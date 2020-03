W fazie projektowania bądź budowy w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” znajduje się 89 zadań o wartości ponad 48 mld zł i długości 1126 km, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Przypomniał, że budżet programu wynosi 142,5 mld zł.

„W trakcie realizacji, czyli w fazie projektowania bądź budowy, znajduje się 89 zadań o wartości ponad 48 mld zł i długości 1126 km” – powiedział Weber podczas posiedzenia senackiej Komisji Infrastruktury.

„W postępowaniu przetargowym znajduje się 19 zadań o wartości ponad 13 mld zł i długości ponad 217 km. Natomiast w trakcie przygotowania są zadania o wartości blisko 40 mld zł” – dodał wiceminister.

Podał, że w całym 2019 r. oddano do użytku 460 km dróg.

„W chwili obecnej, jeżeli chodzi o sieć szybkiego ruchu, to mamy 4 100 km dróg szybkiego ruchu, czyli autostrad i dróg ekspresowych). Porównując nas do innych krajów europejskich, daje to 5. miejsce pod względem długości sieci” – podkreślił Weber.

Podsumowując funkcjonowanie programu, wiceminister podał, że dotychczas zakończono 85 zadań o wartości ponad 41 mld zł i łącznej długości 1177 km.

Przypomniał, że program autostradowy ma się zakończyć w roku 2025.

„W fazie realizacji są dwa odcinki autostrady A-1, znajdujące się w woj. śląskim i łódzkim. Tutaj ostatni zostanie domknięty pod koniec roku 2022 i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że autostrada A-1 łączy Polskę od Gdańska po Górny Śląsk” – podkreślił.

„Jeżeli chodzi o autostradę A-2 jesteśmy w trakcie podpisywania umów na odcinki między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Umowa o realizację jednego z takich odcinków została podpisana w zeszłym tygodniu. W ciągu następnych dwóch trzech tygodni zostaną podpisane umowy na dwa kolejne odcinki” – zaznaczył.

Poinformował, że „w trakcie przygotowania jest odcinek między Siedlcami a Białą Podlaską”. Trwają też prace nad przygotowaniem dokumentacji do późniejszej realizacji odcinka między Białą Podlaską a wschodnią granicą kraju. Dotychczas zbudowano ponad 82% sieci dróg autostradowych, a reszta (18%) ma – jak powiedział – zostać dokończona właśnie do roku 2025.

„Jeżeli chodzi o program dróg ekspresowych, to jego zaangażowanie procentowe wynosi 42% i głównie na nim koncentrujemy swój wysiłek finansowy” – powiedział wiceminister. Zaznaczył, że w fazie realizacji jest np. droga ekspresowa S-19 między Lublinem a Sokołowem Małopolskim.

Cały program dróg ekspresowych ma zostać zakończony w 2030 roku. Sieć drogowa w Polsce ma wówczas obejmować łącznie blisko 6 tys. dróg szybkiego ruchu; dróg ekspresowych i autostrad.

