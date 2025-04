Specyfika europejskiej gospodarki daje szanse na wysoki zwrot z inwestycji we wdrażanie AI w przemyśle, co potwierdzają wstępne szacunki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), poinformowała ISBnews główna ekonomistka EBI Debora Revoltella.

„Myślę, że interesująca jest następna faza rozwoju sztucznej inteligencji, która nie będzie polegać tylko na opracowywaniu modeli językowych, ale także na wdrażaniu sztucznej inteligencji w produktach przemysłowych. I to właśnie zastosowanie przemysłowe jest tym obszarem, w którym Europa ma wiele możliwości ze względu na strukturę gospodarki i charakter przemysłu. Sądzimy, że to właśnie tam będziemy świadkami prawdziwej absorpcji i budowania przewagi w zakresie wzrostu produktywności europejskich firm. Europa jest dobrze przygotowana do przejęcia kolejnej fazy rozwoju sztucznej inteligencji” – powiedziała Revoltella w rozmowie z ISBnews.

„Wiele badań wskazuje na potencjał wdrożeń przemysłowych AI i big data dla Europy oraz na to, że mogą one przynieść wysokie zwroty z inwestycji. Nasze wstępne analizy faktycznie pokazują, że zwrot z industrializacji sztucznej inteligencji w Europie jest całkiem dobry” – dodała.

Podkreśliła jednocześnie, że w tym celu Europa powinna „naprawdę zwiększyć wysiłki”, zarówno pod względem platform cyfrowych, jak i rozwoju modeli językowych sztucznej inteligencji.

EBI podał w opublikowanym w marcu br. „Investment Report 2024/25. Innovation Integration Simplification In Europe”, że udział firm korzystających z big data i AI w UE jest o 6 punktów procentowych niższy niż w USA. Jak podkreślono w publikacji EBI, wstępna analiza pokazuje jednak, że unijne firmy produkcyjne i świadczące usługi, które integrują sztuczną inteligencję ze swoimi procesami, mają wyższą produktywność w porównaniu z innymi firmami.

„Europejskie firmy są w stanie wykorzystać możliwości, jakie daje integracja sztucznej inteligencji z procesami przemysłowymi i usługowymi. Do tej pory inwestycje w sztuczną inteligencję koncentrowały się głównie na dwóch podstawowych elementach: infrastrukturze, takiej jak centra danych, oraz modelach. Oba są bardzo energochłonne, a najnowsze osiągnięcia sugerują, że ich wykorzystanie staje się towarem. Postępy były znacznie wolniejsze w trzecim komponencie – integracji lub przyjęciu sztucznej inteligencji w produkcji i usługach – gdzie produktywność zyski są duże” – czytamy w raporcie.

Źródło: ISBnews