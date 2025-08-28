W przyjętym dziś wstępnym projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano środki na kontynuację programów społecznych w wysokości m.in.: 61,7 mld zł na program „Rodzina 800+”, 31,8 mld zł na wypłatę 13. i 14. emerytury oraz 6 mld zł na program „Aktywny Rodzic”, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Najważniejsze wydatki: […]

* Na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 roku, przeznaczone będzie 22 mld zł.

* W 2026 roku zabezpieczone zostały środki na wypłatę tzw. renty wdowiej, czyli możliwości pobierania łącznie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego, np. emerytury.

– Na ten cel przeznaczone jest ok. 7 mld zł.

* W 2026 roku podwyższona zostanie kwota zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł, co oznacza wzrost o 75% w stosunku do dotychczasowej wysokości 4 tys. zł.

– Koszt podwyższenia zasiłku to 1,2 mld zł.

* W budżecie na 2026 rok, rząd zapewnił jednocześnie kontynuację programów społecznych, m.in.:

– program 'Rodzina 800+’ (61,7 mld zł);

– wypłata 13. i 14. emerytury (31,8 mld zł);

– program 'Aktywny Rodzic (6 mld zł);

– finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich (ok. 4,8 mld zł);

– program 'Dobry start’ (1,4 mld zł)” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews