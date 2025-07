Udział złota w rezerwach walutowych został ustalony na nieco więcej niż 515,5 ton, poinformowała wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i pierwsza zastępczyni prezesa Marta Kightley.

„Ja do końca tej kuchni nie będę nie będę pokazywać, ale to jest tak, że gdy przyjmowano uchwałę zarządu – tj. podejmowaliśmy tę decyzję, to była to decyzja dotycząca 20% rezerw. Natomiast przy nabywaniu tego złota ważna jest konkretna ilość, gdyż rezerwy się zmieniają. Czyli […] rosną te rezerwy, wycena złota się zmienia, w związku z powyższym musi być taki punkt odniesienia, który jest jednoznaczny, prawda? Czyli w tonach właśnie, w tonach złota. I wówczas ta decyzja była przyjęta w ten sposób, że to jest 20% rezerw i to oznacza tyle i tyle ton złota, tak?” – powiedziała Kightley w rozmowie z Gazetą Prawną.

Na pytanie, czy waga z uchwały to było 515,5 tony wiceprezes NBP odpowiedziała: „To było trochę więcej”.

Pod koniec czerwca br. NBP podał, że zasoby złota w rezerwach walutowych sięgnęły 515,5 ton na koniec maja. Oznacza to, że kruszec ten stanowi 22,4% rezerw dewizowych zarządzanych przez NBP. Tym samym została zrealizowana strategia zarządu NBP zakładająca zwiększenie udziału złota do 20% ogółu rezerw.

