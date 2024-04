Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 8% w marcu br. z 8,6% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet spadła o 1,8% w ujęciu miesięcznym.

„W marcu 2024 r. w porównaniu z marcem 2023 r. notowano niższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 1,8%). Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży 'ogółem’ zmniejszył się w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,6% do 8%. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (z 25,6% przed rokiem do 23,3%) oraz 'meble, rtv, agd’ (odpowiednio z 18,0% do 17,1%). Udział grupy 'tekstylia, odzież, obuwie’ nie uległ zmianie i wyniósł 23%” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews