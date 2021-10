Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 11-15 października br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Związek Cyfrowa Polska wnioskuje o zmiany w ustawie o cudzoziemcach w tym m.in o uzupełnienie listy podmiotów o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Polski, w których zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na specjalnych zasadach oraz o nakładanie kar na urzędników, którzy nie będą dotrzymywali terminów rozpatrywania wniosków o pozwolenie na pracę. Związek przekazał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) uwagi branży w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz wybranych innych ustaw. Ustawa o cudzoziemcach określa m.in. zasady i warunki wjazdu cudzoziemców do kraju i pobytu w nim. Reguluje relacje przyjezdnych z urzędami administracji publicznej oraz pracodawcami. Projektowane aktualnie zmiany dotyczyć będą również ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wpłyną na warunki zatrudniania pracowników pochodzących spoza kraju. Źródło: ISBnews

Usługi chmurowe: Jeżeli co najmniej 30% polskich firm będzie korzystać z usług chmurowych, zaczniemy powoli dorównywać w tym zakresie do średniej unijnej, która oscyluje w granicach 36%, uważa szef Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Zwraca uwagę, że w ostatnich latach w Polsce notowany jest największy wśród państw unijnych przyrost firm, które wdrożyły te usługi – z 11% w 2018 r. do 24% w 2021 r. „Takim poziomem pierwszym, gdzie zaczniemy już doganiać średnią unijną, to jest przekroczenie przynajmniej tego pułapu 30%, ale obserwując te trendy, które teraz widzimy jeżeli chodzi o tempo upowszechniania tych usług, ten cel jest w zasięgu” – powiedział Borys podczas posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Według danych Eurostatu z technologii chmurowych korzysta 36% firm w UE. Źródło: ISBnews

Crowdfunding: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postuluje objęcie przepisami planowanej ustawy crowdfundingowej także spółek z o.o., wynika z opinii GPW do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) podano, że opinia ta została „przyjęta kierunkowo”. Projekt został skierowany do ponownych konsultacji i uzgodnień, które mają potrwać do 22 października. Giełda „poddaje pod rozwagę skorzystanie – w ramach dostosowywania przepisów krajowych do rozporządzenia 2020/103 – z tzw. opcji narodowej i wprowadzenie do prawa krajowego możliwości pozyskiwania finansowania w formie crowdfundingu przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”- czytamy w opinii GPW. Źródło: ISBnews

Legislacja: Polska razem ze 135 krajami wydała wspólne oświadczenie o dalszej chęci współpracy w zakresie wypracowania nowych zasad międzynarodowego opodatkowania największych firm, w tym tzw. gigantów cyfrowych. „Negocjacje na forum OECD były wymagające, ale pracujemy dalej i chcemy wspólnie stworzyć nową rzeczywistość podatkową na świecie. Polska od lat walczy z rajami podatkowymi. Wiele naszych postulatów jest uwzględnianych na forum OECD i UE, z czego bardzo się cieszymy. W czasie pandemii Polska i Dania podjęły inicjatywę, aby środki publiczne przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców w czasie lockdownu nie trafiały do rajów podatkowych. Teraz zamykamy pewien etap prac nad wzmocnieniem międzynarodowego systemu podatkowego na polu OECD” – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Źródło: ISBnews

Otwarta bankowość: Potencjał w usługach opartych na otwartej bankowości tworzonych przez firmy i instytucje niebędące bankami dostrzega 36% Polaków, wynika z badania na temat otwartej bankowości w Polsce zleconego przez spółkę Easy Check i Krajowy Rejestr Długów (KRD). Ponad 1/3 społeczeństwa (35,5%) zdaje sobie sprawę z funkcjonowania dyrektywy PSD2, która dotyczy otwartej bankowości i umożliwia bezpieczne udostępnianie danych ze swojego rachunku bankowego innym podmiotom. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Poziom cyfryzacji produkcji w Polsce wynosi 1,8 pkt w skali od 1 do 4 według badań Digi Index 2021 firmy Siemens Polska, podano w komunikacie. Wynik badania wskazuje, że polska produkcja pilnie potrzebuje transformacji cyfrowej, bowiem 50% ankietowanych firm gromadzi pełne dane dotyczące całego procesu produkcji, 12% firm zbiera dane dotyczące jedynie krytycznych procesów, a pozostałe 38% dotyczące niewielu procesów lub wyłącznie fragmentarycznie. Dla blisko 40% firm zebrane dane dają możliwość ich pełnego wykorzystania oraz usprawnienia procesów produkcyjnych. Ponad 43% firm deklaruje, że gromadzone dane służą głównie do wyłapywania błędów i bieżącego usprawniania działań. Nadal aż 18% firm nie wykorzystuje danych lub deklaruje ich niewielkie wykorzystanie. Źródło: ISBnews

Płatności odroczone: Ponad 2/3 Polaków (69%) twierdzi, że miałoby większe zaufanie do sprzedawców, gdyby ci oferowali opcję „Kup teraz, zapłać później” (BNPL). Podobna liczba respondentów (62%) deklaruje, że dzięki dostępowi do takiej opcji płatności szybciej powtórzyłaby zakupy u danego sprzedawcy, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Klarna. Źródło: ISBnews

Profil zaufany: Ponad 4 mln profili zaufanych założono od stycznia do października 2021 r. Łącznie z profilu zaufanego korzysta ponad 12,8 mln osób, poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Źródło: ISBnews

Chmura: Co trzecia firma w Unii Europejskiej i co czwarta w Polsce deklaruje korzystanie z płatnych usług w chmurze, wynika z raportu PMR. Według prognoz, w 2021 roku rodzime przedsiębiorstwa wydadzą na rozwiązania z obszaru cloud computing do 2,5 mld zł. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Creotech Instruments: Spółka przeprowadza zaawansowane testy satelitarnej platformy HyperSat, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona. Zaznaczył, że NewConnect to pierwszy krok, a giełdowe ambicje spółki są „dużo większe”. „Pod koniec tego roku przeprowadzimy kolejne testy HyperSat. Przechodzimy tym samym na technologiczny poziom gotowości z TRL6-7 na 9. Naszym celem jest przetestowanie całego satelity i zdobycie tzw. space heritage. Otwiera to drogę do kontraktów dla dużych firm, na co liczymy w kolejnych latach. Wcześniej chcemy nawiązać z nimi relacje” – powiedział ISBtech Brona.Źródło: ISBnews/ISBtech

Answear.com: Spółka planuje rozpocząć sprzedaż online przynajmniej na dwóch nowych rynkach w 2022 r., poinformował prezes Krzysztof Bajołek. „Obecnie działamy na 9 rynkach w regionie CEE: w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Ukrainie, Grecji oraz Chorwacji. Docelowo chcemy być na wszystkich bałkańskich i bałtyckich rynkach. Perspektywicznie będziemy później myśleć o rynku niemieckim i austriackim, gdyż są one w naszym zasięgu logistycznym. W przyszłym roku będziemy chcieli otworzyć przynajmniej dwa nowe rynki; które to będą, to jeszcze nie zdecydowaliśmy” – powiedział Bajołek. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Zarząd spółki ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu, Reddev Investments Limited oraz Zygmunta Solorza na akcje wysokości 35 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej. „Zarząd stwierdza, że cena akcji w wezwaniu mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki” – podano w stanowisku dotyczącym wezwania. Źródło: ISBnews

Grupa CCC:Grupa CCC odnotowała 100 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021/2022, (tj. w okresie maj – lipiec 2021 r.) wobec 449,6 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 79,6 mln zł wobec 130 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 047,7 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 1 457 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

LPP: Spółka zakłada, że nowy Fulfillment Center w Pruszczu Gdańskim o łącznej powierzchni 64 tys. m2 ma osiągnąć pełną funkcjonalność w kwietniu 2022 r. Nowe magazyny pozwolą na zwiększenie wydajność logistyki firmy m.in. w Polsce, krajach bałtyckich i na Ukrainie. Powierzchnia przeznaczona do obsługi sklepów internetowych LPP zwiększy się o ponad 30%. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Spółka powołała nową spółkę – Asseco Cloud, która wspiera klientów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych. Strategicznym celem nowego podmiotu jest również podnoszenie bezpieczeństwa dostarczanych rozwiązań IT. Źródło: ISBnews

AliExpress: Spółka ukończyła pierwsze samodzielne centrum logistyczne w Polsce i przed 11 listopada rozpocznie jego działalność. Zamówienia wysyłane z hubu logistycznego zostaną dostarczone w gwarantowanym terminie 3 dni (lub szybciej) na terenie całej Polski. Źródło: ISBnews

IdoSell: Polska platforma sklepowa IdoSell ogłosiła integrację ze świadczącą globalne usługi logistyczne Packetą. Dzięki tej integracji, ponad 6 tys. sklepów internetowych otrzyma możliwość szybkiej i taniej przesyłki do 34 krajów z Europy, Azji i Ameryki. Źródło: ISBnews

Biedronka: Pointpack podpisał trójstronne porozumienie o współpracy z Pocztą Polską i Jeronimo Martins Polska ws. możliwości współpracy w zakresie obsługi przesyłek dostarczanych przez Pocztę do sklepów Biedronka. Pointpack w osobnym komunikacie poinformował, że wszystkie strony podpisały ramową umowę z Jeronimo Martins, dotyczącą prowadzenia w sklepach sieci handlowej – na zasadzie agencji pocztowej – placówek pocztowych Pointpack oraz wdrożenia w nich systemu Pointpack w oparciu o infrastrukturę handlową Jeronimo Martins. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka uruchomiła Warsaw Data Hub, czyli swoje najnowsze centrum przetwarzania danych. Znajdą się w nim zarówno kluczowe elementy sieci operatora, jak i infrastruktura jego klientów. „Warsaw Data Hub znacząco powiększy nasz potencjał kolokacyjny, możemy też w miarę potrzeb rozbudowywać ten obiekt. Najnowsze rozwiązania zastosowane w tym centrum pozwolą nam też na redukcję liczby wykorzystywanych urządzeń, co w połączeniu z ich najwyższą efektywnością energetyczną zaowocuje zwiększeniem efektywności energetycznej naszej sieci” – powiedział prezes Orange Polska Julien Ducarroz. Źródło: ISBnews

Allegro Pay: Spółka zależna Allegro podpisała umowę sprzedaży wierzytelności z Aion Bankiem. Umowa dotyczy nabycia przez Aion wierzytelności z tytułu kredytów konsumenckich pochodzących od Allegro Pay. Wartość umowy może sięgnąć 2 mld zł do 30 listopada 2023 r. Źródło: ISBnews

LiveChat: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ) podwyższył całoroczne prognozy przychodów LiveChat o 3-5%, podał DM BOŚ. Z kolei 12-miesięczna wycena walorów spółki (oparta wyłącznie na wycenie metodą DCF) wzrosła o 4% do 127,8 zł. DM BOŚ ocenił pozytywnie opublikowany przez spółkę zestaw wstępnych przychodów denominowanych w USD oraz kluczowych wskaźników efektywności za III kw. 2021 roku. Zdaniem analityków, przerwanie trendu spadkowego (kw./kw.) wskaźnika ARPU dla nowych klientów dla aplikacji LiveChat, wzrost (kw./kw.) miesięcznego powtarzalnego przychodu, stabilizacja tempa wzrostu (kw./kw.) powtarzalnego przychodu dla aplikacji LiveChat na nieco wyższym poziomie niż przed pandemią oraz (v) wysoki (znacząco powyżej naszych oczekiwań) poziom sprzedaży denominowanej w USD, z nawiązką kompensują nieco niższy od naszych oczekiwań przyrost klientów netto, podano. Źródło: spółka

Asbis: Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z jednym z liderów globalnego rynku oprogramowania do zarządzania usługami i operacjami IT, firmą Micro Focus Enterprise B.V. Odbiorcami tej oferty są klienci korporacyjni z bardzo rozbudowanym i dojrzałym działem IT, tacy jak firmy telekomunikacyjne czy banki. Umowa została podpisana we wrześniu 2021 r. i będzie obowiązywała w następujących krajach: Armenia, Białoruś, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Kazachstan. Źródło: spółka

Orange: Trwająca od ubiegłego roku budowa najnowszego data center Orange Polska dobiegła końca. Obiekt jest gotowy do użytku. Znajdą się w nim zarówno kluczowe elementy sieci operatora, jak i infrastruktura jego klientów. „Nasza infrastruktura musi być gotowa na obsłużenie stale rosnącego ruchu. Tylko w sierpniu 2021 odnotowaliśmy ok. 64% wzrost ilości danych przesłanych po światłowodzie w porównaniu do sierpnia 2020. Polskie firmy coraz chętniej się cyfryzują, coraz częściej wybierają rozwiązania chmurowe. Warsaw Data Hub znacząco powiększy nasz potencjał kolokacyjny, możemy też w miarę potrzeb rozbudowywać ten obiekt” – powiedziałprezes Orange Polska Julien Ducarroz. Źródło: ISBtech

Farm Innovations: Spółka technologiczna z branży innowacyjnego rolnictwa precyzyjnego w zakresie hodowli zwierząt, otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie innowacyjnego programu monitorowania bydła — AnTrack. Wartość projektu to 14 mln zł. To kolejne przedsięwzięcie z obszaru B+R realizowane przez spółkę. Startup z Dolnego Śląska, który stworzył i rozwija aplikację STADO.PL, realizuje już m.in. projekt, którego celem jest opracowanie systemu z układem microchipowym SAiND, przeznaczonego dla hodowców bydła mlecznego. Łączna wartość wszystkich realizowanych przez Farm Innovations projektów to 21,6 mln zł, a wartość przyznanych dofinansowań to 12,9 mln zł. Źródło: ISBtech

Huawei: Spółka dostarcza inwertery do instalacji fotowoltaicznych na farmy realizowane w Polsce o mocy po kilkadziesiąt MW, poinformował dyrektor ds. strategii i komunikacji firmy Huawei w Polsce Ryszard Hordyński. „Oferujemy pełną paletę inwerterów do instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla prywatnych domów, jak i dla instalacji np. na centrach handlowych, a także dla dużych farm. W Polsce w tym momencie największa farma zbudowana z użyciem naszych inwerterów ma 70 MW mocy, natomiast są już budowane kolejne, które będą miały po kilkaset” – powiedział Hordyński podczas Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Spacelift: Polski startup pozyskał blisko 60 mln zł (15 mln USD) w serii B finansowania. „Startup przeznaczy pozyskane środki na czterokrotne powiększenie zespołu deweloperskiego w Polsce, a także na stworzenie zespołu odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Spacelift ma siedzibę w Redwood City w Kalifornii oraz biuro w Warszawie, ale zespół rekrutuje także zdalnie” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Simple Day: Właściciel platformy e-commerce 'Twój Cel To’ działający na rynku suplementów diety planuje debiut na warszawskiej giełdzie do końca I połowy 2022 r., poinformował ISBnews prezes Michał Karewicz. „Ostatnie kilka lat to czas bardzo dynamicznego rozwoju naszej firmy. Udało nam się zbudować silne fundamenty do dalszego rozwoju. Rozważamy różne warianty realizacji naszej strategii, w tym m.in. debiut na giełdzie do końca I połowy 2022 roku” – powiedział ISBnews Karewicz. Źródło: ISBnews

Warmie: Startup, który pracuje nad urządzeniem do terapii ran, chce pozyskać ok. 1 mln euro finansowania. Warmie prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma zagranicznymi i krajowymi podmiotami i chce zakończyć rundę finansowania jeszcze w bieżącym roku, poinformował ISBnews członek zarządu Piotr Piątek. Warmie nie wyklucza w dalszej kolejności wejścia na rynek NewConnect lub główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną zgodnie z planem, a obecnie spółka uczestniczy w kilkunastu procesach, które mogą zaowocować zaangażowaniem w kolejne innowacyjne projekty, poinformował ISBtech wiceprezes Artur Jedynak. „W zakresie przychodzących do nas projektów mamy wręcz urodzaj, jest ich naprawdę dużo. Od rozpoczęcia realizacji nowej strategii na wiosnę, przeprowadziliśmy już kilkanaście inwestycji. Jesteśmy zadowoleni z tempa rozwoju portfela. Trwa kolejnych kilkanaście procesów, które są na różnym etapie zaawansowania. Na pewno w IV kwartale będą nowe informacje, może nawet uda sie zrealizować więcej, niż wewnętrznie zakładaliśmy” – powiedział ISBtech Jedynak. Źródło: ISBnews

Vue Storefront: Spółka zamknęła rundę A, pozyskując 69 mln zł (17,4 mln USD) przy wycenie spółki pre-money na poziomie 250 mln zł (63 mln USD, post-money 80,4 mln USD). Vue Storefront ma stać się pierwszym wyborem w kwestii frontendu na rynku e-handlu w ciągu najbliższych kwartałów. W spółkę zainwestowały znane fundusze – Creandum, Earlybird oraz Paua Ventures. W tej rundzie w spółkę uwierzyła też grupa założycieli kilku unicornów z USA i ponownie zainwestował w nią Movens Capital. Źródło: ISBnews

Big Cheese Studio: W ramach publicznej emisji akcji spółka przeprowadzi zapisy w transzy małych inwestorów od 29 października do 8 listopada, a w transzy dużych inwestorów od 29 października do 9 listopada, podała spółka. Z emisji nowych akcji Big Cheese Studio chce pozyskać ok. 5 mln zł netto. Przedmiotem oferty jest do 135 000 nowo emitowanych akcji serii B oraz do 870 000 akcji serii A oferowanych przez głównych akcjonariuszy spółki. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem do 28 października ma nastąpić ustalenie ceny maksymalnej lub przedziału cenowego, a przydział akcji oferowanych ma nastąpić do 15 listopada br. Około 2 tygodnie po tym terminie spółka oczekuje dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Źródło: ISBnews

Big Cheese Studio: Spółka spodziewa się, że pierwszy dzień notowań akcji na rynku głównym GPW nastąpi jeszcze w tym roku, poinformował prezes Łukasz Dębski. Z emisji akcji Big Cheese Studio ma zamiar pozyskać środki na rozbudowę zespołu i produkcję trzech autorskich gier, których wydanie planuje do 2023 roku. Spółka planuje dynamiczny rozwój przy zachowaniu dyscypliny kosztów wytworzenia projektu. Strategia firmy zakłada zwiększenie liczby premier własnych oraz rozwój segmentu wydawniczego. Źródło: ISBnews

JR Holding: Akcjonariusze JR Holding ASI zdecydowali o zmianie rynku notowań akcji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) z rynku NewConnect, wynika z podjętych uchwał. Prezes January Ciszewski wskazał, że realizacja planu pozwoli spółce na otwarcie się na nowe grupy inwestorów. Źródło: ISBnews

Atende: Spółka podpisała list intencyjny ze spółką Sevenet, dotyczący rozpoczęcia działań, których zamiarem docelowym jest połączenie Sevenet i wydzielonych z Atende działalności związanych z integracją teleinformatyczną (ZCP). Umowa inwestycyjna określająca warunki połączenia ma zostać zawarta do 30 czerwca 2022 r. Źródło: ISBnews

Stars.Space: W ramach pierwszej transzy emisji akcji, nabywców znalazły wszystkie zaoferowane akcje o łącznej wartości 1 mln zł. 14 października spółka rozpoczęła przyjmowanie zapisów na akcje w drugiej transzy emisji, skierowanej do wszystkich zainteresowanych inwestorów. Informacje o warunkach nabycia akcji są zaprezentowane na platformie CrowdConnect.pl. W sumie spółka zamierza pozyskać do 4,55 mln zł. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Vinted: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wobec litewskiej spółki Vinted prowadzącej serwis, który umożliwia sprzedaż ubrań on-line. Zarzuty dotyczą braku ważnych informacji dla konsumentów, dzięki którym mogliby oni uniknąć niekorzystnych dla siebie finansowo decyzji. Przedsiębiorcy grozi kara do 10% rocznego obrotu. Spółka Vinted UAB z Wilna prowadzi serwis Vinted.pl, na którym konsumenci mogą wystawiać na sprzedaż i kupować przedmioty, głównie ubrania i dodatki. Do UOKiK trafiły skargi dotyczące m.in. blokowania pieniędzy ze sprzedaży, jeśli konsument nie przekazał takich danych jak zdjęcie dowodu osobistego, czy wyciąg z konta bankowego w celu weryfikacji tożsamości. Źródło: ISBnews

Grypa Azoty, Microsoft: Spółki podpisały porozumienie na rzecz wykorzystania chmury obliczeniowej m.in. w zakresie rolnictwa precyzyjnego, inkubowania inicjatyw technologicznych, zmieniających sektor produkcji oraz rozwoju kompetencji pracowników grupy. Dzięki możliwościom chmury obliczeniowej Microsoft, Grupa Azoty będzie w stanie minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko. Ponadto – otwarty we współpracy z Microsoft Technology Center – inkubator technologii, zajmie się prototypowaniem rozwiązań na rzecz jeszcze szybszej ewolucji całego sektora nawozowo-chemicznego w Polsce i Europie. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: PP i Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej zakończyły spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń. Pracownicy otrzymają podwyżkę dwuetapowo: 250 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2022 r. oraz o 50 zł brutto do poziomu 300 zł brutto od 1 lipca przyszłego roku. Wypracowane rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wszystkich pracowników, objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Źródło: ISBnews

Tauron Polska Energia: Spółka wybudowała już 4 214 km sieci światłowodowej, co oznacza 75% inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), podała spółka. Do końca 2022 r. w zasięgu sieci światłowodowej ma znaleźć się ponad 205 tys. gospodarstw domowych w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim, z czego ponad 102 tys. w związku z realizacją projektu w ramach POPC. Źródło: ISBnews

Amazon: Firma wprowadza w Polsce usługę Amazon Prime, oferując darmowe dostawy produktów z ponad 30 kategorii. Członkowie Amazon Prime mogą korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw produktów oznaczonych logo Prime, do domu, Paczkomatów lub punktów odbioru nawet następnego dnia, bez minimalnej wartości zamówienia. Źródło: ISBnews

Pyszne.pl: Firma wprowadza płatności odroczone za zamówienia z Twisto. Od kilku tygodni użytkownicy Pyszne.pl mogą zapłacić z Twisto | PayU Płacę później w okresie 30 dni bez dodatkowych kosztów i wybiorą Twisto jako metodę płatności podczas finalizacji zamówienia Źródło: ISBnews

JR Holding: Spółka odnotowała wzrost wartości aktywów o kwotę 41,5 mln zł, a wartość portfela na koniec września osiągnęła poziom 653,7 mln zł, poinformował prezes January Ciszewski. Źródło: ISBnews

Asseco Poland Powołało nową spółkę – Asseco Cloud, która wspiera klientów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych, podała spółka. Strategicznym celem nowego podmiotu jest również podnoszenie bezpieczeństwa dostarczanych rozwiązań IT. Asseco Cloud powstało przez połączenie kilku jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach Grupy Asseco. Realizuje wdrożenia oparte o rozwiązania własne i wiodących dostawców chmury i daje pełne wsparcie od projektu po implementację, a także dostarcza wiedzę ekspercką. Strategicznym celem nowego podmiotu jest również podnoszenie bezpieczeństwa dostarczanych rozwiązań IT. Źródło: ISBnews

UOKiK: Regulator zachęca nauczycieli i szkoły do korzystania z narzędzia edukacyjnego: konsument.edu.pl – symulatora portalu społecznościowego. „We współpracy z Fundacją ProPublika przygotowaliśmy narzędzie kreowania bezpiecznych zachowań i nawyków konsumenckich w sieci – portal konsument.edu.pl. Symulator pokazuje nam, jakie triki stosują oszuści czy nieuczciwi sprzedawcy, przechodzimy przez procedury zakupu, rozmawiamy z chatbotem i poznajemy konsekwencje naszych działań. A wszystko to dzieje się w bezpiecznej przestrzeni, bo dajemy się złapać w różnego rodzaju pułapki jedynie w fikcyjnym świecie” – wyjaśnia prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Źródło: spółka

PZU: Wprowadza płatność abonamentową za ubezpieczenia majątkowe, dzięki której można opłacić wszystkie swoje polisy jednym wspólnym przelewem w miesiącu, rozkładając składkę na 12 płatności rocznie. Z abonamentu mogą skorzystać osoby prywatne, które kupią ubezpieczenie: PZU Auto, PZU Dom, PZU Plan na Zdrowie, PZU NNW, PZU Edukacja, OC w Życiu Prywatnym. Płatności można dokonać tradycyjnym lub szybkim przelewem, BLIK-iem oraz kartą. Abonament obejmuje obecnie sześć najbardziej popularnych rodzajów ubezpieczeń, ale w niedalekiej przyszłości PZU planuje rozszerzyć ofertę o kolejne polisy. Źródło: spółka

