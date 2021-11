Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 8-12 listopada br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeńtwo: W projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) pojawiły się dość kontrowersyjne zapisy, jak choćby arbitralne uprawnienia nadane tzw. kolegium, które może decyzją administracyjną – bez jakiejkolwiek możliwości odwołania – zmienić dostawców sprzętu i oprogramowania. Pozostaje jednak pytanie, czy ta formuła będzie wykorzystywana również w innych celach, które nie są związane z bezpieczeństwem cyfrowym Polski, ocenił w rozmowie z ISBtech prezydent Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzej Arendarski. Według niego, szerokość konsultacji noweli jest bezwzględnie pożądana, podobnie jak maksymalnie długie vacatio legis. Źródło: ISBnews

E-płatności: Polska, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Holandia przyjęły wspólne oświadczenie popierające Europejską Inicjatywę Płatności (EPI), podał resort finansów. EPI jest paneuropejskim rozwiązaniem w zakresie płatności, które łączy karty oraz przelewy natychmiastowe pod jedną marką. To inicjatywa, do której przyłączyło się ponad 30 instytucji, głównie banków (w tym PKO Bank Polski). Źródło: ISBnews

E-płatności: Po płatności online i bankowość mobilną sięga ponad 80% Polaków w wieku 18-34 lat, wynika z raportu spółki Easy Check i Krajowego Rejestru Długów (KRD). Z usług finansowych korzystają najczęściej za pośrednictwem banków, e-sklepów i platform sprzedażowych. „Spośród usług finansowych, z których korzystamy za pośrednictwem internetu, Polacy najczęściej wybierają płatności online (79%) oraz bankowość mobilną (74%). Pierwszego rozwiązania najchętniej używają ludzie młodzi w wieku 18-34 lata (ponad 83%). Podobnie wygląda to w przypadku bankowości online. W tym przypadku odsetek młodych Polaków, którzy z niej korzystają, wynosi około 80%. Ta statystyka maleje wraz ze wzrostem wieku ankietowanych” – podano. Źródło: ISBnews

E-commerce: Ponad połowa e-konsumentów (52%) zwraca uwagę na politykę zwrotów e-sklepu, a także na to, jak wygląda proces reklamacji (50%) zanim dokonają zakupu w danym sklepie internetowym, wynika z raportu pt. „Odpowiedzialny e-commerce” opublikowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej (e-Izbę). „E-konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na politykę zwrotów e-sklepu (52%), a także na to, jak wygląda proces reklamacji (50%) zanim dokonają zakupu w danym sklepie internetowym. Aż 55% zwraca również uwagę, czy sprzedawca jest firmą odpowiedzialną, działającą zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, a dla 74% e-konsumentów aktywne działanie w zakresie odpowiedzialnego biznesu pozytywnie wpływa na wizerunek e-biznesu” – czytamy w raporcie. Źródło: ISBnews

Internet mobilny: Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla wartości rynku internetu mobilnego w Polsce wyniesie 4,9% w latach 2021-2026, prognozuje firma PMR. Największy potencjał zarobkowy operatorów tkwi w segmencie usług „data” w smartfonach. Na znaczeniu tracą jednak usługi w dostępie dedykowanym, wyłączając oferty w lokalizacji stacjonarnej. „Na lata 2021-2026 PMR prognozuje kontynuację trendów wzrostowych na rynku internetu mobilnego w Polsce, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Na poziomie wolumenu z roku na rok trend wzrostowy będzie jednak malejący. W dużej mierze będzie to pochodną nasycania się rynku i efektu skali, co ogranicza dalszą ekspansję. W związku z tym, liczba dostępów mobilnego internetu będzie dążyła do stagnacji” – czytamy w komunikacie. Z drugiej strony w prognozowanym okresie PMR nie spodziewa się skokowego wzrostu przychodów operatorów komórkowych z transmisji danych w związku z rozwojem technologii 5G. PMR jest zdania, że w kolejnych latach, po zabiegach marketingowego pozycjonowania, ceny taryf 5G zostaną obniżone. W korelacji ze stopniowym przechodzeniem użytkowników na technologię piątej generacji nie spowoduje to gwałtowanych ruchów na rynku w ujęciu wartościowym, podano również. W związku z rozwojem sieci 5G PMR nie przewiduje także gremialnego ruchu Polaków na łącza mobilne w dostępie „modem/karta + komputer”. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Oponeo.pl: Spółka odnotowała 3,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 3,93 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 2,65 mln zł wobec 5,23 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,3 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 183,94 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Spyrosoft: Spółka odnotowała 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 6,41 mln zł wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA w omawianym okresie wyniosła 7,98 mln zł, co oznacza wzrost o 43% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,87 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 26,67 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

OEX: Spółka odnotowała 17,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2021 r. wobec 8,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 29,51 mln zł wobec 17,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA grupy wyniósł w okresie trzech kwartałów br. wyniósł 52,18 mln zł i był o 33,2% w skali roku. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka podtrzymuje prognozę dwucyfrowego wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w całym 2021 r., poinformował prezes Telewizji Polsat Stanisław Jankowski. „Bardzo dobrze oceniamy wyniki rozpoczętego czwartego kwartału i podtrzymujemy prognozy dotyczące dwucyfrowej dynamiki rynku reklamy TV w całym roku. To już piąty kwartał działalności Interii w naszej Grupie. Zrealizowaliśmy zapowiadane synergie, Interia rozwija się, istotnym jej wzmocnieniem jest kontent Telewizji Polsat, przez co jej wyniki rosną. Liczba realnych użytkowników portali naszej Grupy zwiększyła się do blisko 20 mln, a średniomiesięczna liczba odsłon wynosi 2 mld” – powiedział prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka odnotowała 3 142,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 345,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4 131,4 mln zł wobec 505,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 031,9 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 3 003,5 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

SatRevolution: Spółka zawarła umowę z Neumann Space z Australii o partnerstwie i współpracy przy budowie satelity. „To pierwszy efekt zaangażowania się polskiej firmy w utworzoną niedawno międzynarodową inicjatywę The Australian Space Manufacturing Network (ASMN)” – podano. ASMN powstała z inicjatywy australijskiej firmy Gilmour Space Technologies, która – przy wsparciu funduszy VC, australijskiego rządu oraz pozostałych członków założycieli – planuje realizację projektu o wartości 150 mln USD w ramach programu rządu federalnego – Modern Manufacturing Initiative – Collaboration (MMI-C). Źródło: ISBnews

Action: Spółka podjęła decyzję o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych w przedmiocie współpracy dotyczącej uzyskania finansowania kredytowego na spłatę zobowiązań układowych. „W ramach przeglądu opcji strategicznych zarząd zamierza dokonać oceny uwarunkowań rynkowych i form możliwej współpracy na podstawie umowy kredytowej. Celem tych czynności jest wcześniejsza spłata przez emitenta zobowiązań objętych układem z częściowym finansowaniem tychże zobowiązań” – podano. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka liczy na powrót do wzrostów liczby aktywnych kupujących na poziomie ok. 10% r/r w przyszłym roku, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Jon Eastick. „Zakładając, że lockdowny już są za nami, spodziewam się, że w przyszłym roku będziemy wracać do normalnego, typowego poziomu wzrostu, czyli ok. 10% r/r” – powiedział Eastick w rozmowie z ISBnews. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka liczy, że większość sprzedawców z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) korzystających z platformy w Polsce w przyszłości będzie też sprzedawać towary w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w których działa przejmowana przez Allegro Grupa Mall, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Jon Eastick. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka oczekuje nowego rekordu w zakresie wartości sprzedanych produktów (GMV) na platformie w IV kwartale br., choć przy niższej dynamice niż 19,9% r/r odnotowanej w III kwartale i spodziewa się „bardzo dobrego” sezonu świątecznego, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Jon Eastick. Źródło: ISBnews

Allegro: Grupa Allegro udzieliła w ramach usługi odroczonych płatności pożyczek na kwotę 1 mld zł do września i podniosła tegoroczny cel do 1,5 mld zł. „Wyznaczono nowy cel dla Allegro Pay – ponad 1,5 mld zł pożyczek udzielonych w tym roku. W zakresie odroczonych płatności i pożyczek ratalnych osiągnęliśmy poprzedni cel roczny w wysokości 1 mld zł już we wrześniu, do czego przyczyniło się udostępnienie tych produktów wszystkim konsumentom i rekordowa sprzedaż podczas Smart! Week” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Allegro: Po wynikach III kwartału Allegro podtrzymało całoroczne prognozy na ten rok, zakładające m.in. wzrost wartości sprzedaży brutto (GMV) o kilkanaście do dwudziestu kilku procent w całym bieżącym roku, podała spółka. Allegro podtrzymało też planowany na ten rok capex na poziomie 475–525 mln zł. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka odnotowała 324,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 131,7 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 323,1 mln zł wobec 167,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 457,1 mln zł wobec 284,7 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA – odpowiednio: 471,7 mln zł wobec 408,5 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 233,9 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 928,7 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Grupa VRG: Spółka planuje, że oferta jej marki Wólczanka zadebiutuje na nowej platformie – Westwing w połowie listopada i będzie dostępna poza Polską także w Czechach i na Słowacji. „W połowie listopada oferta Wólczanki pojawi się na nowej platformie – Westwing. Dzięki temu marka stanie się dostępna poza Polską w Czechach i na Słowacji. W. Kruk i Picky Pica [marka należąca do W.Kruk] także planują ekspansję zagraniczną (obecnie asortyment marek na Modivo jest dostępny tylko w Polsce). W niedalekiej przyszłości grupa planuje uruchomić sprzedaż na terenie Rosji – również we współpracy z partnerem” – podano. Pod koniec października przedstawiciele grupy w rozmowie z ISBnews poinformowali, że VRG chce przed końcem 2021 r. rozpocząć sprzedaż poprzez kanał e-commerce dla klientów rosyjskich. Sprzedaż w Rosji miałaby się odbywać za pośrednictwem partnera – platformy online. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Fundusz ocenia, że znajduje się obecnie w „intensywnym” procesie inwestycyjnym, którego pełne efekty będą widoczne za około 2 lata, poinformował ISBtech prezes January Ciszewski. „Pojawiają się u nas coraz większe projekty, poprzeczka inwestycyjna podnosi się w górę. Mamy dużo projektów 'na tapecie’. Kapitalizacja JR Holding jest obecnie poniżej wartości księgowej. Uważam, że rezultaty całego procesu inwestycyjnego tegorocznych wejść kapitałowych w młode spółki pokażemy za około 2 lata i rynek to doceni” – powiedział Ciszewski w rozmowie z ISBtech. Źródło: ISBnews

Vigo: Nakłady inwestycyjne Vigo System w 2022 roku będą „raczej nie mniejsze” niż plan na rok 2021 w wysokości 37,7 mln zł, poinformował członek zarządu Łukasz Piekarski. W jego ocenie, plan capeksu na 2021 rok zostanie natomiast przekroczony. „Plan inwestycji na 2021 rok najprawdopodobniej zostanie przekroczony, bo będziemy mieli większe nakłady na R&D niż zakładaliśmy na początku roku” – powiedział Piekarski. Źródło: ISBnews

Saly: Dostawca oprogramowania oraz właściciel platformy e-commerce B2B wprowadził do swojej autorskiej platformy możliwość prowadzenia programów lojalnościowych. Dzięki nowej funkcjonalności, firmy prowadzące sprzedaż w kanale online dla klienta biznesowego, będą mogły nagradzać swoich klientów za częste zakupy – tak jak robią to w sprzedaży tradycyjnej. Źródło: spółka

Action: Wstępne, szacunkowe obroty grupy kapitałowej spółki wynoszą 223 mln zł za październik, co oznacza wzrost o 11% r/r. Jednocześnie zarząd podkreśla, iż w raportowym okresie wartość osiąganej przez całą Grupę marży utrzymuje się stale na wysokim poziomie – szacunkowo ok. 7,8%. Źródło: spółka

Simple: Spółka zawarła z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej umowę na realizację projektu informatycznego dotyczącego zakupu i wdrożenia systemu klasy ERP oraz świadczenie usług wsparcia powdrożeniowego i serwisu gwarancyjnego przez okres 24 miesięcy od dnia końcowego odbioru sytemu. Za wykonanie przedmiotu umowy spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 2,9 mln zł brutto. Źródło: spółka

Passus: Producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji zwiększył przychody o 67% r/r 10,4 mln zł, EBITDA – o 187% r/r do 2,8 mln zł, a zysk netto – przeszło 7-krotnie do 1,5 mln zł, podała spółka. Źródło: spółka

DO OK: Firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych zwiększyła przychody o 33% r/r do 3,21 mln zł w III kw. br., na co znaczny wpływ miały wypracowane umowy na rynkach północnych i pozyskanie nowych klientów. DO OK spodziewa się, że w IV kwartale skomercjalizuje kolejne projekty, a w nadchodzących kwartałach odnotuje zwrot z inwestycji na rynkach skandynawskich. Planuje także zatrudnić kolejne 20 osób. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Oponeo.pl: Spółka uruchomi skup do 0,5 mln akcji własnych 12 listopada br. i będzie mogła go kontynuować do 31 grudnia br., nie dłużej jednak niż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych, wynika z regulaminu buy-backu, przyjętego przez zarząd. Kwota na skup akcji to maksymalnie 50 mln zł, a cena akcji wyniesie 40-100 zł za sztukę. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Grupa planuje wprowadzenie spółki zależnej Rotopino.pl na GPW w II kw. 2022 r. Źródło: ISBnews

STS Holding: Spółka chce przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną skierowaną zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, i zadebiutować na rynku regulowanym GPW, podała spółka. Po IPO, które obejmie wyłącznie istniejące akcje, STS Holding byłby jedynym przedstawicielem branży zakładów bukmacherskich na GPW. Źródło: ISBnews

TransactionLink: Startup inkubowany przy wsparciu GPW – liczy na zamknięcie do końca roku dużej rundy finansowania, a do końca 2022 roku planuje kilkadziesiąt wdrożeń, poinformował ISBtech co-founder i CEO spółki Mateusz Pniewski. „Latem tego roku zebraliśmy łącznie 5,5 mln zł od międzynarodowych inwestorów w pierwszej rundzie finansowania. W projekt zainwestował m.in. fundusz venture capital Target Global, firma Entree Capital oraz GPW Tech. Nasz pomysł zyskał więc aprobatę i w Polsce, i za granicą. Jeszcze w tym roku powinniśmy informować o efektach kolejnej rundy finansowania – mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać dodatkowe, kilkakrotnie większe wsparcie” – powiedział ISBtech Pniewski. Źródło: ISBnews

MCI Capital: RemoteMyApp z portfela MCI Capital został przejęty przez Intel Corporation. „Jesteśmy dumni, że dołączamy do zespołu firmy Intel i wspólnie dalej będziemy tworzyć innowacje zmieniające świat” – powiedział prezes RemoteMyApp Andreas Hestbeck. Źródło: ISBnews

Gremi Media: PZU oraz PKN Orlen nie prowadzą rozmów na temat zakupu Gremi Media, wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej”, poinformowały spółki. „W nawiązaniu do dzisiejszej publikacji Wirtualnychmediów.pl, […] kolejny już raz informujemy, że PZU nie prowadził i nie prowadzi rozmów na temat zakupu wydawcy 'Rzeczpospolitej’. Nasze plany są jasno określone w aktualnej strategii Grupy PZU na lata 2021-2024” – podano w komunikacie PZU. „PKN Orlen nie prowadzi żadnych rozmów dotyczących przejęcia Gremi Media. Koncern obecnie koncentruje się na rozwoju posiadanych już aktywów wspierających sprzedaż” – napisała rzeczniczka PKN Orlen Joanna Zakrzewska na swoim koncie na Twitterze. Na początku września agencja ISBnews informowała, że wśród oferentów na wydawcę dziennika „Rzeczpospolita” – Gremi Media są Grupa WP i Cyfrowy Polsat. Źródło: ISBnews

Prodromus: Spółka weszła na nowy rynek Europy Zachodniej – urządzenie Prodrobot zadebiutowało niedawno we Francji, a spółka planuje wprowadzenie robota także w USA. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PKO BP: Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 6 mln, podał PKO Bank Polski. Użytkownicy IKO wykonali w sumie 1 mld transakcji na łączną kwotę 274 mld zł. Źródło: ISBnews

InPost: Operator powiększy w tym roku flotę o kolejne kilkaset pojazdów elektrycznych, w tym ponad 250 Nissanów e-NV200 oraz 10 eSprinterów w Mercedes Benz, które dołączą do obecnej floty samochodów elektrycznych. Samochody będą wykorzystywane przez kurierów oraz na potrzeby dostaw do Paczkomatów w miastach partnerskich programu Green City. Źródło: ISBnews

ING Bank Śląski: Udostępnia wraz z aktualizacją aplikacji mobilnej Moje ING płatności zbliżeniowe BLIK-iem w sklepach stacjonarnych w Polsce i za granicą. Aktywacja płatności zbliżeniowych BLIK jest dostępna z poziomu szczegółów BLIKa w aplikacji mobilnej. Źródło: spółka

AliExpress: Globalna platforma zakupowa online AliExpress zapowiedziała uruchomienie 11 listopada darmowej wysyłki na wszystkie produkty wyprzedażowe bez minimalnego zamówienia. Źródło: ISBnews

Allegro: Alvise Favara obejmie stanowisko chief commercial officera Allegro i pokieruje pracami zespołu komercyjnego od stycznia 2022 r. Obecnie pełniąca te obowiązki Aleksandra Sroka-Krzyżak przejmie stanowisko chief of staff i pokieruje działem strategii oraz integracją z Mall Group z Allegro. Źródło: ISBnews

Emplocity: Firma planuje wdrożenie kolejnego Chatbota Q&A wspierającego komunikację z kandydatami do pracy, rozszerzając go o moduł testów. Tym razem chatbot odpowie na pytania kandydatów do pracy w Agencji Wywiadu, polskiej służby specjalnej odpowiedzialnej między innymi za wywiad zagraniczny. Źródło: spółka

mBank: Uruchomił zbliżeniowe płatności mobilne BLIK, które pozwalają płacić smartfonem bez użycia karty. Usługa będzie dostępna od razu dla wszystkich klientów banku korzystających z urządzeń z systemem Android i HMS. Źródło: spółka

Visa: W wyniku nowego globalnego partnerstwa technologicznego pomiędzy Daimler Mobility i firmą Visa, koncern zaoferuje w swoich samochodach 'natywne’ płatności. Technologia Visa pozwoli klientom Mercedes-Benz w Europie płacić za towary i usługi za pomocą czytnika linii papilarnych w ich aucie od wiosny 2022 r. Początkowo usługa będzie dostępna w Wielkiej Brytanii i Niemczech; później do krajów tych dołączą kolejne europejskie rynki. Zakupów można dokonywać bezpośrednio za pośrednictwem systemu MBUX. Źródło: spółka

RestBill: Autor aplikacji oferującej usługę płacenia restauracyjnych rachunków przez smartfon, chce być obecny w 1000 restauracji do końca 2023 roku, a priorytetem są największe miasta w Polsce, podała spółka. Obecnie RestBill jest w trakcie pozyskiwania drugiej rundy finansowania wysokości ponad 2,4 mln zł, a w związku z planami szybkiego rozwoju, w przyszłym roku planowana jest kolejna runda inwestycyjna.

