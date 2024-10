Przed negocjacjami z państwami członkowskimi posłowie do Parlamentu Europejskiego proponują łączny budżet wynoszący prawie 201 mld euro po stronie zobowiązań i 153,5 mld euro po stronie płatności, poinformował PE. Jest to pierwszy roczny budżet po rewizji długoterminowych ram finansowych UE i pierwszy roczny budżet z wyższymi niż przewidywano kosztami odsetek od Next Generation EU do spłaty.

Rosnące koszty spłaty planu naprawczego nie mogą powodować zmniejszenia finansowania niezbędnych programów, takich jak Erasmus+, podał Parlament.

„Posłowie do PE ustalili ogólny poziom środków na zobowiązania w projekcie budżetu na rok 2025naprawie 201 mld euro, czyli o 1,24 mld euro więcej niż propozycja Komisji z czerwca ubiegłego roku. Parlament chce wzmocnić programy kluczowe dla rozwiązywania problemów zdrowotnych, wspierania młodych ludzi, rolnictwa i obszarów wiejskich, pomocy osobom cierpiącym z powodu klęsk żywiołowych, zwiększenia działań na rzecz klimatu, zarządzania potrzebami w zakresie migracji i bezpieczeństwa oraz wzmocnienia wsparcia UE dla sąsiednich regionów doświadczających kryzysów geopolitycznych i humanitarnych. Posłowie do PE przywrócili 1,52 mld euro cięć finansowania zaproponowanych przez Radę i ustalili środki na płatności na poziomie 153,5 mld euro” – czytamy w komunikacie.

Koszty spłaty Europejskiego Instrumentu Odbudowy EURI, które są dwukrotnie wyższe od kwoty pierwotnie prognozowanej na 2025 r., nie powinny skutkować zmniejszeniem finansowania niezbędnych programów, takich jak Erasmus+ lub badania i rozwój, zgodnie z Parlamentem. Posłowie do PE chcą cofnąć cięcia dokonane przez państwa członkowskie w środkach przeznaczonych na te obszary i skorzystać z nowego „mechanizmu kaskadowego EURI” wprowadzonego przez rewizję długoterminowego budżetu UE. Mechanizm ten ma na celu zarządzanie rosnącymi kosztami pożyczek Next Generation EU bez wpływu na kluczowe inicjatywy, utrzymując elastyczność i zdolność reagowania budżetu, wskazano także.

Kolejnym etapem w procedurze przyjęcia budżetu UE są negocjacje z Radą, których celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie przyszłorocznego budżetu. Następnie musi on zostać poddany pod głosowanie w Parlamencie i podpisany przez jego przewodniczącego.

