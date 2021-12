Urząd Regulacji Energetyki (URE) przeprowadzi pierwszą w przyszłym roku aukcję na premię kogeneracyjną w dniach 14-16 marca 2022 r., podał Urząd. Wartość premii w marcowym naborze może wynieść ponad 11 mld zł. Premią może zostać objęte 72 TWh energii elektrycznej.

„Kolejna, a pierwsza w nadchodzącym roku, sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zaplanowana została w terminie od 14 do 16 marca 2022 r. W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracyjne; wszystkie o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Wcześniej zainteresowani wytwórcy muszą uzyskać decyzje o dopuszczeniu do udziału w naborze” – czytamy w komunikacie.

Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80% podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50% sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30% wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni, wynika z materiału.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru. System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji, przypomniano.

Ostatni nabór przeprowadzony przez regulatora we wrześniu br. nie został rozstrzygnięty z powodu braku zainteresowania – w naborze nie została złożona co najmniej jedna oferta spełniająca odpowiednie wymagania.

Do końca grudnia prezes URE ogłosi także – zgodnie z nowymi wymogami wprowadzonymi nowelizacją ustawy Prawo energetyczne – harmonogram aukcji CHP na 2022 rok. Aukcje będą organizowane regularnie, raz na kwartał, zapowiedziano także.

Źródło: ISBnews