Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 3-7 stycznia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Smartfony: 61% zapytanych w sondażu Kantar na zlecenie firmy Swappie, czy rozważyliby zakup odnowionego urządzenia w przyszłości odpowiedziało „tak” lub „być może”, natomiast 12% badanych stwierdziło, że potrzebuje więcej informacji. Producentami telefonów, które respondenci najchętniej nabyliby z drugiej ręki, są Samsung (59%), Apple (34%) i Huawei (29%). Źródło: spółka

Trendy: Transfer danych w sieciach komórkowych wzrośnie ponad 4-krotnie i w 2027 r. osiągnie 288EB miesięcznie, wynika z szacunków przedstawionych w najnowszym raporcie Ericsson Mobility. W odpowiedzi na ten trend dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni starają się ograniczać zużycie energii, aby przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Innowacje technologiczne umożliwiły obsługę znacznie większego ruchu w sieciach komórkowych przy niewielkim wzroście zużycie energii. Dzięki standardom i specyfikacjom 5G wdrażane są kolejne rozwiązania, które nie tylko pomogą nadal obsługiwać rosnące zapotrzebowanie na dane, ale także przyczynią się do obniżenia zużycia energii. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje dotyczące budowy sieci prywatnych 5G w pasmie 3,41-3,48 GHz. Konsultacje dotyczą budowy sieci prywatnych, wydzielonych z publicznego dostępu, stworzonych na potrzeby firm i instytucji. Rynek nadal oczekuje na rozpoczęcie aukcji czterech bloków po 80MHz w pasmie 3,48-3,80 GHz (aukcja 5G). Źródło: Trigon

Rynek TV: Wyniki oglądalności w grupie 16-49 w grudniu 2021: Grupa Cyfrowego Polsatu 24,16% (-1,10 pkt proc. r/r); Grupa Discovery 25,35% (+0,91 pkt proc.); Grupa TVP 19,18% (-0,55 pkt proc.); WP TV 0,54% (-0,08 pkt proc.); Kino Polska (5 kanałów) 2,46% (+0,04 pkt proc.). Źródło: Trigon

E-commerce: Nawet 231 mln euro – na tyle szacowany jest utracony przychód europejskich sklepów internetowych z powodu złego dostosowania sklepów online do smartfonów. Przeprowadzony przez Google i e-point audyt potwierdził tezę, że nieprawidłowy design serwisu oraz jego powolne działanie może mieć poważny wpływ na wyniki finansowe. Raport jest efektem badań nad wpływem ponad 1110 rekomendacji UX oraz szybkości na wyniki biznesowe, przekazanych do 50 polskich sklepów e-commerce małej i średniej wielkości. Zastosowanie usprawnień z obszaru doświadczenia klienta (User Experience) wpływa na wzrost konwersji średnio o ponad 3,3%. Natomiast wykorzystanie rekomendacji dotyczących szybkości działania to wzrost o 11% mobilnego performance (szybkości działania). Firmy, które nie wdrażają usprawnień, tracą skuteczność biznesową (średni spadek konwersji o 6,2%). Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Medicalgorithmics: Medicalgorithmics oraz amerykańska spółka zależna MediLynx Cardiac Monitoring, LLC (znana pod nazwą MediLynx Arrythmia Diagnostics) uzyskały amerykański patent na technologię nieprzerwanego przesyłania, analizowania i monitorowania pełnego sygnału EKG w sposób zdalny, podał Medicalgorithmics. Źródło: ISBnews

Answear.com: Zanotował 282 mln zł sprzedaży online w IV kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 78% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Sprzedaż online w całym 2021 r. wyniosła 721 mln zł i wzrosła o 67% w skali roku. Źródło: ISBnews

XTPL: Zawarł z niemiecką spółką merconics GmbH & Co. KG umowę na dystrybucję rozwiązań technologicznych w wybranych krajach Europy (m.in. Niemcy, Austria, Francja i Szwajcaria), podała spółka. Źródło: ISBnews

InPost i OLX: Nawiązały strategiczne partnerstwo w zakresie logistyki przesyłek dostępnych dla użytkowników serwisu ogłoszeniowego OLX, podał InPost. Umowa została podpisana na 5 lat. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Spółka miała 13,92 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres trzech miesięcy zakończonych w grudniu 2021 roku (III kw. roku finansowego 2021/2022), co oznacza, że były o 14,3% wyższe r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. W okresie lipiec – wrzesień 2021 r. (II kw. roku finansowego 2021/2022) skonsolidowane przychody wyniosły 14,34 mln USD. Źródło: ISBnews

Światłowód Inwestycje, Netia: Spółka Światłowód Inwestycje zawarła umowę z firmą Netia, na podstawie której Grupa Polsat Plus będzie mogła oferować m.in. usługi szybkiego stacjonarnego dostępu do internetu kolejnym setkom tysięcy klientów. Docelowo, w ciągu 4 lat Światłowód Inwestycje będzie udostępniał partnerom łącza do 2,4 mln punktów adresowych. Umowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usług dostępu szerokopasmowego BSA (Bitstream Access) na sieci Światłowód Inwestycje. pozwoli spółkom Grupy Polsat Plus dotrzeć ze światłowodowymi usługami telekomunikacyjnymi do ponad 800 tys. punktów adresowych. Komercyjnie usługi Netii i Plusa na sieci Światłowód Inwestycje będą dostępne w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Cały zasięg oferowany w ramach kontraktu ma powiększyć się w perspektywie kolejnych 4 lat do 2,4 miliona gospodarstw domowych i biur. Źródło: spółka

Agora: Treści „Wyborczej” w cyfrowej formie docierały już do ponad 280 tys. subskrybentek i subskrybentów wg stanu na 31 grudnia 2021 r. Dzięki intensywnemu rozwojowi oferty Wyborcza.pl zespół dziennika pozostaje niekwestionowanym liderem cyfryzacji prasy w Polsce i zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie pod względem sprzedaży prenumerat cyfrowych. Źródło: spółka

mPay: Liczba kont użytkowników aplikacji mPay wynosiła 714,6 tys. na koniec grudnia 2021 r. wobec 456,6 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 56,5% w skali roku, podała spółka. Źródło: spółka

InPost: Dostarczył 180,3 mln przesyłek w IV kw. 2021 roku, co oznacza wzrost o 71% w skali roku, z czego 126,6 mln dotyczyło rynku polskiego (+21% r/r), a 53,7 mln rynków zagranicznych (wobec 1 mln rok wcześniej), podała spółka. W całym roku spółka dostarczyła 517,6 mln przesyłek (+67% r/r). Źródło: ISBnews

RevDeBug: Marek Szmigiel nowym prezesem spółki. Dotychczasowy CEO i współzałożyciel start-upu Tomasz Kruszewski został członkiem rady nadzorczej. Zmiany mają przyspieszyć zdobywanie nowych klientów i wejście na rynek USA. „Ale przede wszystkim chcemy, by nasze rozwiązanie stało się globalnym standardem w procesie naprawy błędów oprogramowania” – mówi Marek Szmigiel, nowy prezes RevDeBug. Źródło: ISBtech

Lenovo: Ogłosiło nową serię laptopów ThinkPad Z13 i Z16 skierowaną do różnych odbiorców biznesowych. Nowy design odzwierciedla zmieniające się podejście do technologii, jej wpływu na środowisko i pochodzenia podstawowych komponentów. Źródło: ISBtech

Bolt Market: Debiutująca na polskim rynku usługa zakupów spożywczych online z dostawą do domu wykorzystuje system POS online Dotykačka do rejestracji sprzedaży i wystawiania paragonów oraz do kontroli zasobów w swoich lokalizacjach w Polsce. Aplikacja Bolt Market umożliwia klientom zamawiania produktów spożywczych z szybką dostawą do domu, realizowaną przez flotę dostawców. Dzięki temu Bolt Market gwarantuje 15-minutową realizację dostaw w promieniu kilku kilometrów. Źródło: ISBtech

UPC: Podnosi dla wybranych abonentów prędkości internetu i ceny – Od 1 lutego 2022 część klientów otrzymała informację o zwiększeniu prędkości internetu do 500 Mb/s lub do 750 Mb/s w zamian za podwyżkę 8 zł. Klienci mogą testować wyższą prędkość przez 6 miesięcy i zrezygnować po tym okresie lub aktywnie zrezygnować do końca stycznia. Źródło: Trigon

Check Point Research: Ponad 2 tys. ofiar w 111 krajach w ciągu zaledwie dwóch miesięcy – to efekt aktywności złośliwego oprogramowania ZLoader, wykorzystującego weryfikację podpisu cyfrowego Microsoft do kradzieży danych uwierzytelniających oraz informacji poufnych. Wśród pokrzywdzonych znajdują się również polscy użytkownicy – ostrzegają eksperci Check Point Research. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Simple: TSS Europe B.V. ogłosił przymusow wykup 177 699 akcji Simple, stanowiących 3,69% kapitału zakładowego po cenie 13,01 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu – BM mBanku. Źródło: ISBnews

Simple: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Simple od 5 stycznia br. w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji, podała spółka. Źródło: ISBnews

Emitel: Alinda Capital Partners LLC podpisał wiążącą umowę sprzedaży spółki Emitel na rzecz podmiotu kontrolowanego przez Cordiant Digital Infrastructure Limited, podał Emitel. Zamknięcie transakcji jest uzależnione między innymi od uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych. Źródło: ISBnews

Opontia: Startup zebrał 42 mln USD w najnowszej rundzie A, co oznacza, że w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia działalności pozyskał łącznie 62 mln USD, podała spółka. Ponad 100 mln zł z tej puli do końca 2022 r. zostanie zainwestowanych na polskim rynku. To obecnie kluczowy kierunek rozwoju Opontii. Źródło: ISBnews

Pro-PLUS: Twórca rozwiązań do domowej telerehabilitacji kardiologicznej – nie wyklucza debiutu giełdowego „w szerszym horyzoncie czasowym”, zaś opcją priorytetową jest pozyskanie inwestora w 2022 r., podała spółka. Pro-PLUS ocenia swoje potrzeby kapitałowe na 15 mln zł w ciągu dwóch lat. Źródło: ISBnews

Noctiluca: Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Debiut planowany jest w I połowie 2022 roku. Noctiluca SA (New Materials) to spółka technologiczna zajmująca się rozwojem zaawansowanych związków chemicznych w obszarze fotoniki, które są wykorzystywane przez producentów wyświetlaczy oraz paneli OLED. Źródło: ISBnews

Gremi Media: KCI sfinalizowało sprzedaż 691 299 akcji Gremi Media, stanowiących 40% kapitału zakładowego i 37,6% głosów na walnym zgromadzeniu, na rzecz Pluralis B.V. Gremi Media wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelarieRP. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka Vivantis została wydzielona z grupy kapitałowej Mall Group, co oznacza, iż dla celów zamknięcia transakcji spółka nie będzie występować o dodatkowe zgody regulacyjne, które byłyby niezbędne gdyby wydzielenie nie nastąpiło. Źródło: BDM

Modern Commerce: Uzgodniono i podpisano plan połączenia ze spółkami Złote Wyprzedaże, Mamissima i IT Fashion Polska Group. Źródło: BDM

SpyroSoft: KNF zatwierdziła prospekt spółki sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Data Systems: Zmodernizowało Podziemną Trasę Turystyczną znajdującą się w zabytkowych korytarzach Rzeszowa. W ramach projektu „Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury” powstała unikatowa ekspozycja multimedialna. Wartość inwestycji wyniosła ponad 23 mln zł, w tym część realizowana w ramach projektu unijnego ponad 18,7 mln zł. Ekspozycja została udostępniona dla zwiedzających 3 stycznia 2022 roku. Źródło: ISBtech

Motorola: Na polskim rynku debiutuje kolejny model z najnowszej rodziny moto g — moto g71 5G. Źródło: ISBtech

Nextbase: Producent kamer samochodowych wprowadza na rynek inteligentną kamerę samochodową Nextbase iQ. Pionierski produkt wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji, łączności sieciowej zwiększając tym samym bezpieczeństwo kierowcy oraz pojazdu. Źródło: ISBtech

Transition Technologies PSC: Znajdzie się wśród tegorocznych wystawców na CES – najważniejszych światowych targów technologicznych. TT PSC zaprezentuje innowacyjne rozwiązanie SkillWorx, które pomaga firmom realizować cyfrową transformację, m.in. w zakresie specjalistycznego szkolenia pracowników. Źródło: ISBtech

Eco5tech: Spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech (Property Technology”), zawarła umowę z Województwem Kujawko-Pomorskim na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,37 mln zł projektu, w ramach którego zostanie opracowany innowacyjny system analizy epidemiologicznej w budynkach. Eco5tech obecnie oczekuje wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji na rynku NewConnect. Źródło: spółka

MKW: Właściciel cyfrowej platformy usług medycznych TeleMed24, zawarła umowę z regionalnym oddziałem Polskiego Związku Głuchych. W ramach współpracy spółka zapewni dostosowanie systemu teleopieki do obsługi osób głuchych i niedosłyszących. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews