, wynika z raportu firmy konsultingowej EY o szarej strefie na rynku hazardowym online. „Zasadniczym problemem jest duży udział szarej strefy na rynku gier hazardowych online, która odpowiada za 34,5% wartości przychodów netto oraz 46,7% obrotów na tym rynku w Polsce” – podano. Eksperci EY szacują, że w 2020 roku wartość obrotów w szarej strefie wyniosła 12,6 mld zł, co stanowi 46,7% rynku gier hazardowych online. Oznacza to, że 14,4 mld zł obrotu wygenerowała legalna część branży. Legalne podmioty na stacjonarnym rynku hazardowym osiągnęły obroty na poziomie 11,7 mld zł. Wartość obrotów na całym rynku hazardowym w Polsce osiągnęła zatem prawie 40 mld zł. Źródło: ISBnews

No Fluff Jobs: Specjaliści IT w Czechach zarabiają najwięcej spośród wszystkich biorących udział w badaniu – 33% z nich otrzymuje wynagrodzenie powyżej 12 tys. zł netto, z kolei w Polsce na takie zarobki może liczyć 26%, wynika z raportu „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” przeprowadzonego przez portal No Fluff Jobs. Jak podaje No Fluff Jobs, w Czechach 23% specjalistów IT zarabia pomiędzy 8 a 12 tys. zł netto, 34% w granicach 4 do 8 tys. zł netto. „Jeśli chodzi o Polaków pracujących w branży IT, na zarobki powyżej 12 tys. zł netto liczyć może 26% z nich. Nieco ponad 21% deklaruje, iż ich zarobki kształtują się w przedziale od 8 do 12 tys. zł. Największą grupę stanowią jednak ci zarabiający od 4 do 8 tys. zł netto (36%), a najmniejszą otrzymujący wynagrodzenia poniżej 4 tys. zł netto (16%)” – podano. Źródło: ISBnews

NENT Group: Nordic Entertainment Group oraz Telewizja Polska podpisały porozumienie, na mocy którego w sezonie 2021/22 transmisje spotkań Legii Warszawa rozgrywane w fazie grupowej Ligi Europy UEFA będą dostępne w serwisie streamingowym Viaplay oraz w jednym z otwartych kanałów TVP. Od sezonu 2021/22 do sezonu 2023/24 Viaplay pokaże w Polsce wszystkie mecze Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA. Źródło: spółka

NENT Group: Firma podpisała pięcioletnią umowę obejmującą wyłączne prawa do pokazywania w Polsce rozgrywek National Hockey League (NHL), najlepszej ligi hokejowej na świecie. W każdym sezonie należąca do NENT Group platforma streamingowa Viaplay pokaże do 1 400 spotkań na żywo. Źródło: spółka

Ekstraklasa Live Park: Spółka przygotowująca transmisje meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, odpowiada za produkcję telewizyjną dla polskiej wersji Viaplay. Produkcyjne ramię Ekstraklasy przygotowało dla platformy streamingowej m.in. infrastrukturę telewizyjną. Projekt jest prowadzony w ramach umowy podpisanej z TV3 Sport A/S, spółką NENT Group, odpowiedzialną za produkcje sportowe. Źródło: spółka

PFR: Zespół Polskiego Fundusz Rozwoju wraz z ekspertami przygotowali e-book „Start-upy i ekologia. Jakie zielone rozwiązania tworzą polskie firmy technologiczne?”. Na ponad 100 stronach można znaleźć analizy, opinie, komentarze, zestawienia, najnowsze dane oraz prognozy stworzone przez ekspertów – przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, osoby odpowiedzialne za rozwój polskiego ekosystemu innowacji i doświadczonych start-uperów. Źródło: spółka

Netia: Zaawansowane, chmurowe usługi ICT z linii NetiaNext, usługi kolokacji we wszystkich obiektach Data Center, a także rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, które oferuje Netia przeszły pomyślnie audyt, w efekcie którego utrzymały lub uzyskały certyfikat ISO IEC 27001:2017. Źródło: spółka

No Fluff Jobs: Polski portal z ofertami pracy dla branży IT, dostępny w 6. krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wystartował z kampanią wizerunkową IT Heroes – bohaterowie codzienności. Celem przygotowanej przez firmę kampanii jest przełamanie stereotypów związanych ze społecznością IT i podkreślenie jej dużej roli w kreowaniu nowych rozwiązań i udogodnień, ułatwiając codzienny, szybszy dostęp do wiedzy, usług i towarów. W akcję No Fluff Jobs zaangażowało się wiele firm, w tym Ringier Axel Springer TECH, SoftServe Poland, Volue, Ragnarson, Eversis, Telemedi, OPI PIB, Deviniti, Sofomo. Źródło: spółka

Google: Wprowadził na polski rynek dwa darmowe narzędzia, które dodatkowo ułatwią działalność firm w e-handlu – Grow My Store oraz Nawigator Wyszukiwań Lokalnych. Źródło: ISBtech

Oppo: Zaprezentowało najnowszą generację swojego systemu – ColorOS 12. Najnowsza wersja autorskiego systemu OPPO, jako pierwsza na świecie, bazuje na systemie Android 12 i wprowadza nowe rozwiązania oraz ulepszenia w zakresie estetyki, funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa. Źródło: ISBtech

Grupa Colt: Grupa składająca się z Colt Technology Services i Colt Data Center Services (DCS) zobowiązała się do osiągnięcia globalnej zerowej emisji dwutlenku węgla netto dla wszystkich prowadzonych przez siebie działań do 2030 r. Jako kluczowy gracz w branży technologicznej, chce w ten sposób realizować misję przyspieszenia przejścia na gospodarkę bezemisyjną poprzez rozwój nowych i istniejących technologii. Źródło: spółka

Cisco: Ogłosiło, że do 2040 r. zobowiązuje się zredukować do zera emisję gazów cieplarnianych we wszystkich trzech zakresach emisji zdefiniowanych w Grennhouse Gas (GHG) Protocol (Scope 1, 2, 3). Działania Cisco mające na celu osiągnięcie neutralności węglowej obejmują: Nieprzerwane zwiększanie efektywności energetycznej produktów firmy poprzez innowacje projektowe; Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej; Postawienie na hybrydowy model pracy; Inwestycje w rozwiązania usuwania dwutlenku węgla; Dalsze wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju i ekonomii obiegu zamkniętego (ang. circular economy) w ramach prowadzonego biznesu. Źródło: spółka

Vertiv: Firma zaprezentowała platformę Avocent ADX Ecosystem, która umożliwia bezpieczne i wydajne zarządzanie oraz kontrolowanie pracy wirtualnej i fizycznej infrastruktury IT. Składa się ona z kilku pojedynczych komponentów, które mogą być wdrażane niezależnie lub w tandemie. Nowe produkty są przeznaczone do użytku w środowiskach korporacyjnych, brzegowych, chmurowych i kolokacyjnych. Zapewniają bezpieczną i wydajną zdalną pracę oraz szybki dostęp do danych. Ponadto Vertiv rozbudował ofertę o dwa rozwiązania zapewniające standaryzację centrów danych, uproszczenie ich infrastruktury oraz skalowanie operacji. Panel zasilający Liebert RXA to urządzenie przeznaczone do instalacji w zdalnych lokalizacjach, które pozwala na zasilanie rozwiązań o dużej gęstości mocy. Stworzony dla centrów danych każdej wielkości system szyn zasilających Liebert MBX umożliwia dystrybucję energii ponad szafami, dzięki czemu na podłodze pozostaje więcej dostępnej przestrzeni. Źródło: spółka

OVHcloud: Hosted Private Cloud wyróżniono prestiżowym certyfikatem bezpieczeństwa SecNumCloud. Certyfikat, znany także jako „Security Visa” i przyznawany przez francuską Krajową Agencję ds. Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (ANSSI), gwarantuje spełnianie potrzeb agencji rządowych, operatorów usług krytycznych (CSO) oraz podmiotów obsługujących dane wrażliwe. Źródło: spółka

SkinVision: Aplikacja, która została stworzona przez dermatologów i ma na celu wspieranie profilaktyki nowotworów skóry, jest dostępna w Polsce. Jej skuteczność została oceniona w niezależnych badaniach na 95%. Źródło: ISBtech

Fortinet: Zapewnił możliwość integracji rozwiązania FortiManager z HashiCorp Terraform. Dzięki temu klienci otrzymają więcej sposobów na efektywne wdrażanie zabezpieczeń, zarządzanie nimi i automatyzację w nawet najbardziej złożonych środowiskach wielochmurowych. Źródło: spółka

Grupa Wealthon: Wprowadza nowy produkt oparty na sztucznej inteligencji dla rynku pośrednictwa finansowego dla firm – simple.pl. Dzięki generowanemu raportowi i zawartym w nim rekomendacjom, firmy mogą poprawić swój scoring jeszcze zanim zaczną się ubiegać o kredyt. Źródło: spółka

Huawei: Business Connect to nowa, darmowa platforma Huawei skierowana do partnerów, która pozwoli im zarządzać informacjami firmowymi wyświetlanymi w usługach i aplikacjach Huawei Mobile Services. Platforma oferuje też narzędzia analityczne, dzięki którym firmy mogą bardziej efektywnie komunikować informacje o swoich usługach wśród użytkowników najnowszych urządzeń Huawei. Źródło: spółka

