Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 20-24 marca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Informatyzacja: Komisja Europejska (KE) zatwierdziła zmiany w projekcie budowy elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, który finansowany jest z programu Polska Cyfrowa, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Projekt otrzyma na realizację dodatkowe 120 mln zł, w tym wkład unijny to 101,5 mln zł, a jego realizacja zostanie przedłużona do końca 2021 r. Źródło: ISBnews

Praca w IT: Najbardziej poszukiwani są obecnie specjaliści od aplikacji mobilnych, a także specjaliści i doświadczeni pracownicy programujący zarówno w „backendzie”, jak i „frontendzie”, a pracodawcy w marcu br. płacili średniozaawansowanym pracownikom w IT o 8% więcej niż w styczniu, czyli ok. 13 500 zł na umowie B2B, wynika z raportu No Fluff Jobs „Zarobki i trendy technologiczne w czasie pandemii, marzec 2020”. Źródło: ISBnews

Finansowanie: Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Komisja Europejska uruchamiają nowy pilotażowy instrument gwarancji na rzecz poprawy dostępu do programów szkoleniowych dla studentów i przedsiębiorstw inwestujących w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników m.in. w sektorze zdrowia, edukacji czy bezpieczeństwa. Ze środków unijnych na ten cel ma zostać przekazanych 50 mln euro, poinformowała Komisja. Źródło: ISBnews

Pandemia: Komisja Europejska wraz z partnerami uruchomiła europejską platformę danych dotyczącą COViD-19, aby umożliwić gromadzenie i udostępnianie informacji naukowych, poinformowała Komisja. Źródło: ISBnews

5G: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) ocenia, że przyjęty przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, uwzględniający zmianę zasad projektowania i budowy sieci 5G podczas aukcji jest nie do przyjęcia, podała Izba. KIGEiT sugeruje przesłanie projektu do ponownych konsultacji publicznych i opiniowania. Źródło: ISBnews

Legislacja: Ministerstwo Finansów (MF) odroczyło obowiązek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r., podał resort. Nowy termin dotyczy m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej. Źródło: ISBnews

Legislacja: Podatnicy złożyli dotychczas 4 mln zeznań podatkowych za 2019 r., korzystając z usługi e-PIT, poinformowało Ministerstwo Finansów.Źródło: ISBnews

5G: Postęp technologiczny, zwiększony popyt na usługi cyfrowe, w końcu trwałe zmiany w życiu społeczno-gospodarczym wywołane pandemią koronawirusa – to główne okoliczności wpływające na to, że 5G jest dla Polski nie tylko szansą na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, lecz wręcz koniecznością. Żeby w pełni wykorzystać dostępne możliwości, musimy tę technologię uruchomić skutecznie, szybko i bezpiecznie – to podstawowe wnioski z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dot. szans i perspektyw związanych z wdrożeniem 5G w Polsce. Źródło: spółka

Cyberobrona: Pandemia, podobnie jak inne zdarzenia o globalnym zasięgu, jest katalizatorem powstawania nowych cyberzagrożeń. W minionych tygodniach specjaliści z FortiGuard Labs wykrywali nawet 600 nowych zagrożeń phishingowych związanych z COVID-19 każdego dnia. Natomiast liczba zidentyfikowanych wirusów wzrosła w marcu 2020 roku o 131% w porównaniu z marcem 2019. Źródło: spółka

Cyberobrona: Check Point uprzedza o wykorzystywaniu przez przestępców tematu tarczy antykryzysowej w celach wydobycia danych personalnych, wyłudzenia pieniędzy lub zainfekowania komputera. Od stycznia na całym świecie zarejestrowano różne domeny związane z pakietami pomocowymi w dobie kryzysu związanego z koronawirusem. Zarejestrowano ogółem ponad 4 tys. domen związanych z nowymi pakietami finansowymi i ulgami dla firm. Aż 94% ataków związanych z koronawirusem w ciągu ostatnich 2 tygodni to ataki phishingowe, a 3% to ataki mobilne (poprzez dedykowane oprogramowanie wysyłane np. na telefony komórkowe). Źródło: spółka

5G: Polscy przedsiębiorcy oczekują na wprowadzenie technologii 5G, ale jednocześnie obawiają się o bezpieczeństwo. 51,3% średniej wielkości przedsiębiorstw jako główne bariery wdrożenia 5G wskazała obawy związane z bezpieczeństwem i kontrolą danych – wynika z badania Ericsson Polska zrealizowanego we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą. Tymczasem do 15 maja Polska ma określić zasady bezpieczeństwa zgodne z unijnymi wytycznymi, zawartymi w tzw. 5G Toolbox. „Obawy zarówno przedsiębiorców jak i społeczeństwa są zrozumiałe, gdyż mamy do czynienia z technologią, która zrewolucjonizuje wiele aspektów naszego życia. Biorąc pod uwagę wzajemną zależność między różnymi obszarami, niezbędne jest zapewnienie skoordynowanego i kompleksowego wdrożenia środków bezpieczeństwa we wspólnym zestawie narzędzi i wdrożenia ich na poziomie światowym, krajowym i lokalnym” – mówi Marcin Sugak z Ericssona. Źródło: spółka

Legislacja: Związek Cyfrowa Polska zaapelował do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o liberalizację przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego, które wymagają zgody odbiorców komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych na przesłanie im ofert handlowych. Powód: dzisiejsze prawo utrudnia firmom w dotarciu z informacją handlową do urzędników. Źródło: spółka

Automatyzacja: Badania F5 Networks pokazują, że odsetek organizacji automatyzujących sieć wynosi aż 86%. Te same badania (State of Application Services) wykazały również rosnącą spójność automatyzacji w całym procesie wdrażania. Oznacza to, że idziemy w kierunku, w którym najczęściej to systemy, a nie ludzie, będą odwoływać się do API w całym procesie wdrażania. Źródło: spółka

5G: Długoterminowe plany ratowania gospodarki powinny wykorzystać możliwości, jakie daje technologia 5G – to myśl przewodnia płynąca ze spotkania ekspertów, którzy wzięli udział w webinarium „Infrastruktura sieci” zorganizowanym przez Executive Club. „Polska technicznie jest gotowa na wdrożenie infrastruktury 5G. Brakuje rozstrzygnięcia aukcji dot. częstotliwości co jest realizowane przez regulatora oraz daty startu ze strony operatorów” – mówi Aleksander Jakubczak, Dyrektor ds. rozwiązań 5G, Huawei Polska, podczas debaty Executive Club. „Musimy wykorzystać to, co się stało na rynkach światowych, być może przez współpracę z Chinami czy z Azją, czyli przeniesienie przemysłu z powrotem do Europy. Jako Polska musimy to wykorzystać jako nasz potencjał, to co możemy dać Europie, możemy być numerem 1″ – mówi Artur Pollak, prezes APA Group. Wszyscy paneliści zgodzili się z tym, że 5G odtworzy nowe możliwości dla gospodarki polskiej i pozwoli na uratowanie gospodarki podczas pandemii. Należy w tej technologii rozpatrywać prędzej szanse, niż obawy. Usługi sieciowe stanowią klucz do dalszego rozwoju innych gałęzi gospodarki, dlatego należy wykorzystać szansę biznesową, optymistycznie spoglądać w przyszłość i czerpać duże korzyści z rozwoju sieci i technologii 5G. Źródło: spółka

Legislacja: Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe sektora telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa w Polsce, zwanego TCB, to obszar badawczy nowo utworzonej Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Projektem steruje Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Na posiedzeniu plenarnym przyjęto plan pracy Rady, priorytetowo traktujący działalność badawczą. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

DataWalk: Celuje w podwajanie przychodów w najbliższych latach, poinformował ISBtech członek zarządu spółki Sergiusz Borysławski. SSG Security – południowoafrykańska prywatna policja – zastąpi IBM i2 i SAS Memex polską platformą analityczną DataWalk, podała spółka. Źródło: ISBtech

Creepy Jar: Szykuje nowy projekt z pogranicza surivalu i base building ze znacznie większym budżetem niż „Green Hell”, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek. Creepy Jar nie planuje innych emisji akcji „na rynek” poza akcjami pracowniczymi w ramach programu motywacyjnego. Zarząd nie zamierza także sprzedawać swoich akcji, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek. Creepy Jar uważa, że gra „Green Hell” nadal ma świetne perspektywy rozbudowy uniwersum, będzie miała premiery na kluczowe konsole, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek. Źródło: ISBtech

Ten Square Games: Maciej Zużałek ma objąć funkcję prezesa zarządu w czerwcu br., zastępując na tym stanowisku założyciela i największego akcjonariusza grupy Macieja Popowicza, który dalej będzie kierował strategią i polityką produktową, podała spółka. Źródło: ISBnews

Movie Games: Po premierze „Drug Dealer Simulator” (DDS) rozważa różne scenariusze dotyczące rozwoju tego tytułu i podtrzymuje plan wydawniczy na ten rok, poinformował prezes Mateusz Wcześniak. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Odnotował 113,39 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 137,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

BoomBit: Odnotował 9,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 8,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

XTPL: Odnotowało 23,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora: Zakończyła konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych w Goldenline (spółka zależna), podała spółka. Z Goldenline odejdzie 80% pracowników, a koszt dobrowolnych odejść wyniesie około 0,9 mln zł i obciąży wyniki grupy Agora w II kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

eSky.pl: Została wybrana jako dostawca ofert lotów i podróży dla posiadaczy smartfonów Huawei w całej Europie, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Wypracował w marcu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 150 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 2% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Asbis oczekuje dobrych wyników za I kwartał mimo trwającej pandemii na większości rynkach, na których funkcjonuje, natomiast II kwartał dla spółki tradycyjnie jest najwolniejszy w sezonowej działalności, poinformował członek rady dyrektorów Costas Tziamalis. Spółka monitoruję sytuację, ale nie zamierza na razie zweryfikować dalszych planów rozwoju. Źródło: ISBnews

CI Games: Szacuje, że najnowsza gra „Sniper Ghost Warrior Contracts” powinna uzyskać rentowność w ciągu najbliższych miesięcy, najpóźniej w III kwartale br., poinformował prezes Marek Tymiński. Od dnia premiery do końca marca gra wygenerowała 39 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy kosztach produkcji i marketingu na poziomie 35 mln zł oraz koszcie wytworzenia nośników fizycznych na poziomie 9 mln zł. Spółka posiada 100% praw do marki Lords of The Fallen 2 oraz wszystkich prac wykonanych do tej pory przez podwykonawców – Spółka nie widzi ryzyka sporu prawnego dotyczącego marki gry Lords of the Fallen czy też sporu dotyczącego żądań podwykonawców zaangażowanych wcześniej w produkcję gier w ramach tej marki. Źródło: ISBnews, Trigon

Huawei: Wielka Brytania podjęła ostateczną decyzję dopuszczającą Huawei do budowy krajowej sieci telekomunikacyjnej 5G. „Traktuję informacje z Wielkiej Brytanii jako przejaw pragmatyzmu i odpowiedzialnego podchodzenia do bieżących wyzwań gospodarczych, przed którymi stoją obecnie kraje nie tylko w Europie, ale praktycznie na całym świecie. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że rząd Wielkiej Brytanii, podobnie zresztą do kierujących innymi krajami europejskimi, tworzy rozwiązania pozwalające wszystkim dostawcom oferować swoje usługi. Wypowiedzi przedstawiciela brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych świadczą o tym, że rząd posługuje się jasnymi kryteriami i dba o zapewnienie maksymalnie skutecznego i optymalnego kosztowo rozwiązania. Budowa nowoczesnej sieci 5G to wyzwanie na gruncie regulacyjnym, organizacyjnym i ekonomicznym. Równe traktowanie wszystkich dostawców pobudza konkurencyjność i pozwala na ocenę rozwiązań przez pryzmat oferowanych technologii. W tym mają pomóc laboratoria działające w oparciu o tzw. common criteria. Podstawą rozwoju gospodarek wolnorynkowych jest konkurencja. Tylko przy wolnej konkurencji, nieograniczonej przez wydumane oskarżenia, można zapewnić innowacyjność, niskie koszty i szybkie wdrażanie technologii, które będą miały wielki wpływ na odbudowywanie gospodarek po pandemii COVID-19. Dlatego pozycja Wielkiej Brytanii jest oczywista” – powiedział Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich. Źródło: spółka

TenderHut: Grupa kapitałowa zamknęła I kwartał 2020 roku z 38 proc. wzrostem skonsolidowanych przychodów w zestawieniu rok do roku. Wpływy na poziomie 10,75 mln zł pozwalają spółce z ostrożnym optymizmem patrzeć na nadchodzące miesiące, które dla globalnej gospodarki będą stanowiły trudny okres. Technologiczna firma zauważa wzrost zainteresowania produktami, które dopasowała do pandemicznej sytuacji na świecie. Źródło: spółka

Xerox Polska: Globalny trend cyfrowej transformacji jest nie do powstrzymania. W zeszłym roku aż 94% badanych pracowników wyższego szczebla wskazało transformację cyfrową jako jeden z kluczowych priorytetów dla rozwoju firm. Szczególnie w czasach pandemii koronawirusa, która zdeterminowała w większości przedsiębiorstw zmianę m.in. modelu pracy – z w pełni stacjonarnego na tzw. home office. W opinii Stuarta Price’a, general managera w Xerox Polska, ta sytuacja jest wielką szansą dla firm, które dzięki inwestycjom w digitalizację dokumentów, mogą zwiększyć wydajność pracowników, zoptymalizować pracę oraz realnie ograniczyć koszty. „Czasy pandemii zmieniły sposób prowadzenia biznesu i nie sprzyjają obiegowi dokumentów w organizacji. Bowiem, aż 55% przedsiębiorstw korzysta w dalszym ciągu z tradycyjnego papieru. To zdecydowanie utrudnia procesy związane z drukowaniem dokumentacji, skanowaniem, zbieraniem cennych podpisów. Wprowadzenie do przedsiębiorstwa usług zarządzania dokumentami może być początkiem jego cyfrowej transformacji – w szczególności teraz, gdy większość pracowników wykonuje pracę w sposób zdalny i może nie mieć dostępu do druków i segregatorów – komentuje Stuart Price. Źródło: spółka

HP: Rok 2019 był jak do tej pory jednym z najbardziej udanych dla zespołu HP Anti-Counterfeiting and Fraud (ACF). W okresie od listopada 2018 r. do października 2019 r. skonfiskowano aż 1,9 miliona podrobionych materiałów eksploatacyjnych. Do wspomnianych inspekcji i przejęcia podróbek doszło w ponad 30 krajach na terenie całej Europy, Środkowym Wschodzie oraz Afryce. Produkcja i sprzedaż podrobionych towarów to niestety wciąż rosnący problem. Według danych zebranych w raporcie OCED z 2019 r. handel fałszywym towarem stanowi obecnie 3,3% handlu na całym świecie. Oznacza to, że zespół ACF HP pracuje ciężej niż kiedykolwiek wcześniej, aby wyeliminować z rynku podrobione materiały eksploatacyjne. W minionym roku, w ramach wsparcia swoich partnerów handlowych, HP przeprowadziło ponad 5000 kontroli dostaw (Customer Delivery Inspection – CDI), aby upewnić się, że produkty, które trafiają do klientów są oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi HP. Źródło: spółka

Kingston Digital Inc.: Poinformował, że sprzedaż jej dysków SSD nadal dynamicznie rośnie po niezwykle udanym roku 2019. Zapotrzebowanie na dyski SSD w I kw. 2020 r. utrzymywało się na wysokim poziomie z uwagi na stały wzrost w segmentach rozwiązań dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i producentów OEM. Od 2019 r. Kingston rozszerzył swoją ofertę dysków SSD o trzy nowe modele dla klientów indywidualnych, pięć dedykowanych dla centrów przetwarzania danych z których dwa uzyskały status VMware Ready oraz o swoje pierwsze rozwiązanie U.2 NVMe PCIe. Dane dotyczące udziału w rynku w 2019 r., opublikowane przez firmy analityczne Forward Insights i TRENDFOCUS, potwierdzają silną pozycję firmy Kingston jako lidera. Źródło: spółka

Cisco, IBM: W obliczu zamknięcia większości placówek w Europie z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, koncerny pomagają uczniom i nauczycielom w kontynuowaniu nauki i nauczania na odległość. W ciągu ostatnich kilku tygodni Cisco i IBM podjęły wspólną inicjatywę stworzenia bezpłatnych wirtualnych klas dla uczniów dotkniętych zamknięciem szkół w Europie. Celem tego projektu jest nie tylko łączenie nauczycieli i uczniów poprzez interaktywne zajęcia online, ale także pomaganie im w efektywniejszym korzystaniu z technologii. Projekt jest realizowany m.in. w: Austrii, Czechach, Niemczech, Finlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, Słowacji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Do tej pory udało się dotrzeć do co najmniej 200 000 uczniów w ponad 2000 szkół w całej Europie. Źródło: spółka

Asseco Poland: Plany na ten rok sporządzone pod koniec 2019 roku, w dużej mierze są już nieaktualne. Zarząd zrezygnował z wypłaty zaliczek na premię. W całej grupie nie ma planów cięcia wynagrodzeń. Zarząd nie zmienia planów dotyczących wypłaty dywidendy za 2019 rok (3,01 PLN na akcję). Źródło: Trigon

Art Games Studio: Stawia na dynamiczny rozwój i zwiększenie skali prowadzonej działalności. Spółka koncentruje się na produkcji i marketingu projektów będących w sprzedaży oraz zapowiedzianych w planie premier. Tylko w 2020 roku w harmonogramie warszawskiego studia przewidzianych jest osiemnaście premier na PC i Nintendo Switch, z czego cztery odbyły się w I kwartale br. Firma w najbliższych miesiącach wyda również samodzielnie co najmniej trzy gry dedykowane konsoli Nintendo Switch, z czego jedna z premier – The Bullet: Time of Revenge – odbędzie się już za dwa tygodnie. Działania te mają przyczynić się do zwiększenia przepływów pieniężnych producenta i wydawcy gier oraz wzmocnić markę i rozpoznawalność Art Games Studio wśród potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych. Źródło: spółka

Just Join IT: „Obecna sytuacja sprawiła, że pożegnaliśmy 11 świetnych ludzi, zmniejszając zespół z 56 do 45 osób. Wierzymy, że obowiązkiem pracodawców w tych trudnych czasach jest zrobić wszystko, aby pomóc każdej osobie, z którą musieli się rozstać, dlatego stworzyliśmy Just Join Select” – mówi Piotr Nowosielski CEO portalu pracy dla polskich programistów Just Join IT. Just Join Select to zamknięta platforma do wymiany rekomendacji, która została udostępniona dla 3000 klientów Just Join IT. Za jej pośrednictwem branżowi przedsiębiorcy mogą polecić innym zwolnione osoby oraz całe zespoły, a także je zatrudnić. Źródło: spółka

Mobile Industrial Robots (MiR): Producent autonomicznych robotów mobilnych, podsumował rozwój na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W 2019 MiR podwoił sprzedaż robotów na rynku CEE. Region odpowiadał za 11% całkowitych przychodów MiR. Rynek napędzają: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Najbardziej aktywne sektory jeśli chodzi o automatyzację intralogistyki z robotami MiR to automotive oraz elektronika. Źródło: spółka

Play: Spółka rozpoczęła sprzedaż internetu stacjonarnego na infrastrukturze Vectry Źródło: Trigon

GIEŁDA, EMISJE, M&A

P4: Operator sieci Play i spółka zależna Play Communications – zawarł przedwstępną umowę sprzedaży i nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile Polska (VMP) od jej wspólników i głównych inwestorów, w tym Delta Partners Emerging Markets TMT Growth Fund II L.P. oraz Dirlango Trading & Investments Limited, podał Play. Źródło: ISBnews

Comarch: Podpisał umowę nabycia 100% akcji we francuskiej spółce Cabinet Conseil en Strategie Informatique (2 CSI) za łączną kwotę 2,1 mln euro (9,54 mln zł), podała spółka. Źródło: ISBnews

IMS: Zawiesił stosowaną przez spółkę politykę dywidendową w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020) i odwołał rekomendację zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku, podała spółka. Źródło: ISBnews

11bit studios: Zarząd zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w wysokości 21,7 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka. Źródło: ISBnews

MCI: Alfanor 13131 AS spółka zależna od subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. sprzedała 3 125 000 akcji spółki Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş z siedzibą w Istanbule, podał MCI Capital. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Zarząd rekomenduje przeznaczenie całego zysku osiągniętego w 2019 roku na kapitał zapasowy spółki, podała spółka Źródło: ISBnews

Inovo Venture Partners: Przeznaczy na inwestycje w sumie ponad 170 mln zł (ok. 40 mln euro), z czego blisko 40 proc. to udział Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Pozostały kapitał pochodzi od inwestorów prywatnych – doświadczonych przedsiębiorców i założycieli spółek technologicznych z Polski, Niemiec i Szwajcarii. Fundusz planuje zainwestować do roku 2023 w 15-20 spółek, z czego w 6 w tym roku. Połowę mają stanowić polskie startupy. Razem z pierwszym funduszem Inovo Venture Partners zarządza aktywami o wartości ponad 200 mln zł. Fundusz venture capital, który od ośmiu lat inwestuje w startupy technologiczne na wczesnym etapie rozwoju (od późnej rundy Seed do Serii B). W obszarze jego zainteresowań są przede wszystkim młode firmy, które rozpoczęły międzynarodową ekspansję i potrzebują kapitału na szybkie skalowanie. Dotychczas oba fundusze Inovo zainwestowały w sumie w 19 spółek. W tym w ukraiński Allset (inwestycja razem z m.in. amerykańskim Andreessen Horowitz), czeski Eyerim, a także polskie startupy – m.in. Tidio, Infermedica, Booksy, Restaumatic, czy notowane na giełdzie Brand24 i ECC Games. Źródło: spółka

CI Games: Spółka rozmawia z mBankiem o finansowaniu, liczy na dodatnie przepływy w przyszłości, zarząd szacuje, że na obecnie realizowane projekty wystarczy ok. połowa z dotychczas dostępnych 35mln zł. Źródło: Trigon

Detalion Games: Grupa INC, specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, z sukcesem zamknęła pierwszą transzę emisji akcji spółki – tzw. cichą rundę inwestycyjną, skierowaną do aktywnych członków Klubu 149. Udało się z niej pozyskać ponad 1 mln zł w zaledwie 24 godziny. Druga transza akcji, o wartości 355 tys. zł, zostanie zaoferowana od 27 kwietnia w publicznej kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl. Źródło: spółka

NCBR: Aż 92 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 358 mln zł wpłynęły do NCBR w IV konkursie programu GameINN. Ponad 90% wniosków złożyły firmy z sektora MŚP. Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego zakończyła nabór wniosków w czwartej odsłonie finansowanego z Funduszy Europejskich programu wsparcia dla branży gamedev. Źródło: spółka

CDP: Najstarszy polski dystrybutor gier złożył wniosek o upadłość. Źródło: CDAction

Blue Media: Zainwestowała w spółkę Polskie Aplikacje Transakcyjne, operatora serwisu Rachuneo, umożliwiającego porównywanie ofert i zawarcie umowy o usługi energetyczne i telekomunikacyjne w pełni przez internet. Sopocka spółka przejęła 18 proc. udziałów. Rachuneo, oprócz porównywania ofert, analizuje rachunki, sprawdza czy zmiana dostawcy jest dla klienta opłacalna i pomaga przeprowadzić klienta przez wszelkie formalności. Cały proces odbywa się przez internet. Rachuneo ułatwia zarządzanie długoterminowymi umowami z dostawcami usług i mediów, umożliwiając klientom m.in. stały monitoring najlepszych i dopasowanych do ich oczekiwań ofert. Źródło: spółka

GoPay: Został przejęty przez Worldline, lidera europejskiego rynku usług i obsługi transakcji płatniczych. Tym samym Worldline wzmacnia swoją pozycję w segmencie e-commerce w Europie Centralnej i Wschodniej. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

CreativeForge Games: Łączna liczba graczy oczekujących na zakup gier w sklepie Steam (wishlist), tj.: „Aircraft Carrier Survival”, „House Flipper City”, „Phantom Doctrine” oraz „Hard West” wynosi 415 tys. graczy, podała spółka.Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Zawarł z Destructive Creations J. Zieliński i Wspólnicy s.j. umowę na wydanie gry „Hatred” na Nintendo Switch, podała spółka. Planowany termin premiery gry to przełom 2020 i 2021 r.Źródło: ISBnews

Ministerstwo Cyfryzacji (MC), Poczta Polska (PP): Wprowadzają nową usługę, która daje możliwość elektronicznego odbioru poleconej korespondencji listowej, bez konieczności bezpośredniej obsługi w miejscu zamieszkania lub w placówce pocztowej, poinformowała Poczta. Możliwość odbioru przesyłek poleconych w postaci elektronicznej dostępna będzie do 30 września. Źródło: ISBnews

Games Operators: W związku z premierą gry „112 Operator” poinformował, że zamierza wydać dodatek do gry (DLC), który nawiązywał będzie swoją tematyką do zwalczania epidemii SARS-CoV-2. Całkowity zysk z jego sprzedaży zostanie przekazany na cele związane ze zwalczeniem epidemii, podała spółka. Źródło: ISBnews

Sfinks Polska: Wprowadził na rynek dwie nowe marki – KEBAPI oraz YOLO Chicken. Są one dostępne wyłącznie w kanale delivery, podała spółka. Powiększenie portfela o kolejne koncepty w dowozie, po sukcesie pierwszej marki wirtualnej – The Burgers – to odpowiedź na aktualną sytuację i potrzeby rynku. Źródło: ISBnews

Libet: Uruchomił e-sklep dla architektów, wykonawców i klientów indywidualnych, podała spółka. Oferta platformy e-otoczenie.pl to obecnie m.in. płyty tarasowe, elementy do montażu i aranżacji terenów wokół domów i innych nieruchomości; będzie ona stale rozwijana. Obok produktów, klienci mogą także online zamówić pełną usługę projektową. Źródło: ISBnews

Sonka: Ustaliła datę premiery gry „Book of Demons” tworzonej na platformy Nintendo Switch, Playstation 4 i Xbox One dla wydawcy 505 Games na rynku amerykańskim i europejskim na 30 kwietnia br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Udostępnił klientom korporacyjnym oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) bezpieczną obsługę dokumentów za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych, podał bank. Umożliwiają one zdalne, bez konieczności wizyty w oddziale, podpisywanie umów ramowych, kredytowych, umów produktów transakcyjnych, aneksów, dokumentów finansowych firmy oraz dyspozycji posprzedażowych. Źródło:ISBnews

No Gravity Games: Gra „Make War” od chwili premiery na platformie Nintendo Switch, która miała miejsce 16 kwietnia wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje i jej wydanie, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

QubicGames: Sprzedaż gry „Pocket Mini Golf” na konsoli Nintendo Switch przekroczyła 115 tys. kopii w ciągu miesiąca od premiery w Ameryce Północnej i Europie, podały Vivid Games i Qubic Games we wspólnym komunikacie. Gra na licencji Vivid Games jest dotychczas najszybciej sprzedającym się tytułem wydanym na platformie Nintendo Switch, a przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 12-krotność poniesionych kosztów produkcji gry w wersji na platformę Nintendo. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Gra „Layers of Fear” doczeka się realizacji filmowej, podała spółka. Firmą odpowiedzialną za cały proces produkcji filmu na podstawie gry oraz za pozyskanie finansowania będzie hollywoodzka wytwórnia Project Nerd Boss. Źródło: ISBnews

Movie Games: Gra „Drug Dealer Simulator”, która miała swoją premierę na platformie Steam 16 kwietnia 2020 roku o godzinie 17:00, po 72 godzinach od premiery została sprzedana w ilości około 55 000 sztuk, podała spółka. Źródło: ISBnews

PGNiG: Ponad 1,7 mln użytkowników elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) PGNiG zyskuje nowe ułatwienie. Dzięki uruchomieniu elektronicznego „polecenia zapłaty” klient nie musi już pamiętać o konieczności każdorazowego opłacania otrzymanych faktur za gaz czy energię elektryczną. To pierwszy w Polsce eBOK, który wprowadza taką możliwość. „Obserwujemy, jak dynamicznie zmienia się nasze otoczenie rynkowe i w jaki sposób kształtują się nawyki konsumenckie. Chcemy być krok przed konkurencją, a jednocześnie jak najbliżej naszych klientów. To już kolejna funkcjonalność oferowana przez PGNiG Obrót Detaliczny dla odbiorców gazu i prądu, która daje im większy komfort i wygodę w załatwianiu codziennych spraw” – podkreśla Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. Źródło: spółka

Cyfrowe Centrum Serwisowe: 1 mld 241 mln transakcji zbliżeniowych dokonanych m.in. przy użyciu smartfonów wyposażonych w moduł NFC odnotowano w Polsce w III kwartale 2019 roku. Obecnie na popularność transakcji, wykonywanych w tej formie, ma i będzie miała wpływ pandemia koronawirusa oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zdaniem ekspertów bezpieczniej jest płacić zbliżeniowo, unikając w ten sposób podawania do ręki banknotów i monet czy klasycznej karty płatniczej. Obecnie w technologię NFC uzbrojone są nie tylko smartfony premium, ale także telefony budżetowe. Najnowszy Alcatel 1S (2020) został dodatkowo wyposażony w szereg zabezpieczeń takich jak system rozpoznawania twarzy Face Key i czytnik linii papilarnych. Źródło: spółka

Cisco: Prezentuje nową ofertę dostosowaną do potrzeb małych firm. W listopadzie zeszłego roku, podczas konferencji Partner Summit, Cisco ogłosiło wprowadzenie nowego portfolio „Cisco Designed”. Teraz zostaje ono rozbudowane o technologie Cisco, które pierwotnie były przeznaczone dla największych organizacji. Dzięki temu również mniejsze firmy mogą korzystać z najnowszych innowacji, aby realizować cele biznesowe. Nowości obejmują: Aplikację do zarządzania siecią małych firm, Prostsze zakupy, Łączone oferty dostosowane do potrzeb małych firm, Bezpieczną łączność dzięki Cisco Meraki, Inteligentne kamery Meraki zarządzane w chmurze. Źródło: spółka

Siemens Financial Services: W związku z epidemią COVID-19 udostępnia klientom kwalifikowane podpisy elektroniczne. Przedsiębiorcy otrzymają e-podpis bezpłatnie na rok do dowolnego wykorzystania, np. zdalnego zawierania umów z kontrahentami lub pracownikami. Kwalifikowany e-podpis dostarczany jest przez firmę Autenti oraz wystawiany w pełni online. Źródło: spółka

Immersion: Na zlecenie amerykańskiego rządu polski startup stworzył platformę, która przeszkoli personel medyczny w Stanach Zjednoczonych. Aplikacja ma zwiększyć bezpieczeństwo lekarzy i ujednolicić wiedzę odnośnie użytkowania ubrań ochronnych we wszystkich stanach. Projekt powstał we współpracy z polsko-amerykańską Fundacją Alliance for Innovation oraz Amerykańskim Departamentem ds. Weteranów (United States Department of Veteran Affairs). Wkrótce aplikacja będzie dostępna także dla polskiego personelu medycznego. Źródło: spółka

Motorola: Powraca do segmentu premium 18 kwietnia br. prezentując dwa zupełnie nowe flagowe smatfony: motorola edge+ oraz motorola edge. To wyjątkowe urządzenia, będące efektem wieloletniego doświadczenia motoroli, które łączą w sobie najnowsze zdobycze technologii. Szybka łączność 5G, dynamiczny wyświetlacz prezentujący realistyczny obraz, niezrównane funkcje fotograficzne, zupełnie bezprecedensowy dźwięk i najpojemniejsza bateria spośród wszystkich telefonów 5G na rynku to unikatowe połączenie, na które z niecierpliwością czekali konsumenci, a to tylko nieliczne cechy nowego flagowego modelu edge+. Sercem nowej motoroli edge+ jest najbardziej zaawansowany chipset na rynku: Qualcomm Snapdragon. Użytkownikom poszukującym super wydajnego urządzenia 5G w jeszcze przystępniejszej cenie do gustu przypadnie motorola edge, która oferuje imponujące funkcje fotograficzne, rozrywkowe i użytkowe. Źródło: spółka

Trend Micro: Znalazł się w gronie liderów w raporcie pt. The Forrester Wave™: Enterprise Detection and Response, Q1 2020. Oferowane przez Trend Micro wielowarstwowe rozwiązanie do wykrywania i reagowania (XDR) zostało uznane za ważny element wyróżniający ofertę przedsiębiorstwa na tle konkurencji. W ramach oceny systemów umożliwiających przedsiębiorstwom wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie (EDR – enterprise detection and response), firma Forrester oceniła 12 dostawców zabezpieczeń. Źródło: spółka

SAS, International Institute for Applied Systems Analysis: Łączą siły w celu przekształcenia informacji gromadzonych przez pasjonatów w ramach inicjatywy crowdsourcingowej w wiedzę praktyczną, pozwalającą chronić naszą planetę. Źródło: spółka

Simple: Aktualna sytuacja zmusiła placówki medyczne do ograniczeń związanych z przyjmowaniem pacjentów oraz udzielaniem konsultacji lekarskich, dlatego notowana na GPW spółka oferująca m.in. wdrożenia systemów HIS dla placówek medycznych, udostępniła bezpłatnie posiadany w ofercie pakiet funkcji ePortal jako rozszerzenie systemu HIS. Źródło: spółka

Draw Distance: Gra Vampire: The Masquerade – Coteries of New York wkrótce zadebiutuje na japońskim rynku. Spółka podpisała właśnie umowę z firmą DMM – czołowym wydawcą w Japonii, współpracującym blisko z właścicielem licencji Vampire: The Masquarade – Paradox Interactive. W ramach współpracy DMM będzie odpowiedzialne za wydanie, dystrybucję, lokalizację i marketing Coteries of New York. Źródło: spółka

PayPo: Zaliczył rekordowy w historii swojej działalności miesiąc. W marcu pozyskał ponad 30 tys. nowych klientów. Mocno wzrostowa tendencja kontynuowana jest również w kwietniu, dzięki czemu polski fintech ma już przeszło 200 tys. aktywnych klientów przy rekordowo niskim wskaźniku NPL. Wg analizy PayPo największą popularnością wśród robiących zakupy w internecie z wykorzystaniem jej płatności odroczonych cieszyły się w minionym miesiącu produkty z segmentów home beauty (wzrost aż o 80% mdm) i elektroniki. Źródło: spółka

Nokia: Wprowadziła do swojej oferty kompleksową usługę Nokia AVA 5G Cognitive Operations. Poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji, automatyzacji i skalowalności w chmurze umożliwia ono operatorom telekomunikacyjnym całkowite przedefiniowanie działalności sieciowej, usługowej oraz biznesowej. Rozwiązanie Nokii jest w stanie z wyjątkową precyzją i dokładnością przewidzieć awarie lub zdarzenia wpływające na jakość usług nawet na tydzień przed ich zaistnieniem. Nokia 5G Cognitive Operations pomoże rozwiązać problem nawet o 50 proc. szybciej. Źródło: spółka

Comarch: Ma umowę z bułgarską firmą Inter Business’91 Ltd. na Bransoletki Życia Comarch. Urządzenia te zostaną przekazane Rejonowej Inspekcji Zdrowia w Sofii. Instytucja udostępni je osobom przebywającym na kwarantannie domowej w związku z ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2. Comarch zapewni również dostęp do platformy telemedycznej e-Care oraz wsparcie techniczne urzędnikom sofijskiego sanepidu. Comarch podpisał umowę z Korporacją KGL, producentem folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych, na wdrożenie systemu Comarch ERP XL. Program obejmie kompleksowo kluczowe obszary w organizacji: produkcję, sprzedaż, kontrolę jakości oraz magazyn wysokiego składowania. System będzie zawierał również moduł do obsługi księgowości i zakupów oraz CRM. Źródło: spółka

Genesys Cloud: System call i contact center został udostępniony na platformie AWS Marketplace, co ma ułatwić rozpoczęcie korzystania z tego rozwiązania wszystkim użytkownikom chmury Amazon Web Services (AWS). Genesys, producent systemu, poinformował także o rozszerzeniu partnerstwa z firmą Microsoft. Ma to umożliwić udostępnienie w drugiej połowie br. specjalnej wersji systemu call i contact center Genesys w chmurze Microsoft Azure. Źródło: spółka

Lenovo: Oferuje możliwość bezpłatnego wydłużenia gwarancji posiadanego sprzętu do 31 maja 2020 roku. Źródło: spółka

mPTech: Producent telefonów i smartfonów znanych marek myPhone i Hammer, udostępnia aplikację mobilną 4family. Jest ona propozycją dla tych wszystkich, którzy chcą lepiej zadbać o bezpieczeństwo bliskich, szczególnie seniorów, czyli najbardziej zagrożonych skutkami epidemii koronawirusa. Źródło: spółka

DNB Bank Polska: W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, przyspiesza digitalizację swoich usług dla klientów korporacyjnych. Mając na uwadze ich bezpieczeństwo i wygodę, bank wprowadził możliwość zawarcia umowy całkowicie zdalnie – z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Źródło: spółka

ZnanyLekarz: Wprowadza rozwiązanie w aplikacji mobilnej – darmowy czat z lekarzem. Dajemy pacjentom możliwość skonsultowania problemów zdrowotnych w bardzo wygodny i sprawny sposób. Z poziomu telefonu możemy uzyskać poradę lekarza, który w razie potrzeby wyda dalsze zalecenia odnośnie leczenia w domu, zdalnego lub stacjonarnego, ale również rozszerzenia diagnostyki. Dzięki temu pacjent dostanie wiarygodne informacje oraz pomoc i nie musi szukać informacji w sieci, zwłaszcza, że niejednokrotnie korzysta z niesprawdzonych źródeł. W razie konieczności lekarz może również wystawić e-receptę – mówi Karol Traczykowski, Head of new Ventures w ZnanyLekarz. Źródło: spółka

HP Inc.: Prezentuje najnowsze, mobilne stacje robocze Z by HP oraz odświeżone portfolio HP ENVY – stworzone dla najbardziej wymagających użytkowników. W przeszłości twórcy musieli wybierać między ciężkimi stacjami roboczymi, a nieporęcznymi komputerami dla graczy, chcąc uzyskać moc potrzebną im zarówno do pracy, jak i zabawy. HP przesuwa te granice, umożliwiając fotografom, vlogerom, grafikom, architektom, twórcom filmów i wszystkim innym osiągnięcie tego, co jeszcze do niedawna było uważane za niemożliwe. Dla tych, którzy tworzą profesjonalnie – od projektowania, modelowania, kodowania po tworzenie aplikacji – rozwiązania Z by HP są idealną pomocą do zadań specjalnych, wymagających dużej ilości zasobów. Urządzenia z serii HP ENVY, w tym najnowszy ENVY 15, są przeznaczone dla użytkowników, którzy regularnie edytują zdjęcia i filmy, czy też opracowują grafiki lub projekty internetowe. Laptopy HP ZBook Studio, ZBook Create i ENVY 15 z układami graficznymi RTX są częścią programu RTX Studio firmy NVIDIA. Źródło: spółka

SER Group: Bezpłatnie pomaga firmom wdrażać pracę zdalną, tak by była dostępna dla wszystkich ich pracowników w dowolnym miejscu bez utrudnień technicznych. Dzięki rozwiązaniu Doxis4 Universal Workspace SaaS pracownicy w rozproszonych zespołach, wykonujący swoje obowiązki służbowe z domu, mogą w łatwy i przejrzysty sposób organizować zadania oraz edytować dokumenty. Rozwiązanie proponowane przez SER Group ułatwia współdzielenie dokumentów zarówno ze współpracownikami z firmy, jak i z użytkownikami zewnętrznymi (np. klientami czy dostawcami), a także śledzenie wprowadzanych zmian. Możliwość bezpłatnego skorzystania z Doxis4 Universal Workspace SaaS będzie obowiązywać przez cztery tygodnie. Źródło: spółka

Smart Soft Solutions: Naukowcy z łódzkiej firmy stworzyli QuickTemp – bezdotykowy i bezobsługowy detektor gorączki – który może być wykorzystywany w szpitalach, zakładach pracy czy miejscach użyteczności publicznej. Jest to przykład udanego pivotu, bowiem wykorzystano technologię zastosowaną w innym z wynalazków firmy – rozwiązaniu dla hodowców trzody chlewnej. „Konieczne było dostosowanie algorytmu do pomiaru temperatury ludzi, rozwinięcie interfejsu oraz rozszerzenie o potrzebne czujniki. Po 3 tygodniach pracy powstał pierwszy QuickTemp – komentują Paweł Kielanowski i Łukasz Adamek z firmy Smart Soft Solutions. Źródło: spółka

BanqUP: Uruchomił usługę TPP-as-a-service, pozwalającą podmiotom trzecim na dostęp do bankowych danych klientów na podstawie licencji uzyskanej przez banqUP. Jest wdrażana już u ponad 20 partnerów. Są to przede wszystkim podmioty z branży technologii finansowych. Pierwszym partnerem, u którego wdrożony będzie system jest brytyjski fintech Limitless. Źródło: spółka

OPPO: Najnowszy model Reno3 Pro dostępny jest w regularnej sprzedaży. Najmocniejszy przedstawiciel tegorocznej edycji serii Reno to świetnie skonfigurowana propozycja, która zauroczy niejednego twórcę fotografii mobilnej. Urządzenia dostępne są od dziś, 20 kwietnia. Ich sugerowana cena detaliczna wynosi 2599 zł. Znajdują się w ofercie wszystkich partnerów detalicznych (MediaMarkt, Media Expert, NEONET, RTV Euro AGD, x-kom i strefa marki na Allegro) oraz u Operatora sieci T-Mobile. Źródło: spółka

LINK4: Jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe na rynku, udostępnia swoim klientom dokumenty publiczne z wykorzystaniem trwałego nośnika stworzonego w oparciu o rozwiązanie blockchain, którego dostawcą jest KIR. Projekt realizowany jest we współpracy z Coinfirm. „LINK4 jest pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym, które w komunikacji z klientami zastosuje nasze rozwiązanie trwałego nośnika w technologii blockchain. Wierzymy, że korzyści biznesowe związane z wyborem tej technologii zostaną szybko zauważone. Blockchain ma ogromny potencjał w branży ubezpieczeniowej, generuje realne oszczędności oraz zapewnia zgodność z restrykcyjnymi regulacjami – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR – Jesteśmy przekonani, że także klienci LINK4 docenią cyfryzację korespondencji i możliwość weryfikacji niezmienności dokumentów” – komentuje Piotr Alicki. Źródło: spółka

Vivid Games, QubicGames: Współpraca spółek przynosi efekty. W ciągu miesiąca od premiery w Ameryce Północnej i Europie, sprzedaż gry Pocket Mini Golf na konsoli Nintendo Switch przekroczyła 115.000 kopii. Gra na licencji Vivid Games jest dotychczas najszybciej sprzedającym się tytułem wydanym przez QubicGames na platformie Nintendo Switch, a przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 12-krotność poniesionych kosztów produkcji gry w wersji na platformę Nintendo. Źródło: spółka

Colt: Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na usługi w wielu chmurach, Colt Technology Services wprowadza usługę Dedicated Cloud Access w Colt PrizmNet. 15 kwietnia firma ogłosiła uruchomienie PrizmNet Cloud Access, przenosząc usługi wiodących dostawców usług chmurowych (CSP) do ekosystemu finansowego Colt. Źródło: spółka

T-Bull: Rozwija współpracę z firmą Huawei o kolejny kluczowy kanał dotarcia do użytkowników korzystających z telefonów tej marki. Top Speed oraz Moto Rider GO, czyli jedne z najpopularniejszych gier studia, są rekomendowane nabywcom flagowych smartfonów serii Huawei P40 jako najlepsze aplikacje do pobrania. Źródło: spółka

Bank Millennium: Jako pierwszy bank w Polsce udostępnił usługę, w ramach której klienci banku mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w innych bankach. To kolejne rozwiązanie udostępniane przez bank w oparciu o możliwości stworzone przez dyrektywę PSD2. Wcześniej Bank Millennium jako jeden z pierwszych banków w Polsce udostępnił klientom możliwość dodawania kont różnych banków do swojej bankowości elektronicznej. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Ustalenie daty premier gier „Diggerman”, „Grab Lab” oraz „Gunpowder on The Teeth: Arcade” na platformie Nintendo Switch w Japonii na dzień 30 kwietnia. Źródło: spółka

Santander Bank Polska, Grant Thornton, Wyższa Szkoła Bankowa: Organizują bezpłatne webinary dla przedsiębiorców. „Wszyscy musimy się w tych trudnych okolicznościach wspierać, szczególnie teraz, gdy sytuacja epidemiczna realnie wpływa na aktywność gospodarczą. Dlatego też proponujemy przedsiębiorcom cykl bezpłatnych webinarów poświęconych zarządzaniu w czasie pandemii. Spotkania online mają dostarczyć praktycznej wiedzy o tym, co zrobić, by z kryzysu wyjść z jak najmniejszą szkodą dla prowadzonego biznesu” – komentuje Paweł Stamburski, dyrektor Obszaru Produktów i Usług Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w Santander Bank Polska. Źródło: spółka

UPC Polska: Ponownie rozszerza możliwości platformy Horizon GO i wprowadza funkcję przesyłania treści z urządzeń mobilnych bezpośrednio na platformy wspierające rozwiązania Chromecast (Android) oraz Airplay (iOS). Źródło: spółka

Samsung: Jako pierwsza wprowadza aplikację Apple Music do swoich telewizorów. Od dziś użytkownicy w ponad 100 krajach będą mogli korzystać z Apple Music bezpośrednio na telewizorach Samsung Smart TV. Źródło: spółka

Fiberhost: Przygotował ofertę dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy udostępnią swoje usługi nauczycielom. Dzięki niej każdy dostawca usług, który umożliwi tej grupie zawodowej korzystanie z Internetu w cenie nie wyższej niż 1 zł miesięcznie, będzie mógł skorzystać z promocji w zakresie usługi dostępowej BSA oferowanej przez Fiberhost. Źródło: spółka

BNP Paribas: Wprowadza Talks na Spotify. Źródło: spółka

Fundacja Polska 5.0: We współpracy z firmą doradczą Obserwatorium.biz, stworzyła platformę internetową Załatwiam przez internet. W jednym miejscu zaprezentowano sprawdzone firmy i serwisy internetowe, dzięki którym można załatwić wszystkie sprawy online – poczynając od podpisywania umów biznesowych przez wizyty lekarskie na zamawianiu jedzenia kończąc. Źródło: spółka

T-Bull: Udostępnił grę „Robots Battle Arena: Mech Shooter & Steel Warfare”. Premiera miała miejsce w sklepie Google Play (system Android). Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych. Źródło: spółka

VARSAV Game Studios: Rozpoczął negocjacje z deweloperem gier komputerowych z Rumunii. Celem negocjacji prowadzonych przez strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy z partnerem polegającej na świadczeniu przez emitenta pełnego zakresu działalności wydawniczej (finansowanie dokończenia produkcji, portowanie i certyfikacja, lokalizacja, testowanie, PR oraz marketing) dla gry realizowanej przez partnera. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Został zakończony proces certyfikacji gry Cooking Simulator na Nintendo Switch. Premiera Cooking Simulator na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews