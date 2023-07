Udział Rosji jako największego dostawcy gazu płynnego LPG do Polski zwiększył się do 50,8% w I kwartale 2023 r., w porównaniu do 47,1% w całym roku 2022, wynika z danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP).

„Na początku 2023 r. nieznacznie wzrósł udział Rosji w strukturze importu w porównaniu do 2022 r. Federacja Rosyjska w I kwartale odpowiadała za 50,8% importu (47,1% w całym 2022 r.), a Szwecja za 23,4% (30,3% w 2022 r.). Grupę najważniejszych dostawców na rynek polski uzupełniał Kazachstan 4,9%, Niderlandy 4,7% (2% w 2022 r.) oraz Wlk. Brytania 4,6%” – czytamy w komunikacie.

POGP podkreśliło również, że zarówno import do Polski, jak i reeksport notuje rekordowe wartości. W całym 2022 r. reeksport LPG na Ukrainę wyniósł 236 tys. ton, niemal 10% polskiego importu. Po 5 miesiącach 2023 r. wielkość wywozu na Ukrainę przekroczyła już 200 tys. ton.

Polska Organizacja Gazu Płynnego została założona w 1996 roku i jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą firmy z branży LPG. Członkami POGP są jednostki produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji. Od lutego 2020 r. przedmiotem aktywności analitycznej POGP jest również skroplony gaz ziemny LNG. POGP należy do Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) oraz Liquid Gas Europe.

Źródło: ISBnews