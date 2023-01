Ceny benzyn i autogazu na stacjach mogą rosnąć w kolejnym tygodniu, stabilne natomiast powinny być ceny oleju napędowego, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Po względnie spokojnym początku stycznia na stacjach wzrosła dynamika zmian cen benzyny. Średnio w skali całego kraju notujemy podwyżki rzędu 10 groszy, ale są stacje, na których w ostatnim tygodniu ceny wzrosły o blisko 20 gr/l. Te zmiany to konsekwencja podwyżek cen hurtowych, które od początku roku sukcesywnie rosły i dzisiaj są o ponad 30 groszy na litrze wyższe niż na początku stycznia. Rosły też ceny diesla w hurcie, ale tu zmiana ceny w analizowanym okresie to 12 groszy na litrze.

Obecnie średnie ceny na stacjach wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 – 6,64 zł/l (+10 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,36 zł/l (+9 gr/l), oleju napędowego 7,65 zł/l (+2 gr/l), autogazu 3,20 zł/l (+5 gr/l).

Podwyżki cen benzyn z rynku hurtowego w znacznym stopniu przeniosły się już na stacje paliw, ale dalej jest miejsce na podwyżki do 10 groszy na litrze w kolejnym tygodniu. Nieco spokojniej wygląda sytuacja na rynku oleju napędowego. Ceny co prawda mogą wzrosnąć, ale nie będą to podwyżki takie jak w przypadku benzyny. Prawdopodobnie kolejny tydzień z rzędu będą rosły ceny autogazu, który od początku roku zdrożał już o 8% (23 gr/l).

Ropa naftowa

Ceny marcowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się w rejonie 88,5 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Ceny benzyn i diesla na rynku ARA wzrosły w skali tygodnia odpowiednio o 44 i 16 USD/t. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam wzrosły do 50 USD/bbl. Spread w stosunku do cen ropy Brent Dtd sięga obecnie -36 USD/bb.

Wpływ unijnego embarga na import rosyjskiego diesla do UE może być zauważalny dopiero w marcu/kwietniu ze względu na wysoki poziom zapasów diesla na rynku ARA oraz rekordowy poziom eksportu rosyjskiego diesla w grudniu i styczniu.

Rynek oczekuje, że OPEC+ na zaplanowanym na 1 lutego spotkaniu online nie zmieni limitów produkcji. W grudniu produkcja OPEC+ zgodnie z danymi EIA ukształtowała się na poziomie 38,3 mln bbl/d wobec ustalonego limitu 40,1 mln bbl/d. Najbliższe formalne spotkanie OPEC+ w Wiedniu zaplanowane jest na 4 czerwca.

Zapasy ropy w USA zgodnie z danymi EIA wzrosły w skali tygodnia o 0,5 mln bbl do 448,5 mln bbl. Amerykański poziom zapasów ropy naftowej jest obecnie o 3% wyższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Zapasy olejów w USA spadły o 0,5 mln bbl i ich poziom jest nadal niski – 20% poniżej 5-letniej średniej dla tej pory roku

Źródło: ISBnews / BM Reflex