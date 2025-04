Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 9% w marcu br. z 8% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„W marcu 2025 r. wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 13,1% wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez internet w sprzedaży 'ogółem’ zwiększył się z 8% do 9%. Spośród prezentowanych grup o znaczącym udziale sprzedaży przez internet wzrost udziału obserwowano w przedsiębiorstwach z grup 'tekstylia, odzież, obuwie’ (z 23% przed rokiem do 27,2%) oraz 'meble, rtv, agd’ (odpowiednio z 17,1% do 17,9%). Natomiast spadek udziału wykazały jednostki z grupy 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (z 23,3% do 19,9%)” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews