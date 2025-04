Udział szarej strefy w tworzeniu tegorocznego PKB wyniesie 18,1% (łącznie 784 mld zł) wobec 18,5% (748 mld zł) w 2024 r., prognozuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG).

„Prognozujemy, że w tym roku będziemy mieli po raz kolejny spadek udziału szarej strefy, który wyniesie 18,1%. Będzie to już kolejny rok, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem tego udziału. Historycznie taki punkt zwrotny mieliśmy w roku 2020, kiedy został przerwany trend spadkowy udziału szarej strefy po tym, gdy doszło do wybuchu pandemii. Później wojna, różne niekorzystne regulacje podatkowe dla przedsiębiorców spowodowały, że szara strefa weszła w trend wzrostowy” – powiedział wiceprezes IPAG Krzysztof Łapiński podczas konferencji prasowej.

„W ostatnich latach nastąpił zwrot. Uważamy, że w roku bieżącym będzie sprzyjała temu dobra koniunktura gospodarcza, przede wszystkim szybsze tempo wzrostu gospodarczego, bezrobocie pozostanie pod kontrolą. I mimo że inflacja będzie trochę wyższa – na co wskazują bieżące prognozy – niż w zeszłym roku, to jednak to i tak nie będzie taki poziom, jaki obserwowaliśmy jeszcze przy wcześniejszych latach, gdzie było nawet kilkanaście procent” – dodał.

Sprzyjać będzie także korzystniejsze otoczenie regulacyjne w roku bieżącym: prowadzenie kasowego PIT dla jednoosobowej działalności gospodarczej, ostatnio przegłosowane w Sejmie korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o sposób naliczania składki zdrowotnej, a także wyłączenie z podstawy oskładkowania sprzedaży środków trwałych, wymienił również wiceprezes.

„Szara strefa jest nieprawdopodobnie rozproszona po całej gospodarce. My tylko widzimy jej fragmenty, można powiedzieć – czubki gór lodowych. Dlatego też zajmujemy się tą sprawą. Naszym punktem wyjścia są szacunki GUS-u, które my rozszerzamy właśnie o to wszystko, co – naszym zdaniem – GUS pomija w swoich szacunkach. Statystycy muszą mieć twarde podkładki pod swoje informacje, podczas gdy my nie mamy tego typu ograniczeń i staramy się – wykorzystując wszelkie profesjonalne narzędzia, będąc odpowiedzialnymi badaczami – szacować te straty budżetu czy też te niedostrzeżone dochody w szarej strefie” – skomentował także prezes IPAG Bohdan Wyżnikiewicz.

Jak podano w prezentacji Instytutu, na gospodarkę nieobserwowaną (tak w publikacjach GUS nazywana jest szara strefa) składają się dwa podstawowe elementy:

• szara gospodarka, która obejmuje legalną działalność gospodarczą ukrywaną przed władzami publicznymi:

– działalność ukryta, prowadzona przez zarejestrowane przedsiębiorstwa (ukrywanie lub zaniżanie rzeczywistych obrotów),

– działalność nieformalna, nierejestrowane świadczenie pracy przez osoby fizyczne na rzecz innych osób lub przedsiębiorstw.

• działalność nielegalna, obejmująca produkcję wyrobów i usług, których sprzedaż, rozprowadzanie lub posiadanie jest zabronione przez prawo (produkcja i handel narkotykami); nielegalna produkcja i sprzedaż alkoholu; przemyt; nielegalna produkcja i handel papierosami; działalność sutenerska).

Według szacunków IPAG gospodarka nieobserwowana w ub.r. miała wartość 326 mld zł, zaś doszacowanie Instytutu odnośnie do szarej strefy – 422 mld zł; w tym roku wartości te szacowane są odpowiednio na: 351 mld zł i 433 mld zł.

Wartość PKB (bez szarej strefy) wyniosła 3 292 mld zł w 2024 r. i sięgnie 3 549 mld zł w br., podano też w prezentacji.

