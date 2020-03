Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 2-6 marca bieżącego roku.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce, podał urząd. „Realizując strategiczne kierunki działań prezesa UKE w latach 2017-2021, ogłaszamy aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce” – czytamy w komunikacie. Aukcja obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r., podano także. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Polski sektor publiczny dokonał istotnego progresu w cyfryzacji, ale stoi przed wyzwaniem skutecznego systemowego definiowania potrzeb obywateli i dalszego cyfryzowania procesów, aby załatwianie spraw na linii urząd – obywatel było jak najbardziej efektywne dla obu stron, ocenił wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich Radosław Kędzia. „Sektor publiczny w Polsce ma duże kompetencje oraz specjalistów. Infrastrukturze i zapleczu również nie można specjalnie nic zarzucić. Problemem za to nadal jest zdefiniowanie, czego obywatel najbardziej potrzebuje i scyfryzowanie tego procesu. We współczesnej gospodarce kluczowe jest właśnie zrozumienie bolączek klienta i odpowiednia reakcja” – powiedział Kędzia podczas konferencji Państwo 2.0 organizowanej przez Computerworld. „Jak usprawnić działanie administracji publicznej? Pierwszą drogą jest systematyczna automatyzacja, którą można objąć do 80% przypadków kontaktu administracji z obywatelem, kolejne rozwiązanie to wdrożenie sztucznej inteligencji w celu usprawnienia procesów decyzyjnych. Wiem, że administracja publiczna testuje takie systemy, ale mam też świadomość, że to delikatna kwestia do implementacji z rozmysłem” – wskazał wiceprezes. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Wpływy do budżetu z planowanej aukcji częstotliwości 3,4-3,8 GHz wyniosą 1,9 mld zł, poinformował prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Marcin Cichy. Źródło: ISBnews

Administracja: Państwo będzie zmierzać w projektach informatycznych do wypośrodkowania między samodzielnym modelem działania, a kontraktami dla biznesu, wynika z wypowiedzi ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego. Widzi on potencjał w realizacji przez biznes projektów chmurowych, czy cyberbepieczeństwa dla administracji. Ministerstwo Cyfryzacji zakłada, że pierwsze postępowanie na usługi chmurowe ruszy w ciągu najbliższych tygodni, poinformował szef resortu Marek Zagórski. Rząd chce, aby światowa konferencja o internecie IGF, która odbędzie w listopadzie w Katowicach była promocją Polski, a także podjęła inicjatywy przeciw dzieleniu internetu oraz wspierające łączenie pokoleń, poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski. Źródło: ISBnews

E-delivery: Rynek zamówień jedzenia online sięgnie niemal 1,8 mld zł na koniec tego roku, wynika z raportu raportu PizzaPortal.pl „Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2019”. Źródło: ISBnews

ICT: Problem w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników z sektora teleinformatycznego (ICT) w Polsce zgłosiło 46% firm i jest to niemal co drugi pracodawca, wynika z danych Personnel Service. Natomiast dane Eurostatu pokazują, że aż 58% europejskich przedsiębiorstw z sektora ICT miało problem ze znalezieniem pracowników. Źródło: ISBnews

Gaming: Firma Try Evidence przygotowała raport „Przekrój polskiej branży gier wideo” na temat stanu polskiej branży gier wideo. Z raportu wynika, że Polska jest wschodzącą gwiazdą na światowej mapie producentów gier, a rodzime rozwiązania technologiczne należą do światowej czołówki i potrafią wyznaczać nowe trendy. Dane pokazują, że gry wideo stanowią obecnie jeden z najważniejszych „towarów eksportowych” Polski. Rok 2020 może być najważniejszy od momentu, gdy Wiedźmin 3 i Dying Light podbiły światowe rynki. Źródło: ISBtech

Legislacja: UE pracuje nad nową wersją projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej, zastępującego dyrektywę e-Privacy. Wiele przepisów zawartych w projekcie nadal pozostaje niejasnych i w niewystarczającym stopniu koreluje z przepisami RODO – uważa Konfederacja Lewiatan. Źródło: spółka

Cloud: Co piąta polska firma przeniosła już swoje dane do chmury utrzymywanej przez zewnętrznego dostawcę, a kolejne kilka procent planuje to zrobić do końca 2020 r. Obserwując rozwijający się trend, eksperci firmy 7N przygotowali raport, w którym wymieniają korzyści z migracji do chmury i wskazują na wyzwania, z którymi się ona wiąże. Czas oczekiwania na wdrożenie nowych funkcji oprogramowania mierzy się w przypadku rozwiązań chmurowych w minutach i godzinach, a nie dniach czy tygodniach, jak w przypadku tradycyjnych rozwiązań IT. Infrastruktura chmurowa potrafi elastycznie dopasować się do tempa rozwoju firmy. Z drugiej strony, firmy wskazują na wysokie koszty wdrożenia chmury. Przez pierwsze dwa lata po przejściu do chmury, wydatki z nią związane są znacznie wyższe niż gdyby firma dalej korzystała z dotychczasowych rozwiązań. W badanych firmach średnio dopiero po kilku latach zmiana technologiczna zaczyna przynosić organizacjom realne ograniczenie wydatków, wskazuje raport. Źródło: spółka

Cyberprzestępczość: Rozwija się równie szybko jak nowoczesne technologie. Gdy firmy instalują nowe zabezpieczenia, hakerzy nie próżnują i znajdują coraz to nowsze sposoby na skuteczne cyfrowe oszustwa i wymuszenia. Co więcej, coraz częściej wykorzystują metody służące do maskowania swoich działań. Ponad 90% ataków zawiera tego typu mechanizmy – wynika z najnowszego raportu VMware Carbon Black „2020 Cybersecurity Outlook”. Cyberataki udają zaufane procesy, standardowy ruch sieciowy i – jak podają autorzy badania – najbardziej na te naruszenia podatne są dzisiaj instytucje publiczne, firmy energetyczne i przemysł. Źródło: spółka

E-finanse: Jak wynika z badania Wonga Polska, aż 60% ankietowanych wykorzystuje internet wybierając ofertę pożyczki – szukają tam najlepszych ofert, ale też coraz częściej pożyczają od razu w sieci. Źródło: spółka

Innowacje: Z danych zawartych w elektronicznym Systemie Informacji Podatkowej wynika, że w styczniu 2020 roku Ministerstwo Finansów wydało już 148 interpretacji podatkowych w zakresie IP Box, natomiast od 1 do 29 lutego interpretacji tych wydano 166, co daje razem 314 interpretacji, podczas gdy w całym roku 2019 było ich 224. Największa liczba wniosków dotyczy zapytań związanych z oprogramowaniem komputerowym, podaje Ziobrowski Tax&Law. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Crowdway.pl: Zakłada, że do końca 2020 roku będzie wspierać oferty dla 15-18 spółek, na łączną kwotę ponad 25 mln zł, poinformował ISBnews prezes Jakub Niestrój. Źródło: ISBnews

Comarch: Tegoroczny portfel zleceń jest aktualnie o 8-10% wyższy wobec prognozowanego rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Comarch liczy, że w ciągu miesiąca – dwóch rozpocznie projekt data center w USA, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Wartość projektu jest szacowana do 15 mln USD. Źródło: ISBnews

Huawei Polska: Jest gotowy do współpracy z Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych, podał koncern. Huawei Consumer Business Group ma nową strategię w segmencie smartfonów w Polsce, która będzie koncentrować się na silnej komunikacji cenowej produktów i rozwoju ekosystemu Huawei Mobile Services, poinformowała dyrektorka marketingu, komunikacji i digitalu w Huawei CBG Polska Dorota Haller. Źródło: ISBnews

Equinix: Globalny dostawca usług połączeń bezpośrednich i centrów danych otworzył w Warszawie swoje trzecie centrum danych International Business Exchange (IBX) o nazwie WA3, podała spółka. Wartość inwestycji to ok. 34 mln USD (31 mln euro). Źródło: ISBnews

Plus: Zainstalował do tej pory infrastrukturę 5G na ponad 70 stacjach bazowych, co oznacza, że od strony technicznej I etap budowy sieci 5G minął półmetek. Równocześnie trwają intensywne prace związane z przygotowaniem oferty sprzętowej (routerów i smartfonów) dla klientów, podał Polkomtel. Źródło: ISBnews

Nexera: Będzie świadczyć UPC Polska usługi hurtowe w modelu BSA, podał operator. Źródło: ISBnews

Aion: W Belgii rozpoczął działalność cyfrowy bank z opcją subskrypcji, zarządzany przez byłego prezesa Alior Banku Wojciecha Sobieraja. Projekt wyróżnia m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji do powiększania majątku klientów. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Odnotowała 38,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku obrotowego 2019/2020 (tj. w II poł. roku kalendarzowego 2019) wobec 35,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa AB liczy na dalsze wzrosty sprzedaży w tym roku kalendarzowym, a dzięki dużym zapasom nie widzi negatywnego wpływu na sprzedaż i dostawy w związku z koronawirusem, poinformowali przedstawiciele spółki. Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody Grupy wyniosły 12,7 mln zł w lutym 2020 r. co oznacza wzrost o 50% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,5 mln zł (wzrost o 73% m/m). Źródło: ISBnews

Vigo System: Zamierza w tym roku zaprezentować strategię rozwoju firmy na kolejny okres. Celem jest m.in. szybsza dynamika wzrostu niż dotychczas, poinformował prezes Adam Piotrowski. Vigo System odnotował 13,88 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ARP Games: Uruchamia markę wydawniczą pod nazwą Another Road Publishing, podało ARP Games. Pierwszy tytuł – „Weakless” – będzie dostępny w sprzedaży na platformie Steam od 4 marca. Źródło: ISBnews

Simple: Odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Komputronik: Odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w IV kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CPK: Zespół ds. Innowacyjności dąży do tego, by system bezpieczeństwa w planowanym Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK) przygotowała polska firma, poinformował wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Źródło: ISBnews

ESL: Największa organizacja e-sportowa na świecie, ogłosiła dziś wdrożenie jednego z czterech globalnych Centrów Produkcyjnych w Katowicach. ESL Production Hub będzie odpowiedzialny za realizację międzynarodowych formatów e-sportowych. Źródło: ISBtech

Sound Tropez: Od teraz działa jako Roboto Sound. Studio stało się częścią największej w pełni polskiej firmy świadczącej usługi lokalizacyjne. Roboto Global, wraz z nowo powstałym Roboto Sound, oferuje usługę w zakresie pełnej lokalizacji gier wideo i filmów przy wykorzystaniu wyłącznie wewnętrznych zasobów i infrastruktury. Źródło: spółka

BNP Paribas: Powołał do życia Customer Lab, wewnętrzne „centrum wiedzy o kliencie”. Wykorzystując nowoczesną przestrzeń, technologie, wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i statystyki będzie stale weryfikował, czy oferta i procesy komunikacji wpisują się w oczekiwania odbiorców. Źródło: spółka

Publicis: Do struktury Commerce Polska został włączony zespół zarządzany przez Pawła Wojciechowskiego, który funkcjonował dotychczas w ramach agencji marketingu efektywnościowej Performics. Tym samym zakończono proces integracji kompetencji commerce w obrębie Grupy Publicis. Źródło: spółka

Betacom: Osiągnął w III kwartale 2019 r. obr. 28 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 12% r/r. Spółka koncentruje się na realizacji strategii , która zakłada przede wszystkim rozwój w oparciu o cztery linie biznesowe – hybrydowe IT, smart workplace, edukację i logistykę. W ocenie zarządu nowe linie biznesowe istotnie wpływają na efektywność funkcjonowania grupy, zwiększają jej potencjał, możliwości rozwoju i pozyskiwania nowych klientów. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Games Operators: Rozpoczął ofertę publiczną akcji. Zapisy inwestorów indywidualnych potrwają do 11 marca. W ramach oferty inwestorzy mogą objąć do 250 tys. akcji nowej emisji oraz nabyć do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 28,50 zł za akcję. Games Operators celuje w wypłatę dywidendy w przyszłym roku z zysku za 2020 r., poinformował prezes Bartłomiej Gajewski. Santander Bank Polska, oferujący akcje Games Operators, oczekuje, że obecna zmienność na rynku nie będzie miała większego wpływu na przebieg pierwotnej oferty publicznej akcji spółki, poinformował Arkadiusz Bociąga reprezentujący oferującego Santander Bank Polska. Games Operators liczy, że bieżący rok będzie dla spółki „znacząco lepszy”, wynika z wypowiedzi prezesa Bartłomieja Gajewskiego. Games Operators planuje utrzymywać portfolio 10-20 gier w produkcji, co powinno przełożyć się na ok. 4-8 premier rocznie. W tym roku jako producent i wydawca spółka ma wprowadzić 2 gry i kolejne 8 – jako wydawca. Źródło: ISBnews

MZN Property: Ringier Axel Springer Media AG (RASMAG), Jarosław Święcicki, Dariusz Piszczatowski, Wondelay Investments Ltd, Alterium Holding oraz Sui Generis Investments Ltd złożyli wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, który będzie działał głównie na rynku/segmentach internetowych portali ogłoszeniowych, przede wszystkim ogłoszeń nieruchomościowych, podał Urząd. Wniosek ma związek z planowanym przez RASMAG przejęciem MZN Property. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Rozpocznie 9 marca zapisy na dwuletnie obligacje serii B o oprocentowaniu stałym 8,5%, podała spółka. Z emisji papierów dłużnych bydgoska spółka zamierza pozyskać do 5 mln zł. Źródło: ISBnews

Tauron: Sześć startupów zostało wyłonionych w drugiej rundzie naboru do zarządzanego przez Krakowski Park Technologiczny (KPT) akceleratora KPT ScaleUp. Tauron uczestniczył w drugiej rundzie naboru jako odbiorca technologii, podała spółka. Źródło: ISBnews

OTB Ventures (OTB): Dołączył do Draper Venture Network (DVN) – globalnej sieci funduszy venture capital z łącznymi aktywami w wysokości 1,6 mld USD, podała spółka. Spółkom portfelowym OTB zapewni to dostęp do globalnej sieci relacji korporacyjnych, możliwości rozwoju biznesu i szerokiego ekosystemu inwestycyjnego m.in. z Doliny Krzemowej. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE): Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 31 marca, o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Źródło: ISBnews

Simple: Ze względu na dynamiczny rozwój, poprawiające się r/r wyniki finansowe oraz ambitne plany rozwojowe, został upoważniony przez radę nadzorczą do podpisania umowy z firmą doradczą PwC Advisory oraz reprezentowania spółki w procesie mającym na celu znalezienie inwestora strategicznego, podało Simple. Simple rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 2,65 mln zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Techland: Ocenia, że debiut giełdowy jest „ciekawą opcją”, godną rozważenia, gdyby plany projektowe miały przekroczyć możliwości finansowe spółki, poinformował ISBnews prezes Paweł Marchewka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Zawarł z osobą fizyczną umowę inwestycyjną w zakresie inwestycji polegającej na założeniu spółki, której głównym przedmiotem działalności będzie produkcja, portowanie i wydawanie gier komputerowych na konsole XBOX i PlayStation oraz odpłatne testowanie gier, podała spółka. W związku z tym zawiązano nową spółkę 100 Games. Źródło: ISBnews

CyberStudio: LT Capital – fundusz typu pre-seed i seed, którego partnerem finansowym jest Movens Capital – zainwestował ponad 1 mln zł w rzeszowski startup CyberStudio (działający jako spółka Cybersecurity Studio), podało LT Capital. Pozyskane środki pozwolą na dalszy rozwój produktu, zbudowanie portfela klientów referencyjnych i ekspansję zagraniczną. Źródło: ISBnews

Larq: Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji do 570 tys. nowych akcji bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 3,15 zł. Źródło: ISBnews

Sinterit: Fundusz EEC Magenta zainwestował 10 mln zł w krakowską firmę technologiczną, która rozwija technologię druku 3D i dzięki inwestycji umocni się na globalnym rynku additive manufacturing. „Witamy Sinterit w rodzinie spółek portfelowych funduszy EEC Magenta. Sinterit posiada przełomową technologię druku 3D i jako jedna z nielicznych polskich firm już na tak wczesnym etapie osiąga sukcesy na międzynarodowych rynkach. Kolejne rozmowy z założycielami i zarządem Sinteritu utwierdziły nas w przekonaniu, że jest to zespół, który posiada wiedzę, umiejętności i motywację konieczne do stworzenia globalnej firmy. Inwestycja ta w naszym przekonaniu to klasyczny przykład inwestycji „smart-money”. „Kontakty EEC Magenta z przemysłowymi liderami druku 3D w Europie, Azji i w Stanach Zjednoczonych pozwolą nam wspólnie stworzyć firmę walczącą o pozycję światowego lidera w tej branży” – powiedział Voytek Siewierski, Partner w EEC Magenta i członek rady nadzorczej spółki Sinterit. Źródło: ISBtech

MedApp: Pozyskał w ofercie publicznej 1,34 mln zł. Środki pozwolą spółce na dalszy rozwój produktów (CarnaLife Holo i CarnaLife System), a także działania marketingowe związane z ich komercjalizacją. Źródło: spółka

DRAGO entertainment: Rozpoczyna proces przekształcenia w spółkę akcyjną. To kolejny krok w drodze dewelopera na rynek NewConnect. Studio chce dołączyć do grona spółek publicznych w drugiej połowie 2020 roku. W grudniu spółka z sukcesem zakończyła kampanię crowdfundingową, z której pozyskała od inwestorów ponad 1,3 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na produkcję pięciu symulatorów oraz dopracowanie i wydanie gry typu FPS/survival w klimacie post-apokaliptycznym – FrostFall. Źródło: spółka

Veeam Software: Lider rynku rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają zarządzanie danymi w chmurze (Cloud Data Management) oraz Insight Partners ogłosiły dziś, że Insight Partners zakończyło proces przejęcia spółki Veeam, który został rozpoczęty 9 stycznia 2020 r., z wyceną o wartość blisko 5 mld USD. W wyniku akwizycji Veeam, z roczną sprzedażą na poziomie 1 miliarda USD oraz bazą klientów liczącą ponad 365 000 odbiorców na całym świecie, spodziewa się przyśpieszonego rozwoju na rynku USA. Źródło: spółka

Bored Games: Wspólny produkt spółki i największego polskiego producenta zabawek – COBI – trafi do sprzedaży w III kw. 2020 r. Prezes Bored Games podtrzymuje pierwotne deklaracje upublicznienia spółki po komercjalizacji pierwszego projektu, podobnie jak siostrzanej spółki, Hydra Games, która również wchodzi w skład grupy RLTY. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Play: Zaprezentował nową odsłonę serwisu Play Now, podał operator. „Odświeżona wersja strony Play Now – umożliwia jeszcze bardziej intuicyjny oraz łatwiejszy dostęp do produkcji ofertowanych przez partnerów Play. Jednym z najważniejszych narzędzi, o które Play wzbogaciło serwis jest przewodnik po programach, pozwalający jeszcze szybciej znaleźć interesujące nas produkcje lub odkryć nowości. Play postanowił także odświeżyć warstwę graficzną, sprawiając, że platforma stała się jeszcze bardziej czytelna i wygodna w obsłudze” – czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Ogłosiło daty nadchodzących premier dwóch projektów z portfolio wydawniczego na platformie Steam. „Climbros”, autorstwa Toucan System, trafi do sprzedaży 10 marca, a dwa dni później zadebiutuje autorski tytuł Art Games Studio – „Pooplers”, podała spółka. Oba projekty będą dostępne w wersji na PC. Źródło: ISBnews

Jujubee: Datę premiery gry „‚Realpolitiks 2’ na PC ustalono na IV kwartał 2020 r., podało Jujubee. Źródło: ISBnews

Bank Millennium: Jako pierwszy bank w Polsce, udostępnił w aplikacji mobilnej możliwość zakupu biletów do kina we współpracy z Heliosem, największą siecią kin w Polsce dzięki pełnej integracji systemu kinowego z bankowym. Klienci banku mogą wygodnie i szybko sprawdzić w aplikacji repertuar kina, wybrać miejsca i kupić bilety oraz udostępnić je znajomym, podał bank. Źródło: ISBnews

PZU: Innowacyjne startupy z Polski oraz z 14 krajów Europy Środkowo-Wschodniej mogą wysyłać zgłoszenia do udziału we wspieranym przez PZU programie akceleracji MIT Enterprise Forum CEE do 8 marca 2020 r., podał ubezpieczyciel. Źródło: ISBnews

QubicGames: Pozyskał licencje wydawnicze do gier: „Splatter – Zombiecalypse Now”, „Eufloria HD” i „The Hong Kong Massacre”, podała spółka. Źródło: ISBnews

Esaliens TFI: Planuje wprowadzenie do oferty nowych rozwiązań – funduszu z pogranicza medycyny i nowych technologii oraz funduszu rynku złota. Dalszy rozwój oferty Esaliens TFI zamierza przeprowadzić w II półroczu 2020 r. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Data premiery trybu kooperacji (co-op mode) gry „Green Hell” została ustalona na 7 kwietnia 2020 r., podał Creepy Jar. Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka z którą Setanta jest w trakcie połączenia, ma umowę wydawniczą z Rivers and Wine Studios, w ramach której będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, nieogłoszonego IP na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PS4 i PS5, podała spółka. All In! Games podpisała m.in. z Quantum Soup Studios z siedzibą w Walii na wydanie nowego, nieogłoszonego IP, bazującego na licencji Muminki gry, której planowana premiera przewidziana jest na II kw. 2021 r., podała Setanta. All In! Games podpisał także umowę z polskim studiem Failcore na nową grę. Źródło: ISBnews

Adyen: Klienci wśród których są takie podmioty, jak Spotify, Uber, Booking, eBay czy Linkedin mogą dodawać płatność BLIK-iem bezpośrednio na swoich stronach, bez przekierowań na strony dostawców płatności, poinformował Polski Standard Płatności (PSP). Źródło: ISBnews

Huawei: Udostępnił w Polsce smartfony Huawei P40 lite i P40 lite E w „mistrzowskiej ofercie” za 999 zł i 699 zł. Składany smartfon Huawei Mate Xs jest dostępny w Polsce za 9 999 zł. Źródło: ISBtech

OPPO: Zaprezentował nową serię flagowych smartfonów. W skład serii Find X2 wchodzą modele: Find X2, Find X2 Pro i Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Urządzenia wyposażone w najnowocześniejsze technologie, potwierdzają zaangażowanie OPPO w dziedzinie rozwoju segmentu flagowych smartfonów 5G. Firma OPPO przedstawiła również OPPO 5G CPE Omni, czyli urządzenie abonenckie 5G, oferujące – tak dla operatorów jak i klientów – ogromne możliwości w zakresie komunikacji z wykorzystaniem 5G. Źródło: spółka

eobuwie.pl: Eva Longoria, we współpracy z jednym z największych polskich sklepów online, stworzyła linię butów sygnowaną jej nazwiskiem. Pierwsze produkty z kolekcji są już dostępne na 15 europejskich rynkach, wyłącznie w sklepach należących do eobuwie.pl. Źródło: ISBtech

Kaczmarski Inkasso: Uruchomił nowy kanał sprzedaży swoich usług dla przedsiębiorców korzystających z platformy inFakt. Będą mogli jednym kliknięciem zlecić odzyskanie zaległych płatności od kontrahentów, a przebieg tego procesu śledzić w aplikacji. Źródło: spółka

Sony Interactive Entertainment: Data premiery najnowszego, ekskluzywnego tytułu o losach samuraja Jina – Ghost of Tsushima na PlayStation 4 w to 26 czerwca. Źródło: spółka

Cinema City: Sieć obniża ceny biletów do 50%. Źródło: Trigon

Realme: Marka smartfonów nawiązała współpracę z jednym z wiodących kanałów sprzedaży x-kom w celu uruchomienia realme serii 6 w Polsce. Źródło: spółka

T-Mobile: Rusza ogólnopolski projekt i konkurs dla klas 4-8 szkół podstawowych #JaTyOnOff, którego partnerem jest operator. Wystartowała najnowsza promocja TMobile dla klientów abonamentowych. Wystarczy opłacić fakturę za abonament w TMobile by zgarnąć bonus w postaci 6 GB internetu. Źródło: spółka

SAS: Dołączył do zainaugurowanej przez Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema kampanii społecznej „Ogarnij hejt” mającej na celu ograniczenie mowy nienawiści w przestrzeni publicznej. Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, bazujące na regułach lingwistycznych, pozwalają nie tylko lokalizować w tekście konkretne słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, ale także ocenić kontekst wypowiedzi oraz jej wydźwięk. Dzięki temu treść, która nie zawiera obraźliwych sformułowań, ale jest krzywdząca lub nacechowana pejoratywnie, będzie mogła zostać odpowiednio oznaczona. Źródło: spółka

Cisco: Platforma Cisco IoT Control Center (dawniej Jasper Control Center) zostaje wzbogacona o innowacje poprawiające zarządzanie i zmniejszające złożoność wdrożeń. Należą do nich m.in:

– Wykorzystanie uczenia maszynowego (ML) do poprawy zarządzania: Cisco IoT Control Center wykorzystuje najszerszą w branży widoczność, aby umożliwić modelom uczenia maszynowego szybkie identyfikowanie anomalii i rozwiązywanie problemów, zanim te dotrą do klienta. Dostawcy usług mogą również identyfikować i ostrzegać klientów o uszkodzonych urządzeniach, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli punktów końcowych.

– Inteligentne naliczanie opłat w celu optymalizacji planów taryfowych: dostawcy usług mogą automatycznie optymalizować plany taryfowe za pomocą inteligentnego naliczania opłat. Można również tworzyć polityki aktywnego wysyłania powiadomień do klientów w przypadku zmiany użytkowania lub aktualizacji planów taryfowych.

– Wsparcie dla globalnych łańcuchów dostaw: mobilność kart SIM jest wymogiem korporacyjnym dotyczącym obsługi złożonych łańcuchów dostaw, obejmujących wielu dostawców usług i wiele obszarów geograficznych. Centrum sterowania Cisco IoT Control Center świadczy obecnie usługę eSIM, która zapewnia szybkie, niezawodne i ekonomiczne przenoszenie kart SIM między dostawcami usług. Źródło: spółka

Sharp: Rusza z promocją skierowaną do osób poszukujących telewizora o dużej przekątnej obrazu. Klienci, którzy dokonają zakupu 65-calowego modelu serii BL wyposażonego w Android TV i zarejestrują się na stronie promocji, otrzymają nagrodę w postaci zaawansowanego smartfona Sharp Aquos D10. Akcja promocyjna trwa od 1 do 31 marca 2020 i dotyczy modeli TV 65BL5EA, 65BL3EA, 65BL2EA. Źródło: spółka

Motorola: Do popularnej serii g dołączył nowy model moto g8, który wytrzyma aż przez dwa dni intensywnej pracy. Urządzenie wyposażone w ultraszerokokątny obiektyw umożliwia robienie rozległych zdjęć panoramicznych, co może się przydać w wielu sytuacjach. Przykładowo korzystając z moto g8 na zdjęciu możemy ująć całą akcję podczas imprezy sportowej, ponieważ w kadrze zmieści się 4 razy więcej obrazu. Wszystkie zdjęcie, ulubione aplikacje oraz nagrania muzyczne zmieszczą na wbudowanej pamięci 64 GB, którą można dodatkowo powiększyć do 512 GB dodając kartę SD. moto g8 oferuje użytkownikom niedostępne w innych smartfonach Funkcje Moto oraz nową funkcję Moto Gametime. Oprogramowanie to maksymalizuje doznania podczas gry i sprawia, że staje się ona jeszcze bardziej wciągająca. Źródło: spółka

HMD Global: Producent telefonów Nokia jest oficjalnym partnerem technologicznym filmu „Nie czas umierać”. Zobaczymy w nim zarówno klasyczne telefony, jak i smartfony z pierwszym obsługującym technologię 5G urządzeniem Nokia na czele. Współpraca będzie częścią globalnej kampanii pod hasłem „Jedyny gadżet, którego potrzebujesz”, której gwiazdą będzie Lashana Lynch, filmowa Agentka Nomi. Źródło: spółka

Microsoft: Udostępnia usługę Teams, która pozwala na efektywną współpracę zdalną. Źródło: spółka

MSL: Przejęła obsługę PR Huawei Polska Carrier Network Business Group, w zakresie komunikacji korporacyjnej i działań CSR. Źródło: spółka

Somfy Polska: Został partnerem Team RaByte. Producent wspiera udział zdolnej polskiej młodzieży w największym na świecie konkursie robotycznym FIRST Robotics Competition. Źródło: spółka

Avaya Holdings Corp.: Z myślą o coraz powszechniejszej pracy w zespołach rozproszonych i mobilnych, rozbudowała Avaya Spaces o nowe funkcjonalności łącząc komunikację głosową, tele- i wideokonferencje, komunikator, czat i zarządzanie zadaniami, co pozwala zwiększyć zarówno wydajność, jak i komfort pracy oraz zadowolenie pracowników. Avaya Spaces to ekonomiczna aplikacja w chmurze służąca do realizacji wirtualnych spotkań i pracy zespołowej, płynnie integrująca m.in. komunikację głosową, wideo, zarządzanie zadaniami czy udostępnianie dokumentów. Dostęp do niej można uzyskać z dowolnego urządzenia końcowego. Źródło: spółka

PGE Energia Odnawialna: Spółka z Grupy Kapitałowej PGE, testuje na farmie fotowoltaicznej na górze Żar innowacyjny system informatyczny, umożliwiający skuteczny monitoring efektywności pracy dużych elektrowni słonecznych. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na natychmiastowe wykrycie uszkodzonego lub nieprawidłowo działającego elementu instalacji, co w konsekwencji będzie mieć wpływ na produktywność inwestycji i przychody spółki. System testowany przez PGE Energia Odnawialna przygotowała firma Doratech, w ramach projektu rozwoju startupów Impact Poland (2.0), realizowanego z Akceleratorem PGE, który jest częścią spółki PGE Nowa Energia. Źródło: spółka

Ballantine’s, Boiler Room: Wspierają artystów nowej fali polskiego hip-hopu. Ruszyła kampania, zapowiadająca tegoroczną edycję globalnej akcji Boiler Room x Ballantine’s True Music. Projekt jest odzwierciedleniem idei, która przed laty połączyła obie marki: najlepsza muzyka tworzona jest przez ludzi, dla których najważniejsza jest pasja, autentyczność i odwaga w przekraczaniu barier. Źródło: spółka

Nanovo: Zaprojektował i wdrożył system cyfrowego kanału komunikacji w Pekao S.A. Technologia digitalizująca działania reklamowo-informacyjne została wprowadzona w sześciu placówkach, w tym we flagowym oddziale zlokalizowanym w słynnym warszawskim Cedecie. Źródło: spółka

Lenovo: Firma przedstawia najnowsze urządzenia, które wzbogacą ofertę ThinkPadów. Są to nowe modele z serii T, X i L, które zostały opracowane z uwzględnieniem kluczowych zasad projektowania, innowacji i jakości. Celem najnowszej oferty ThinkPadów jest zapewnienie klientom większego wyboru i bardziej inteligentnego środowiska pracy. Źródło: spółka

Kingston: Odbyła się premiera nowych dysków SSD NVMe klasy korporacyjnej od Kingston Technology – DC1000M. To produkt, który został zaprojektowany z myślą o obsłudze szerokiego zakresu obciążeń korporacyjnych wymagających intensywnego przetwarzania danych. DC1000M uzupełnia nasze portfolio niedawno wprowadzonych na rynek urządzeń, w tym dysku startowego NVMe DC1000B, dysków SATA SSD VMware Ready z serii DC500 i dysków DC450R. Źródło: spółka

Fortinet: Zaprezentował najnowszą wersję swojego flagowego systemu operacyjnego – FortiOS 6.4. Stanowi ona podstawę architektury Security Fabric, a dzięki ponad 350 nowym funkcjom FortiOS 6.4 wprowadza nowe możliwości ochrony całej infrastruktury cyfrowej, dotyczące automatyzacji zarządzania, skalowalności, wydajności i sztucznej inteligencji. Źródło: spółka

SES: Orange będzie pierwszą globalną firmą telekomunikacyjną, która zintegruje satelitarny system telekomunikacji O3b mPOWER do swojej sieci. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu satelitów SES krążących na średniej orbicie okołoziemskiej. O3b mPOWER jest jedynym na świecie w pełni sfinansowanym systemem transmisji szerokopasmowej opartym na satelitach orbity nie-geostacjonarnej (NGSO). System ten, oddalony od Ziemi o zaledwie 8000 km, będzie dostarczał rozwiązania o wysokiej przepustowości i małych opóźnieniach, które można zintegrować z istniejącymi sieciami naziemnymi. Po uruchomieniu w 2022 r. O3b mPOWER umożliwi korzystanie z rozwiązań chmurowych w dowolnym miejscu na świecie. Źródło: spółka

