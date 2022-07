W Polsce jest prawie 2 mln m2 powierzchni magazynowych typu SBU (Small Business Units) oraz LML (Last Mile Logistics), wynika danych firmy Colliers. W 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej takich powierzchni jest łącznie ponad 3 mln m2.

SBU i LML to obiekty logistyczne do obsługi ostatniego etapu dostaw. Wg Colliers w nadchodzących kwartałach możemy spodziewać się dalszego dynamicznego rozwoju tego segmentu rynku, jak również generalnie rosnącego popytu na powierzchnie przemysłowe i logistyczne (I&L) w regionie.

„Wzrost liczby tego typu magazynów obserwujemy z roku na rok. Łączna podaż obiektów SBU/LML na koniec ubiegłego roku wyniosła blisko 2 mln m2, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu do I kw. 2021 (podaż wynosiła w tym okresie 1,7 mln m2). Tym samym sektor ten odpowiada za ok. 8% całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni I&L w kraju. Choć największym rynkiem lokalnym pod względem istniejącej podaży SBU/LML pozostaje Warszawa, w której ulokowana jest ponad połowa wszystkich tego typu inwestycji w Polsce, dynamicznie rozwijają się również miasta takie jak Poznań i Wrocław, a także mniejsze ośrodki, np. Kalisz czy Elbląg” – powiedział senior partner, dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers Maciej Chmielewski, cytowany w komunikacie.

W krajach CEE-15 w budowie jest obecnie ok. 500 tys. m2 powierzchni SBU/LML, z czego większość powstaje w Polsce (310 tys. m2). Zazwyczaj czynsze i opłaty eksploatacyjne w tego typu obiektach są znacznie wyższe niż w standardowych inwestycjach I&L, tak samo jak koszty budowy. Magazyny SBU i LML rekompensują to jednak doskonałymi lokalizacjami i znakomitym dostosowaniem do potrzeb najemców. W większości krajów CEE-15 oferowane stawki czynszu dla tego typu powierzchni wahają się od 4 do 10 euro/m2/miesiąc, ale np. w Czechach i Estonii sięgają nawet 12 euro/m2/miesiąc, podano także.

„W Albanii czy Bośni i Hercegowinie typowe obiekty SBU/LML w ogóle nie występują – najemcy decydują się tym samym na najem mniejszych modułów w dużych magazynach typu big box lub mniejszych obiektach przemysłowo-logistycznych o niższym standardzie. Niektóre projekty są realizowane według koncepcji przypominającej nowoczesne obiekty SBU/LML, ale do użytku prywatnego. Krajem o największym udziale SBU/LML w zasobach przemysłowo-logistycznych jest Bułgaria, gdzie obiekty te stanowią 59% całkowitej podaży powierzchni magazynowej” – czytamy także.

Źródło: ISBnews