Unijni ministrowie energii przyjęli podejście ogólne w sprawie całkowitego zakazu importu gazu z Rosji, podało Ministerstwo Energii. Zakaz ma obowiązywać od 1 stycznia 2028 roku.

Porozumienie ws. odejścia od importu gazu z Rosji od 2028 roku zostało przyjęte na posiedzeniu unijnych ministrów energii w Luksemburgu, na którym Polskę reprezentowali minister energii Miłosz Motyka oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

„To historyczna decyzja. Podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Energii osiągnęliśmy porozumienie wprowadzające pełny zakaz importu rosyjskiego gazu od 1 stycznia 2028 roku. To najmocniejsze uderzenie w rosyjski sektor energetyczny i ogromny sukces Polski. Europa musi stawiać na bezpieczeństwo i niezależność, a nie finansować machinę Putina. To dobry i konieczny krok” – powiedział Motyka, cytowany w komunikacie.

Teraz przedstawicieli państw członkowskich czekają negocjacje z udziałem Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Pełny zakaz ma obowiązywać od 2028 roku, ale cały proces będzie wdrażany etapami.

W pierwszym z nich zakaz będzie obejmował zawieranie nowych umów. W drugim etapie zakaz obejmie dostawy na bazie zawartych kontraktów o okresie obowiązywania do jednego roku. W trzecim, ostatnim etapie zakaz obejmie dostawy realizowane na bazie zawartych umów długoterminowych, wymieniono.

Dodatkowo planowane rozporządzenie nakłada na państwa, które importują gaz oraz ropę z Rosji, obowiązek złożenia krajowych planów dywersyfikacyjnych do 1 marca 2026 r., w którym przedstawią, jak zamierzają z dostępnymi możliwymi środkami zaprzestać importu gazu i ropy.

Jak podkreślono, proponowane rozporządzenie ma dotyczyć zarówno gazu rurociągowego, jak i skroplonego gazu ziemnego (LNG) i jest jednym z kluczowych rezultatów planu działania w ramach strategii REPowerEU na rzecz zakończenia importu energii z Rosji, opublikowanego przez Komisję Europejską w maju 2025 roku.

Źródło: ISBnews