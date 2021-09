Urzędy pracy przyznały blisko 600 tys. dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z pandemią dla mikro i małych firm na łączną kwotę 3 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS). Urzędy zakończyły już przyjmowanie wniosków.

Mikro dotacja w ramach tarczy branżowej przeznaczona była dla przedsiębiorców, których w wyniku pandemii dotknął co najmniej 40-procentowy spadek przychodów.

„Zakres wsparcia od początku realizacji tarczy branżowej był kilkukrotnie rozszerzany – w sumie wsparcie otrzymało 65 branż według PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). […] Z końcem sierpnia br. urzędy pracy zakończyły przyjmowanie wniosków o dotację. Do tego czasu przyznanych zostało ich ok. 600 tys. na kwotę blisko 3 mld zł. Co ważne, przedsiębiorca mógł uzyskać więcej niż jedną dotację” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

Dotacja wynosiła do 5 tys. zł i miała charakter bezzwrotny, o ile przedsiębiorca prowadził działalność przez co najmniej 3 miesiące od momentu otrzymania wsparcia.

MRPS poinformowało, że przez cały wrzesień powiatowe urzędy pracy będą jeszcze przyjmować wnioski o dotację dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne. Dotychczas pozytywnie rozpatrzono 776 wniosków na kwotę 3,88 mln zł.

