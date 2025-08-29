W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd nie przewiduje dochodów budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W 2024 r. wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego był ujemny i wyniósł -13 347,9 mln zł. Z uwagi na odnotowaną stratę NBP nie dokonał w 2025 r. wpłaty z zysku do budżetu państwa. Jest to zgodne z prognozą z ustawy budżetowej na 2025 rok, przypomniano.

„W 2026 r. także nie przewiduje się dochodów budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP. Prognoza została przygotowana w oparciu o Plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2025 zatwierdzony uchwałą nr 7/2024 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 grudnia 2024 r.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

„Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie planowanego wyniku finansowego NBP obciążone jest dużą niepewnością. Wynika to z probabilistycznego charakteru procesów kształtujących ten wynik, nakładającego ograniczenia występujące na etapie budowy planu, np. w zakresie przyjętych wartości kursu złotego do walut obcych, czy operacji wykonywanych w ramach inwestowania rezerw walutowych oraz prowadzenia polityki pieniężnej. Ponadto poziom wyniku finansowego NBP uzależniony jest od wielu czynników będących poza bezpośrednim wpływem NBP” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews