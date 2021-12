Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 27-31 grudnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rozwiązania chmurowe: Z technologii chmury w polskich firmach zatrudniających min. 50 pracowników, które ją wdrożyły, korzysta ponad połowa badanych decydentów (59%), o 7% więcej r/r, wynika z badania DataTribe dla OVHcloud oraz Intela. „Badanie wykazało, że podczas pandemii chmurą zainteresowało się 41% firm, a 71% planuje kolejne wdrożenia. Ankietowanych zapytano także o plany, motywacje i kryteria wyboru usług chmurowych oraz o to, jak decydenci oceniają praktyczne doświadczenia i modele realizacji wdrożeń. Okazuje się, że technologiczne zachmurzenie w Polsce postępuje konsekwentnie, lecz… nieśpiesznie. Z technologii chmury w firmie korzysta ponad połowa badanych (59%), co świadczy o 7-proc. wzroście w porównaniu do 2020 r. Wyższe zastosowanie chmury deklarują przede wszystkim firmy, w których transformacja cyfrowa oceniana jest wysoko (65%) i bardzo wysoko (74%)” – podano. Źródło: ISBnews

Dekoder DVB-T2/HEVC: Maksymalny koszt dofinansowania do zakupu przez gospodarstwa domowe dekoderów w związku ze zmianą sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej to 1,7 mld zł w 2022 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Realną szacowaną kwotą jest 272,4 mln zł. Projekt znajduje się obecnie w konsultacjach, które potrwają do 7 stycznia. Zakłada wprowadzenie dofinansowania w formie świadczenia obejmującego zakup dekodera do telewizora umożliwiającego co najmniej odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. Świadczenie do maksymalnej wysokości 100 zł będzie przysługiwało jednej osobie w ramach gospodarstwa domowego. Nie będzie jednak miało charakteru pieniężnego, lecz będzie ulgą na zakup dekodera. Źródło: ISBnews

Aplikacje mobilne: W tegorocznym badaniu dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych firm telekomunikacyjnych i pocztowych dla osób niepełnosprawnościami bądź osób starszych, zrealizowanym na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 2 aplikacje otrzymały ocenę dobrą, 6 ocenę dostateczną, zaś 5 ocenę niedostateczną. Najczęściej konsultanci zgłaszali zastrzeżenia odnośnie do zbyt małych liter, bądź drobnych symboli na zakładkach aplikacji. Problemem dla osoby niewidomej było błędne odczytywanie ekranu przez telefon, często aplikacje były konstrukcyjnie nieintuicyjne. Ponadto, w wielu aplikacjach pojawiły się także problemy z czytnikiem mowy, który nie czytał wszystkich opcji widocznych na ekranie lub odczytywał je błędnie. Sporadycznie pojawiły się problemy związane z brakiem możliwości powiększenia ekranu, zbyt małego kontrastu bądź braku współpracy samej aplikacji z włączoną funkcją mowy. Źródło: spółka

E-usługi dla firm: Z końcem 2021 roku przestało istnieć konto użytkownika na ceidg.gov.pl. Narzędzia oferowane przedsiębiorcom w tym serwisie zostały przeniesione na platformę biznes.gov.pl, z kontem przedsiębiorcy jako głównym miejscem do realizowania publicznych e-usług. Zmiana oznacza nowy sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG. Nowy serwis oferuje wachlarz ponad 300 e-usług administracji publicznej oraz kompleksową bazę informacyjną na temat prowadzenia firmy. To oznacza, że w jednym miejscu przedsiębiorca może załatwić zarówno sprawy w rejestrze CEIDG jak i inne urzędowe kwestie, które pojawiają się przy prowadzeniu i rozwoju firmy. Źródło: resort

Cyberbezpieczeństwo: Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, której celem jest ustanowienie nowej jednostki organizacyjnej policji – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) i powołanie w tym celu nowej służby odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz wykrywanie i ściganie sprawców cyberprzestępstw, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Źródło: ISBnews

Trendy: Hybrydowa kombinacja działających w internecie urządzeń oraz prawdziwych, fizycznych lokalizacji – zgodnie z prognozami – będzie w roku 2030 zupełnie powszechnym elementem codziennego życia zdecydowanej większości dzisiejszych miłośników gadżetów, wynika z raportu Ericsson ConsumerLab: „10 najważniejszych trendów konsumenckich”. Źródło: ISBtech

Mobilne komunikatory: Zgromadziły wspólnie rekordową liczbę 3 mld użytkowników. Jednak przybywa ich coraz wolniej, a rynek staje się coraz bardziej rozproszony. Żaden z nich nie stanie się uniwersalnym standardem komunikacji tak jak e-mail czy SMS, wynika z raportu eMarketer. Pretendujący do roli lidera w świecie komunikatorów WhatsApp na początku roku ogłosił zmianę regulaminu. Zakładała ona, że będzie dzielił się danymi swoich użytkowników z firmą-matką Facebookiem (obecnie Meta). Spowodowało to kryzys wizerunkowy i odpływ użytkowników do aplikacji lepiej chroniących prywatność jak Telegram czy Signal. „Zwykłym użytkownikom już teraz trudno spamiętać wszystkie miejsca, gdzie mogą czatować, biznesy mają jeszcze trudniej. Dwie prywatne osoby dyskutujące na Twitterze mogą się szybko umówić, że przenoszą dyskusję na Messengera, ale marketer za nimi tam już nie trafi. Kwestie związane z prywatnością i rozproszenie użytkowników pomiędzy wieloma platformami sprawia, że dla biznesu zawsze będzie to trudny teren” – zauważa Maja Wiśniewska, marketing manager SMSAPI. Źródło: spółka

Praca hybrydowa: Badanie wśród firm państw regionu 4CE pokazuje, że praca hybrydowa nie jest najbardziej pożądanym modelem. Firmy, które zdecydowały się na wprowadzenie modelu hybrydowego, traktują go w większości jako sposób przejściowy na funkcjonowanie przedsiębiorstw, wynika z badania Canon przeprowadzonego w regionie 4CE, czyli w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Zaskakujące są też wyniki dotyczące cyberbezpieczeństwa. Choć świadomość cyberzagrożeń jest na wysokim poziomie, to wciąż wśród przedsiębiorców działających w tych krajach brakuje zaufania do nowoczesnych cyfrowych narzędzi, jak np. chmura. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Głośna podatność w pakiecie logowania Log4j dotknęła nawet 48% firm na całym świecie. W Polsce odsetek ten był jeszcze wyższy – zdaniem ekspertów Check Point Research nawet 53% polskich organizacji doświadczyła próby ataku z wykorzystaniem luki. Źródło: Spółka

Media: Prezydent zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji ograniczającą udział podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w polskim rynku medialnym. Jednocześnie zaznaczył, że co do zasady jest zwolennikiem ograniczenia udziałów i akcji podmiotów zagranicznych, ale rozwiązanie takie powinno dotyczyć podmiotów, które planują inwestycje, a nie już istniejących. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Bank Pekao: Bank obserwuje coraz większe zainteresowanie – szczególnie wśród młodych inwestorów – niewymienialnym tokenem NFT, jako cyfrowym składnikiem aktywów. Bank bacznie przygląda się tokenizacji dzieł sztuki jako zjawisku nie tylko artystycznemu, poinformował ISBnews wiceprezes Banku Pekao Jarosław Fuchs. „NFT traktowany jako unikatowy, cyfrowy składnik aktywów może reprezentować dużą wartość inwestycyjną. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie klientów tą formą inwestowania. Wielkość rynku kolekcjonerskiego opartego o NFT została oszacowana na 372 mld dolarów w 2020 r., prognozy mówią, że jego wartość może osiągnąć 522 mld dolarów do 2028 r.” – powiedział Fuchs w rozmowie z ISBnews. Źródło: ISBnews

Shoper: Wartość zakupów w sklepach internetowych w okresie od 1 do 24 grudnia wzrosła o 53% r/r, wynika z raportu platformy Shoper. Liczba transakcji wzrosła w tym czasie o 40% w porównaniu z 2020 rokiem.”Zakupy online z roku na rok są coraz powszechniejsze, a oferta sklepów internetowych lepiej dopasowana do potrzeb Polaków, którzy w miejsce sprzedaży stacjonarnej wybierają chętniej tę internetową. Jak wynika z naszych danych zebranych na platformie Shoper, w grudniu 2021 roku sklepy sprzedające w kanale online zanotowały znaczny wzrost liczby i wartości transakcji w porównaniu z rokiem poprzednim” – powiedział head of sales w Shoper Artur Halik. Źródło: ISBnews

Asbis: Akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie skupu do 300 000 akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł za sztukę, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 stycznia 2022 r. Maksymalna kwota pieniężna możliwa do wykorzystania do realizacji programu skupu wyniesie 1 mln USD. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia. Źródło: ISBnews

Comarch: Spółka na podstawie umowy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) wyposaży instytucję w zintegrowaną platformę analityczną klasy Business Intelligence, która będzie pełniła rolę centralnego ośrodka przetwarzania danych. Całkowita wartość umowy wyniesie maksymalnie 14,53 mln zł. Źródło: ISBnews

Wasko: Konsorcjum firm w składzie: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz COIG S.A. – spółka zależna od Wasko, (uczestnik konsorcjum) podpisało umowę z Politechniką Śląską. „Łączna, maksymalna wartość umowy wynosi 14 845 595,70 zł brutto, z czego wynagrodzenie COIG wynosi 7 897 916,10 zł brutto. Umowa realizowana będzie maksymalnie do dnia 31 grudnia 2025 r.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

UOKiK: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące dostaw szpitalnych systemów informatycznych, a pracownicy Urzędu, po uzyskaniu zgody sądu, przeprowadzili przeszukania w siedzibach: Asseco Poland, Comarch Healthcare oraz Bestprojects. Z informacji Urzędu wynika, że przedsiębiorcy wspólnie z innymi podmiotami mogli zawrzeć zmowę przetargową. Zawarte porozumienie mogło dotyczyć postępowań przetargowych na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych wykorzystywanych przez służbę zdrowia. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Kino Polska TV: Transakcja dotycząca warunkowej umowę sprzedaży 70% akcji stanowiących 12 913 285 akcji reprezentujących 65,15% kapitału zakładowego i udziałów w głosach na rzecz Canal+ Luxembourg S.À R.L, nie nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r., podała spółka. Zamknięcie transakcji uzależnione jest m.in. od uzyskania decyzji wydanej przez węgierski organ ochrony konkurencji, która to decyzja nie została jeszcze wydana. Źródło: spółka

JR Holding ASI: Fundusz podpisał z LaserTec umowę, na podstawie której objął w jej podwyższonym kapitale zakładowym 2 330 akcji zwykłych serii D za łączną cenę 6,9 mln zł, co będzie stanowić 21,09% udziału w kapitale zakładowym LaserTec, podał JRH. Źródło: ISBnews

2Riders PSA: Spółka zakończyła emisję crowdinvestingową na platformie Forc.ee, pozyskując 600 tys. zł. Środki te przeznaczy na finalizację prac nad autorskim produktem – linkowym holownikiem rowerowym z zaczepem, automatycznie rozłączającym się w sytuacjach awaryjnych. Wprowadzenie produktu na rynek ma nastąpić w 2023 roku. Źródło: spółka

JR Holding ASI Fundusz objął 17% kapitału spółki Healthnomic, zajmującej się wykorzystaniem technologii Deep Learning oraz Artificial Intelligence w telemedycynie, podano w komunikacie. Kwota inwestycji wyniosła 1,1 mln zł. Źródło: ISBnews

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA): Wybrała firmę Leonardo dla realizacji Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa (C-SOC), które będzie chronić europejskie zasoby kosmiczne. Leonardo, jako główny wykonawca, będzie kierował konsorcjum składającym się z 19 firm. C-SOC zostanie uruchomione w roku 2024. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

AIQLabs: Spółka na zlecenie i we współpracy z PSA Finance Polska, wprowadziła na rynek narzędzia przyspieszające proces cyfryzacji przedsiębiorstw. W ramach nowych usług, FinTech realizuje kompleksowy onboarding klienta w kanałach cyfrowych oraz skuteczną prewencję wyłudzeń w pełni automatycznym procesie, dodatkowo wspieranym przez wyspecjalizowanych w wykrywaniu wyłudzeń weryfikatorów. Ponadto, umożliwia zdalne i bezpieczne potwierdzanie tożsamości oraz zawieranie umów na odległość. Wprowadzone rozwiązania wykorzystywane są coraz częściej przez klientów PSA Finance (bank Captive Grupy Stellantis). Źródło: spółka

Triggo: Polski, innowacyjny pojazd elektryczny Triggo zostanie zaprezentowany podczas tegorocznej konferencji CES odbywającej się 5 stycznia w Las Vegas w ramach „Eureka Park”, gdzie najciekawsze nowe technologie z całego świata spotykają się z rynkami kapitałowymi. Triggo pojawi się m.in. wśród takich projektów jak humanoidalne roboty, rozpoznawanie chorób na podstawie skanu twarzy, czy technologia śledzenia ruchu pojazdów i pieszych w czasie rzeczywistym. „Liczba zaproszeń od partnerów i potencjalnych inwestorów do nawiązania rozmów pokazuje, jak duże zainteresowanie wzbudzamy. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli poinformować o pozytywnych wynikach tych rozmów” – powiedział szef i wynalazca Triggo Rafał Budweil. Źródło: spółka

Lockheed Martin: Wraz ze startem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba ludzkość jest o krok bliżej od zobaczenia wszechświata w zupełnie nowym świetle, dzięki pomocy kamery zbudowanej przez Lockheed Martin będącej częścią teleskopu. Kamera bliskiej podczerwieni (Near Infrared Camera — NIRCam) to główny przetwornik obrazu w Teleskopie Webba i jedna z najczulszych kamer na podczerwień, jakie kiedykolwiek zbudowano. Gdy teleskop ustawi się w kosmosie, NIRCam pomoże ustawić skomplikowaną sieć luster teleskopu. Następnie podczas całej misji będzie wykonywać zdjęcia do celów naukowych. Źródło: ISBtech

AIQLabs: We współpracy z PSA Finance Polska, wdrożył nowe narzędzie umożliwiające zawieranie umów finansowania na odległość. Źródło: ISBtech

TiPark: Polska aplikacja, która dzięki współpracy społeczności pozwala wyszukać i zarezerwować miejsce parkingowe na ulicy jest już dostępna w sklepach Google i Apple. Źródło: ISBtech

SkyCash: W aplikacji można kupić eBilet autostradowy e-Toll na odcinkach A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica. Źródło: spółka

LG Electronics: Produkt PuriCare AeroTower, wyposażony w funkcje oczyszczania, chłodzenia i ogrzewania powietrza, zadebiutuje podczas targów CES 2022. Źródło: spółka

