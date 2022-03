W przypadku przedłużenia tarczy antyinflacyjnej do końca tego roku, inflacja średniorocznie wyniosłaby 9,1%, poinformował zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP) Jacek Kotłowski.

„Pokazujemy efekt tarczy [antyinflacyjnej, na wykresie], w projekcji założyliśmy, że tarcza będzie do końca lipca br. Natomiast pokazujemy efekt tarczy, by projekcja była porównywalna z projekcjami tych analityków, ekonomistów, którzy zakładają, że tarcza będzie utrzymana na dłużej, czyli do grudnia [br.] Dobrze jest taką porównywalność pokazać, wydaje nam się, że gdyby ta tarcza miała być utrzymana do końca roku, to efekt statystyczny właściwie wynosi ok. 2,1%. Czyli inaczej – wynosi on 1,6-1,7% – o tyle byśmy mieli niższą inflację w tym roku; gdyby tarcza mogła być utrzymana do końca 2022 roku, to inflacja w tym roku byłaby 9,1%. Natomiast ze względu na odwrócenie tego efektu obniżenia podatków pośrednich to prawdopodobnie ten peak inflacji byśmy mieli – średnioroczny w 2023 roku, inflacja wtedy byłaby wyższa z konsekwencjami niewielkimi dla PKB ” – powiedział Kotłowski podczas prezentacji projekcji NBP.

Jak wynika z centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP inflacja konsumencka wyniesie 10,8% w 2022 r., a jej szczyt przewidywany jest na poziomie 12,1% w III kw. br. Według projekcji, inflacja CPI w latach 2023-2024 obniży się, jednak do końca horyzontu projekcji (2024) będzie przekraczać 3,5% r/r.

Źródło: ISBnews