Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zachowuje nastawienie „wait and see”, ale nie można wykluczyć, że pod koniec roku pojawi się możliwość obniżki stóp procentowych, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Nie ogłaszam ani końca cyklu podwyżek, nie ogłaszam jakiegoś przedwczesnego hasła o możliwości obniżki stóp procentowych. To jest wszystko 'wait and see’ – patrzymy, jak to będzie, z miesiąca na miesiąc. Być może się pod koniec roku taka możliwość pojawi, co wynika z wykresu projekcji inflacji. Jak inflacja zejdzie do niskich poziomów i będzie się zapowiadać, że w kolejnych kwartałach nadal będzie silnie zbiegać, to wtedy taka możliwość oczywiście powstanie” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Taka możliwość może się w tym roku pojawić, ale w ogóle takich dyskusji nie mamy w Radzie” – dodał.

Wcześniej podczas konferencji prezes NBP powiedział, że RPP nie kończy cyklu podwyżek stóp procentowych i jest gotowa, w razie potrzeby, do reakcji zarówno w jedną, jak i w drugą stronę odnośnie poziomu stóp.

RPP utrzymała wczoraj stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

