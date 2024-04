W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przesunięto wsparcie na opiekę długoterminową dla szpitali powiatowych do grantów i zwiększono wysokość środków do ponad 1,2 mld zł, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„Są kolejne zmiany: opieka długoterminowa – 300 mln euro, czyli ponad 1,2 mld zł – przenosimy z pożyczki. Bo szpitale powiatowe nie mogą się więcej zapożyczać, potrzebują grantów – to jest akurat obszar, gdzie jest potrzebny grant. Przenosimy do grantu, zwiększamy tę sumę i ponad 1,2 mld zł trafi na opiekę długoterminową do szpitali powiatowych” – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

Źródło: ISBnews