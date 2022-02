Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 14-18 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Elektronika użytkowa: W efekcie kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Inspekcji Handlowej (IH) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sprawdzono blisko 72 tys. ładowarek i zasilaczy, podał UOKiK. Ponad 70 tys. urządzeń zakwestionowano, a 1 000 zniszczono. Źródło: ISBnews

Ceny usług telekomunikacyjnych: Orange Polska widzi przestrzeń do wzrostu cen usług telekomunikacyjnych, poinformowała członek zarządu ds. rynku konsumenckiego Jolanta Dudek. „W Polsce ceny są relatywnie niższe, co wskazuje, że jest przestrzeń do podwyżek. Jest to uwzględnione w naszej strategii .Grow i będzie realizowane m.in. w ramach naszych działań 'więcej za więcej'” – powiedziała Dudek podczas telekonferencji. Wcześniej prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer oceniał, że w obliczu rosnącej inflacji relatywnie niskie na tle UE ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są nie do utrzymania w długim terminie. Źródło: ISBnews

E-banking: Polski Standard Płatności (PSP) odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach – łącznie do 240 mln w IV kw. 2021 roku, to oznacza wzrost o 70% r/r. Na koniec roku z systemu płatności mobilnych aktywnie korzystało 10,1 mln osób, poinformował PSP – operator BLIK-a. Łączna wartość transakcji w IV kwartale wyniosła 32,6 mld zł, natomiast rok zamknął się kwotą 103,3 mld zł. W całym 2021 roku BLIK odnotował 763 mln transakcji. Źródło: ISBnews

E-commerce: Pandemia nie przyniosła trwałej rewolucji w zakupach online, oceniają autorzy najnowszego „Tygodnika Gospodarczego” Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Na koniec III kw. ub.r. udział zakupów online (wydatków opłacanych kartami płatniczymi w kanałach online) w całkowitej konsumpcji był w większości badanych państw niższy niż w pandemicznym szczycie, a w Polsce udział ten był o 0,3 pkt proc. niższy niż w szczycie pandemii. Źródło: ISBnews

TV cyfrowa: Senat przyjął ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z poprawkami. Zakładają one m.in. zmianę definicji dekodera telewizyjnego, tak by wprowadzana ustawą dopłata objęła także odbiorniki telewizyjne oraz nakładają na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązku przestawienia informacji dotyczącej postanowień umowy z Pocztą Polską. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Odsetek firm, które poddały cyfryzacji i automatyzacji zdecydowaną większość swoich procesów biznesowych wynosi 30%, natomiast 39% organizacji prowadzi intensywne działania w tym kierunku, a blisko co czwarta firma podejmuje projekty o charakterze punktowym, wynika z raportu Polcom i Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”. Źródło: ISBnews

ESG w IT: Ok. 11% polskich firm IT podchodzi strategicznie do kwestii ESG (Environmental – Social – Governance), podczas gdy ok. 45% nie wdrożyło żadnych działań z tego obszaru, wynika z raportu „Szanse i zagrożenia – odpowiedzialność społeczna i środowiskowa firm IT”, przygotowanego przez Inspired Corporate Responsibility oraz InCredibles Sebastiana Kulczyk. Źródło: ISBnews

Praca w IT: Juniorzy i stażyści, czyli początkujący w IT, stanowią łącznie 22% wszystkich pracowników branży w Polsce, a ich zarobki kształtują się w granicach 2-6 tys. zł netto, wynika z raportu „Kompetencje w IT. Perspektywy kandydatów, specjalistów i rekruterów”, przygotowanego przez No Fluff Jobs i Uniwersytet SWPS. Ponad połowa początkujących w IT przyznała, iż ma w branży od 2 do 5 lat doświadczenia, przy czym w ubiegłym roku awansowało 27,8% juniorów. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Według 48% polskich pracowników w firmach potrzebne są zasady związane z cyberbezpieczeństwem, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Sophos. Jednocześnie 42% kadry deklaruje ich znajomość i przestrzeganie. Równocześnie co dziesiąty zatrudniony przyznaje, że nie stosuje się do firmowej polityki bezpieczeństwa, np. gdy się spieszy. Źródło: ISBnews

Komputeryzacja: Rząd przekaże ponad 586 mln zł na sprzęt komputerowy dla uczniów z terenów popegeerowskich. Środki te trafią do gmin, które mają zakupić za nie około 215 tys. komputerów i 3 tys. tabletów, poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Janusz Cieszyński. Dzisiaj podpisano pierwszą umowę ws. przekazania środków w miejscowości Zatory. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Do 28 lutego obowiązuje w Polsce stopień alarmowy ALFA-CRP, wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Alarm jest najprawdopodobniej szybką odpowiedzią na ataki DDoS przeprowadzone na ukraińskie strony ministerstwa obrony oraz czterech banków. Nie bez znaczenia jest również fakt, że polski sektor rządowo-wojskowy jest częstym celem cyberprzestępców. Z danych udostępnionych przez Check Point Research wynika, że polska administracja oraz wojsko co tydzień muszą odpierać średnio 753 ataki hakerskie. Co więcej w 2021 roku sektor ten doświadczył aż 73% wzrostu liczby ataków. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Trojan bankowy Trickbot zainfekował przeszło 140 tys. urządzeń należących do klientów 60 światowych korporacji – ostrzegają eksperci Check Point Research. Wśród ofiar są również polscy użytkownicy. Trickbot jest obecnie drugim najpowszechniejszym typem malware’u w skali globalnej i czwartym najczęściej wykrywanym w Polsce. Zdaniem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, narzędzie to doskonale radzi sobie z naruszaniem i wykradaniem wrażliwych danych. Źródło: spółka

Elektromobilność: Według danych z końca stycznia 2022 r., w Polsce było zarejestrowanych 39 328 samochodów osobowych oraz 1 738 samochodów użytkowych z napędem elektrycznym. W styczniu ich liczba zwiększyła się odpowiednio o 1 451 szt., tj. o 88% w pierwszej grupie i o 81 szt. czyli o 145% w drugiej, w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r., wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Nexera: Objęła zasięgiem swojej światłowodowej sieci dostępowej 280 tys. gospodarstw domowych zlokalizowanych w 2 500 miejscowościach na obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski na koniec 2021 r., podała spółka. W ubiegłym roku łączna wartość zrealizowanych przez Nexerę inwestycji światłowodowych przekroczyła 1 mld zł. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Spółka miała 1 569 400 klientów i 3 346 300 abonamentów cyfrowych na koniec 2021 r. W ubiegłym, rekordowym roku spółka pozyskała 44 000 klientów i prawie 80 000 nowych subskrypcji cyfrowych, a jej przychody wzrosły o 3,5%. Źródło: ISBnews

Grupa Modne Zakupy: GMZ.CO szacuje wzrost przychodów w ub.r. na ok. 30% r/r wobec 16,5 mln zł odnotowanych w 2020 r. i spodziewa się wzrostu przychodów o ok. 15% r/r w tym roku, poinformował ISBnews wiceprezes i CFO GMZ Wojciech Uchman. Źródło: ISBnews

Amazon: Amazon Web Services (AWS) ogłosił dokładne lokalizacje 32 nowych stref lokalnych. Polska strefa lokalna AWS powstanie w Warszawie. Polska jest jednym z 26 krajów, gdzie powstaną lokalne strefy AWS, poinformował dyrektor generalny AWS CEE Przemek Szuder. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Liczy, że 2022 to rok 5G i zakończenia aukcji dla pasma C-Band, poinformował prezes Julien Ducarroz. W jego ocenie, dobrze spozycjonowana strategia operatora .Grow pozwala na potwierdzenie długoterminowych celów. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Może zaprezentować plany dotyczące infrastruktury masztowej nie wcześniej niż po wynikach I kwartału br., poinformował CFO Jacek Kunicki. W październiku ub.r. wiceprezes Grupy Orange Mari-Noelle Jego-Laveissiere poinformowała, że Orange Polska chciałby przedstawić plany dotyczące budowy wież na początku 2022 r., prawdopodobnie w lutym – wraz z publikacją wyników za 2021 rok. Źródło: ISBnews

InPost: Podpisał pięcioletnią umowę partnerską z internetową platformą sprzedażową w segmencie mody używanej Vinted, podała spółka. Tym samym InPost staje się jednym z partnerów Vinted w całej Europie. Usługa będzie świadczona pod marką InPost w Wielkiej Brytanii, Polsce i we Włoszech oraz Mondial Relay we Francji, Belgii, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych Orange Polska zwiększyła się o 21 tys. netto, tj. 4,7% r/r w IV kw. 2021 r., podała spółka. Na koniec grudnia 2021 r. ich liczba wyniosła 1 552 tys. Z kolei liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM) zwiększyła się w tym okresie o 6,7% r/r do 16 800 tys. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Prognozuje niewielki spadek przychodów w 2022 r. (wobec ich wzrostu o 3,6% r/r w ub.r.) oraz stabilizację EBITDAaL lub wzrost na niskim jednocyfrowym poziomie (wobec 5,9% wzrostu r/r w ub.r.), podał operator. Orange Polska podtrzymał wszystkie cele finansowe przedstawione w strategii .Grow. Źródło: ISBnews

Agora: Rozpoczęła prace nad strategią Grupy na lata 2023-2027, która ma zostać ukończona w tym roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję za 2021 rok, podał operator. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Odnotował 69 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2021 r. wobec 21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Groclin: Przyjął strategię obejmującą działalność pod marką LESS w sektorze sprzedaży odzieży używanej (LESS_STORE) oraz elektromobilności (LESS_BIKE), podała spółka. Źródło: ISBnews

GPW: Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) jest zainteresowana współpracą z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w zakresie tokenizacji dzieł sztuki i generalnie obrotu aktywami finansowymi oraz informacji o raportowaniu ESG, poinformował prezes GPW Marek Dietl po wizycie w siedzibie NYSE. Źródło: ISBnews

LiveChat: Amerykański urząd patentowy (USPTO – United States Patent and Trademark Office) przyznał LiveChat Software ochronę patentową na technologię umożliwiającą agentowi „podejrzenie” na czacie wiadomości od klienta w trakcie jej pisania, podała spółka. Źródło: ISBnews

Photon Entertainment: Planuje dalszą ekspansję – wśród priorytetów na 2022 rok rok wskazuje rynek północnoamerykański i środkowoeuropejski oraz wprowadzenie na rynek robota nowej generacji – Photona 2.0, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cloud Technologies: Po 2021 r. poziom realizacji przez Cloud Technologies kluczowych wskaźników efektywności (key performance indicators, KPI), w postaci 55 mln zł skumulowanej EBITDA w latach 2021-2023, wynosi 32%, podała spółka. Dyrektor finansowy Cloud Technologies Piotr Soleniec ocenia, ze cel jest „ambitny, ale realny do osiągnięcia”. Źródło: ISBnews

Zortrax: Odnotował 0,85 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2021 r. wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Legimi: Odnotowało 0,47 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2021 r. wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Spyrosoft: Odnotował 6,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podtrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nałożenia na Cyfrowy Polsat kary wysokości prawie 35 mln zł, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Woodpecker.co: Oczekuje wzmocnienia trendu wzrostowego przy pozyskiwaniu klientów w całym 2022 roku, wynika z wypowiedzi prezesa Mateusza Tarczyńskiego. Źródło: ISBnews

Barbora: Planuje otworzyć kolejny dark store oraz uruchomić usługi we Wrocławiu, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

AGP: Advanced Graphene Products (AGP) oczekuje pierwszych sprzedaży aplikacji z grafenem w I połowie roku, podała spółka. Ponadto spodziewa się pierwszych przychodów ze sprzedaży filamentu 3d z grafenem na platformie Amazon do końca I kwartału. Źródło: ISBnews

Komputronik: Odnotował 9,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2021/2022 (październik-grudzień 2021) wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Sescom: Spółka technologiczna, skoncentrowana na technicznym Facility Management, w 2021 r. zainstalowała w 421 lokalizacjach w Polsce 1 723 kasy samoobsługowe (SCO), co oznacza wzrost o 91,7% r/r. Porównując, w 2020 r. największe sieci handlowe w kraju, zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, uruchomiły ok. 8 500 kas samoobsługowych, co oznacza, że za instalację i konfigurację blisko 11% z nich odpowiadał Sescom. Źródło: spółka

SoftBlue: Spółka wypracowała prawie 6,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2021 r. wobec 3,2 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny w tym czasie wzrósł o 68% r/r do 2,3 mln zł. W całym 2021 r. SoftBlue zaraportowało 15,1 mln zł przychodów, o 8,7 mln zł więcej niż w 2020 r. SoftBlue jest na etapie budowy własnego Centrum B+R będącego miejscem opracowującym rozwiązania optymalizujące zarządzenia zasobami wodnymi oraz energetycznymi. Źródło: spółka

Boldare: Firma specjalizująca się w rozwiązaniach IT w 2021 roku osiągnęła znaczny, 26-proc. wzrost przychodów. Firma ponad 90% przychodów wypracowała w ramach współpracy z klientami spoza Polski. „Dobre wyniki finansowe za poprzedni rok są wynikiem z jednej strony procesu digitalizacji i ogólnie zwiększonego zainteresowania rozwiązaniami online w biznesie, a z drugiej – naszej ugruntowanej pozycji i doświadczenia w budowaniu produktów cyfrowych od A do Z – mówi Łukasz Nowakowski, CFO z Boldare. Dodał, że w ubr. spółka przekroczyła liczbę 200 współpracowników, wzrost o 25% r/r. Źródło: ISBtech

Femion Technology: Zakończył pozytywnie fazę testową i rozpoczyna komercjalizację rozwijanego przez spółkę zależną TryPay projektu, w postaci uruchomienia serwisu internetowego działającego pod nazwą „Opinia Bankowa”, umożliwiającego wygenerowanie i pobranie raportu z informacją o posiadaczu rachunku, saldzie, średnich obrotach, a także o jego wiarygodności płatniczej. Źródło: spółka

Orange Polska: Najnowsze data center Warsaw Data Hub otwarte jesienią 2021 w podwarszawskich Łazach uzyskało certyfikat zgodności z wymaganiami klasy 3 normy EN 50600. To najważniejszy dokument dla tego typu obiektów potwierdzający, że wdrożone w WDH rozwiązania gwarantują bardzo wysoki stopień niezawodności i dostępności infrastruktury krytycznej oraz przetwarzanie i transmisję danych praktycznie bez zakłóceń. Źródło: ISBtech

Grupa Loando: Zaproponuje pośrednikom i klientom rozwiązania umożliwiające uzyskanie dostępu do różnorodnej oferty pożyczek i produktów bankowych w modelu omnichannel. Za proces wdrażania tych rozwiązań do sieci agencyjnych, odpowiedzialny jest Przemysław Nazar, sales & business development director w Loando. Źródło: spółka

Asseco Poland: Złożyło najniższe oferty w przetargach GITD i Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego za łącznie 40 mln zł. Oferta Asseco za 17,99 mln zł w przetargu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na system centralnej ewidencji naruszeń – poniżej budżetu zamawiającego 19,02 mln zł (druga była oferta spółki Pentacomp). Jedyna oferta (w konsorcjum) w przetargu Urzędu Marszałkowskiego na wdrożenie repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej za 22,49 mln zł – poniżej budżetu 24,5 mln zł. Źródło: BDM

Vectra: Nie prowadzi obecnie rozmów z T-Mobile odnośnie konsolidacji rynku. Spółka pozostaje otwarta na duże ruchy strategiczne mogące wzmocnić pozycję grupy, będzie kontynuować strategię małych i średnich przejęć w celu zwiększenia skali grupy – Do 2027 roku Vectra chciałaby docierać do 10 mln gospodarstw, w porównaniu do 4,6 mln obecnie. W 2022 roku spółka chce zwiększyć zasięg światłowodu o 220 tys. domów – tegoroczny plan zakłada 300 mln zł na inwestycje w infrastrukturę. Vectra rozpoczyna poszukiwanie inwestora finansowego z doświadczeniem w obszarze infrastruktury do projektu rozbudowy zasięgu sieci. Źródło: Trigon

Uber: Mieszkańcy Bydgoszczy mogą już zamówić przejazd za pośrednictwem aplikacji Uber. Bydgoszcz staje się dziesiątą lokacją w Polsce dla spółki. Źródło: spółka

Comarch: Serwis wszystko.pl wystartuje prawdopodobnie w IV kwartale 2022. Przy projekcie pracuje obecnie kilkadziesiąt osób. W połowie roku ma rozpocząć się zatowarowanie. Duża kampania marketingowa ma wystartować pod koniec roku. Comarch prowadzi rozmowy z firmami oferującymi dodatkowe usługi jak płatności czy logistyka. Spółka będzie dostosowywać wydatki na projekt zależnie od postępów vs. oczekiwania. Źródło: Trigon

edCAMP: Rozpoczyna się siódma edycja, wydarzenia organizowanego przez akcelerator eduLAB, skierowanego do twórców startupów, pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań dla edukacji. Od 19. do 25. lutego każdy może bezpłatnie sprawdzić potencjał biznesowy i technologiczny swojego projektu, wziąć udział w indywidualnych konsultacjach eksperckich oraz zaprezentować swój pomysł przed jury i powalczyć o zaproszenie do pre-akceleracji. Źródło: spółka

ClickMeeting: Na polskiej platformie odbyło się ponad 1,9 mln wydarzeń online w roku 2021, które zgromadziły ponad 26,6 mln użytkowników. Średnia liczba wydarzeń w ciągu tygodnia wyniosła ponad 39 tys., co według danych platformy oznacza wzrost o 320% w stosunku do roku 2019 – okresu sprzed pandemii. ClickMeeting zaobserwował także wydłużenie średniego czasu trwania spotkań i wydarzeń online w stosunku do roku 2020. W przypadku spotkań online, które trwały średnio 66 minut, czas ten wydłużył się o 10 minut, a webinarów, które trwały średnio 98 minut – aż o 16 minut. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa AB: Uchwaliła program skupu do 3 193 079 akcji własnych w celu ich umorzenia za maksymalną kwotę 16,19 mln zł, podała spółka. Cena nabycia akcji nie może być wyższa niż 79 zł za sztukę. Źródło: ISBnews

Grupa Modne Zakupy: GMZ.CO pracuje obecnie nad wyborem marek własnych, które chce wprowadzić na rynek w 2023 r., a jednocześnie prowadzi rozmowy na temat ewentualnych akwizycji, które mogą być realizowane równolegle z pracami nad markami własnymi, poinformował ISBnews wiceprezes i CFO GMZ Wojciech Uchman. Źródło: ISBnews

Sescom: Sescom Limited, spółka zależna Sescom, zrezygnował z dalszej realizacji projektu akwizycji spółki Enertech FM Limited, podał Sescom. Decyzja podyktowana jest otrzymaniem oświadczenia wspólników Enertech FM Limited, w którym sprzedający powiadomili o braku możliwości przeprowadzenia transakcji w 2022 roku ze względów osobistych, zaznaczając, że nie wykluczają opcji powrotu do rozmów w późniejszym terminie. Źródło: ISBnews

Optizen Labs: Zawarł z LaserTec list intencyjny, rozpoczynający proces negocjacji w sprawie połączenia obu spółek, podał Optizen Labs. Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence spółek oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji, co ma nastąpić do 28 lutego 2022 roku. Źródło: ISBnews

OEX: Porozumienie zawarte przez OEX i jej 13 akcjonariuszy, tj. Neo Fund 1, Neo Business Process Outsourcing, Precordia Capital, Real Management, Silquern oraz 8 osób fizycznych, mające na celu doprowadzenie do wycofania akcji OEX z obrotu na rynku regulowanym GPW, zostało rozwiązane, podała spółka. Źródło: ISBnews

Pracuj Ventures: Fundusz objął mniejszościowy pakiet udziałów w SeniorApp, podano w komunikacie. Jako główne powody inwestycji wskazano perspektywiczny rynek, wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz trend gig economy. SeniorApp to innowacyjna aplikacja mobilna oraz platforma webowa stworzone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennej opiece, w szczególności seniorów oraz ich rodzin. To ósma spółka w portfelu Pracuj Ventures. Źródło: ISBnews

Unity Group: przejęło Global4Net, poinformował prezes Unity Group Grzegorz Kuczyński. Grupa ma budować integratora rozwiązań e-commerce w skali międzynarodowej. W rozmowie z ISBnews dodał, że grupa interesuje się rozwojem również poprzez kolejne przejęcia. Źródło: ISBnews

Agora: Podpisała z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet, tj. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze aneks do umowy wspólników zawartej 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia o 3 miesiące terminu realizacji przez Agorę opcji call, który tym samym skończy się z upływem 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy wspólników, podała spółka. Źródło: ISBnews

Roca: Grupa Roca uruchomiła korporacyjny fundusz venture o wartości 25 mln euro, podano w komunikacie. Roca Group Ventures sfinansuje przedsięwzięcia, które dostarczają innowacyjne rozwiązania dla branży łazienkowej. Źródło: ISBnews

Skriware: Spółka z branży EdTech zamierza na przełomie 2022 i 2023 roku przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji (IPO) i zadebiutować na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Wejście na giełdę poprzedzi runda pre-IPO przeprowadzona we współpracy z DM INC, podało Skriware. Źródło: ISBnews

Linker Cloud: Dzięki inwestorom ffVC Poland i Street Smart Capital z Finlandii pozyskało 3,5 mln euro (16 mln zł), które zostaną zainwestowane na rozwój sieci fulfillmentowej na terenie Europy. Dzięki zebranym funduszom Linker Cloud stworzy wirtualny most łączący świat marek e-commerce z branżą logistyczną, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Pergamin: Spółka z portfela JR Holding ASI zawarła umowę inwestycyjną z trzema nowymi inwestorami, w tym z jednym funduszem zagranicznym, podał JR Holding. W terminie do dwóch miesięcy możliwe jest dołączenie do niniejszej umowy kolejnych inwestorów, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Intel: Ogłosił transakcję przejęcia izraelskiego producenta układów scalonych Tower Semiconductor, która ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, globalnego zasięgu i portfolio amerykańskiej firmy w odpowiedzi na rosnący popyt. Intel podał, że zapłaci 53 USD za akcję w gotówce, dając Tower Semiconductor całkowitą wartość w wysokości 5,4 mld USD. Źródło: MWC

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asbis: Costas Tziamalis otrzymał nominację na nowo utworzone stanowisko wiceprezesa Grupy Asbis, podała spółka. Będzie odpowiadał, wraz z pozostałymi członkami rady dyrektorów, za dalsze tworzenie i nadzorowanie strategii działań międzynarodowych grupy. Będzie też nadal kierował departamentami relacji inwestorskich i zarządzania ryzykiem oraz będzie brał aktywny udział w projektach inwestycyjnych grupy, a także w edukacji i rozwoju zawodowym pracowników. Źródło: ISBnews

XTPL: Podpisał umowę dystrybucji swoich rozwiązań technologicznych z firmą Vertex Global Solutions z siedzibą w Bombaju, specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla przemysłu wyświetlaczy, półprzewodników i organicznych ogniw fotowoltaicznych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Tauron Polska Energia: Wdraża technologię blockchain, co docelowo ma pozwolić na wyeliminowanie konieczności przesyłania umów w formie papierowej, podała spółka. Technologia umożliwia zapisywanie i przechowywanie kompletnych dokumentów w sieci blockchain, wraz z możliwością zdalnego podpisu oraz potwierdzenia doręczenia. Źródło: ISBnews

Bank Pocztowy: Rozpoczął wdrażanie systemu CRM opartego o rozwiązanie Microsoft w chmurze obliczeniowej, podał bank. Tym samym stał się jednym z pierwszych banków, które korzystają z rozwiązań typu cloud na rzecz budowania relacji ze swoimi klientami i odpowiadania na ich potrzeby. Efekty współpracy Banku Pocztowego i Microsoft będą widoczne w I półroczu 2022 r. Źródło: ISBnews

Motivizer: KGHM Polska Miedź, we współpracy z firmą Motivizer z portfela JR Holding ASI, przygotuje i wdroży system, który zakłada digitalizację procesów HR związanych z elektroniczną obsługą podstawowych świadczeń oraz wniosków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Huawei: Huawei oraz Grupa R.Power zawarły umowę, na mocy której Huawei dostarczy partnerowi swoje falowniki łańcuchowe SUN2000 215KTL-H0, SUN2000 185KTL-H1 oraz SUN2000 105KTL-H1, podało Huawei. Urządzenia zostaną wykorzystane w realizacji projektów o łącznej mocy 390 MWp, zakontraktowanych przez R.Power podczas aukcji OZE. Źródło: ISBnews

Minte.ai: Spółka z portfela JR Holding ASI, zawarła z Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie umowy na wdrożenie oraz 5-letnią subskrypcję oprogramowania Minte.ai, pozwalającego na automatyzację i usprawnienie oceny merytorycznej roszczeń osobowych, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Vectra: Michał Bartkowiak został powołany na prezesa zarządu Vectry, zastępując wieloletniego prezesa spółki Tomasza Żurańskiego, który został członkiem rady nadzorczej, podała spółka. Firma rozpoczyna ponadto proces wyłonienia inwestora finansowego dla swojej spółki infrastrukturalnej Vectra Investments. Źródło: ISBnews

Skinwallet: Właściciel platform do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo jako pierwsza ze spółek notowanych na warszawskiej GPW uruchamia projekt NFT. Cyber Warriors Army (CWA) to kolekcja 8 tys. unikalnych tokenów NFT zaprojektowanych przez uznanego artystę, Rafała Szłapę. Sprzedaż prywatna tokenów CWA, skierowana do osób znajdujących się na whiteliście, rozpoczęła się 15 lutego trwała 24 godziny. Sprzedaż publiczna, skierowana do wszystkich zainteresowanych, rozpoczęła się 16 lutego o godz. 21:00. Źródło: spółka

Bank Pekao: Aplikacja PeoPay Banku Pekao została wzbogacona o kolejną usługę – płatności za parkowanie samochodu w strefach płatnego parkowania oraz na parkingach prywatnych w prawie 90 miastach w całej Polsce, podał bank. Bank skorzystał z innowacyjnych narzędzi technologicznych firmy partnerskiej SkyCash Poland. Źródło: spółka

KIR: Technologiczny integrator rozwiązań wspierających budowę cyfrowej gospodarki został członkiem Izby Gospodarki Elektronicznej. KIR, będący kluczowym podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego, jest już piątą firmą, która dołączyła do e-Izby od początku 2022 roku. Źródło: spółka

PKO BP: Użytkownicy kart korporacyjnych PKO Banku Polskiego mogą korzystać z mobilnych płatności zbliżeniowych Google Pay. Usługa jest dostępna na urządzeniach z systemem Android. Do Google Pay można podpiąć wybrane karty płatnicze klientów korporacyjnych i samorządów: debetowe, debetowe typu przedpłaconego, kredytowe i obciążeniowe – zarówno Visa, jak i Mastercard. Źródło: spółka

DataWalk: Zaprezentował wykorzystanie analityki grafowej do identyfikacji działań dywersyjnych na wschodniej flance NATO. „Po raz kolejny pokazujemy, że w czasach dużej niepewności, DataWalk może zmienić zasady gry. Oprogramowanie do analityki grafowej DataWalk pozwala w zupełnie wyjątkowy sposób, różnego typu organizacjom, na szybką integrację i analizę ogromnych ilości danych, co pozwala na wykrycie wartościowych informacji: od tego jak zwalczyć wirusa, przez identyfikację działań oszustów, po demaskację działań dywersyjnych obcych rządów” – wskazuje Paweł Wieczyński, prezes DataWalk. Źródło: ISBtech

Nokia: Zaprezentowała dwa nowe modele z serii G. Są to G11 oraz G21. Oba smartfony cechuje bardzo długi, bo aż trzydniowy czas pracy na jednym ładowaniu baterii. Te atuty mają dać im mocną pozycję na rynku. Źródło: ISBtech

DB Schenker: Uruchomił nowe narzędzie prognozowania stawek czarterowych frachtu lotniczego dla poszczególnych branż i oceny ryzyka w oparciu o sztuczną inteligencję. Narzędzie oblicza prognozowane stawki czarterowe, wykorzystując wewnętrznie opracowany model bazy danych DB Schenker. Źródło: spółka

WealthSeed: Marlena Wieteska objęła stanowisko dyrektora marketingu, aplikacji mobilnej należącej do Fair Place Finance. Przez ostatnie 4 lata pracowała dla marki CashDirector oferującej platformę do prowadzenia finansów oraz księgowości dla mikro i małych przedsiębiorców, oferowaną również przez banki. Źródło: spółka

WhatsUp Gold: Produkt firmy Progress do kompleksowego monitorowania infrastruktury IT może być teraz wykorzystywany bezpłatnie w małych środowiskach oraz systemach testowych i programistycznych. Źródło: spółka

Simple: Polska Akademia Nauk odstąpiła od umowy na realizację projektu informatycznego. Zamawiający wezwał spółkę do zapłaty kary w kwocie ok. 1,7 mln zł za odstąpienie od umowy z przyczyny leżącej po stronie Simple. Źródło: Trigon

Koelner Rawlplug IP: Dzięki współpracy z Gavdi Polska znacznie poprawił efektywność wielu procesów HR. Firma m.in. skróciła proces rozliczania listy płac oraz zmniejszyła ilość czasu poświęcanego przez menedżerów na planowanie grafików. Ponadto skrócono obsługę wniosków oraz pozyskiwanie informacji niezbędnych do zarządzania zespołem. Źródło: spółka

Kaufland: Rozszerza współpracę z Everli. Mieszkańcy kolejnych dziesięciu miast – Opola, Rybnika, Legnicy, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Płocka, Włocławka, Elblągu, Wejherowa i Kalisza – mogą zaopatrzyć się za pośrednictwem Internetu w ulubione produkty sieci, które zostaną dostarczone pod wskazany adres. Źródło: spółka

Pro-PLUS: Twórca rozwiązania do domowej telerehabilitacji kardiologicznej, posiadający ok. 80% udział w tym rynku, dostarczy Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Perzyny w Kaliszu 50 zestawów do domowego monitorowania pacjentów poza placówką. Źródło: spółka

Siemens Digital Industries Software: Ogłosił, że dział pojazdów ciężarowych Daimler Truck wdrożył opracowane przez nią oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+, które będzie wykorzystywane w procesie projektowania neutralnych emisyjnie pojazdów nowej generacji. Źródło: ISBtech

Fortinet: Zaprezentował urządzenie FortiGate 3000F – najnowszy model zapory sieciowej nowej generacji (NGFW), wyposażonej w opracowane przez Fortinet specjalistyczne procesory. Przejmują one na siebie część obliczeń związanych z ochroną środowiska IT, dzięki czemu ułatwiają tworzenie hybrydowej architektury. Źródło: ISBtech

Ericsson: Rozbudowuje portfolio komponentów sieci RAN w odpowiedzi na potrzeby dostawców usług komunikacyjnych w zakresie wdrażania sieci 5G i zrównoważonego rozwoju. Nowe produkty zapewnią znaczne oszczędności energii i nawet dziesięciokrotny wzrost przepustowości. Wprowadzono siedem nowych produktów i rozwiązań RAN, m.in. flagowe dwupasmowe radio 4490, które zużywa o 25% mniej energii w porównaniu z dotychczasowymi produktami, ultralekkie i kompaktowe radia Massive MIMO o dużej pojemności oraz nowe funkcje oprogramowania zapewniające oszczędność energii i zwiększoną wydajność 5G. Źródło: ISBtech

Bitpanda: Ogłosiła rozszerzenie swojej oferty aktywów cyfrowych. Austriacki jednorożec zapowiada, że jego celem jest zapewnienie najszerszego wyboru kryptowalut w Europie. Od marca 2022 r. kolejne partie nowych kryptowalut będą dodawane na platformę co tydzień. Źródło: ISBtech

Google: Zaprezentował kolejne aktualizacje w Google Workspace, które rozwijają dalsze możliwości współpracy. Są to m. in: wbudowane podsumowania, które stanowią krótki przegląd kluczowych zagadnień w dokumencie, format bez podziału na strony w Dokumentach, nowy szablon projektu wiadomości e-mail; nowe, inteligentne okienko map, szablon notatek ze spotkań, funkcję sugestii formuł w Arkuszach. Źródło: spółka

Braf.tech: Oferuje aplikację przeglądarkową i mobilną whiblo, która służy do przesyłania i obsługi zgłoszeń o nieprawidłowościach w miejscu pracy. Źródło: spółka

