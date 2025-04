Płacąc podatki oczekujemy, że będą przeznaczone na finansowanie m. in. służby zdrowia, edukacji, infrastruktury, pomocy społecznej, kultury, czy sportu. Z pewnością niejednemu zdarza się narzekać na niedofinansowanie szpitali, infrastruktury sportowej, czy zły stan zabytków narodowych.

O ile finansowanie tego typu instytucji jest domeną państwa, może być również współfinansowane przez podmioty prywatne – zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Dla przedsiębiorców przewidziane są specjalne zachęty dla działalności sponsoringowej. Działania wpisujące się w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) jest nie tylko dobrze widziana u kontrahentów, lecz przynosi konkretną korzyść podatkową.

Przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym ponieśli wydatki na działalność:

sportową,

kulturalną,

wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– mogą bowiem odliczyć od podstawy opodatkowania 50% poniesionych wydatków.

Stanowi to dodatkową preferencję, gdyż poza tym przysługuje im prawo do zaliczenia 100% poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Sumarycznie zatem przysługuje prawo do odliczenia 150% wydatków.

Kosztami kwalifikowanymi są wydatki na:

działalność sportową: finansowanie klubu sportowego niedziałającego w celu osiągnięcia zysku przeznaczone na:

realizację programów szkolenia sportowego,

zakup sprzętu sportowego,

pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

stypendium sportowego, imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową; działalność kulturalną:

finansowanie państwowej i samorządowej instytucji kultury, finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne; szkolnictwo wyższe i naukę:

finansowanie stypendiów za wyniki naukowe lub sportowe studentom i doktorantom, ponoszenie za zatrudnionego pracownika opłat za studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach, finansowanie wynagrodzeń studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów, opłacania studiów dualnych wypłata sześciomiesięcznego wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, będącemu absolwentem danej uczelni.

Angażując się w sponsoring możemy zatem nie tylko okazać wsparcie lokalnemu klubowi sportowemu, czy przyczynić się do rozwoju działalności kulturalnej. Wartością którą otrzymujemy w zamian jest zwiększenie rozpoznawalności naszej marki. Korzystamy przy tym ze zmniejszenia obciążeń podatkowych. Angażując się też w kształcenie pracowników poza zwiększaniem kompetencji, które mogą przełożyć się na wyniki naszej działalności, zwiększamy swoją atrakcyjność jako pracodawcy oraz korzystamy z preferencji podatkowej.

Przypominamy, że termin na roczne rozliczenie CIT upływa już za tydzień. Podatnicy PIT mają czas do końca kwietnia.

Źródło: Graś i Wspólnicy / Rafał Knap