Pierwszy tydzień listopada może przynieść wzrost cen oleju napędowego o ok. 4 gr/l, a ceny benzyn powinny pozostać stabilne, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex. Wynika to z obserwowanego od 23 października wzrostu cen paliw – głównie diesla.

Obserwowany od 23 października wzrost hurtowych cen paliw (głównie diesla) znajduje swoje odzwierciedlenie w podwyżkach cen paliw na krajowych stacjach. Średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła w skali tygodnia 4 gr/l i na dzień 30 października wynosi 5,88 zł/l. Olej napędowy w skali tygodnia podrożał z kolei 8 gr/l do średniego poziomu 6,00 zł/l. Ceny autogazu pozostają nadal stabilne. W skali tygodnia litr tego paliwa potaniał symboliczny 1 gr/l do poziomu 2,62 zł/l.

Pierwszy tydzień listopada może jeszcze przynieść wzrost cen diesla, ale w mniejszej skali około 4 gr/l. Ceny benzyn powinny pozostać stabilne.

Wzrost cen paliw przed Dniem Wszystkich Świętych, czyli okresem wzmożonego ruchu na drogach nie zmienia faktu, że tegoroczne wyjazdy będą dla kierowców tankujących olej napędowy najtańsze od listopada 2021 roku, a dla kierowców samochodów benzynowych lub z instalacją LPG – od listopada 2020 roku. Olej napędowy jest aktualnie 12 gr/l tańszy niż przed rokiem, a benzyna Pb95 o 19 gr/l. Za autogaz natomiast płacimy mniej o 45 gr/l w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Średnia cena benzyny Pb95 w UE na dzień 27 października wynosiła 6,53 zł/l (1,54 EUR/l) natomiast diesla 6,31 zł/l (1,49 EUR/l).Polska ma aktualnie czwarte najniższe ceny benzyny i siódme najniższe ceny diesla spośród krajów UE.

Prognoza średnich cen detalicznych na 45 tydzień (3-7.11.2025):

PB95 – 5.88 (+0,00) zł/l

Pb98 – 6.62 (+0,00) zł/l

ON – 6,04 (+0,04) zł/l

LPG – 2.62 (0,00) zł/l.

Na rynku ropy naftowej obserwujemy korektę spadkową ostatniej fali wzrostu cen z rejonów 60 USD/bbl w okolice 66 USD/bbl.W piątek rano ropa Brent kosztuje około 64 USD/bbl. W średnim okresie wzrosty cen ropy naftowej mogą być kontynuowane.

Wśród głównych czynników wsparcia dla cen ropy naftowej możemy aktualnie wymienić:

– zacieśnienie sankcji przez USA, Wielką Brytanię i UE w celu ograniczeniu zysków Rosji z handlu ropą naftowa i produktami naftowymi

– ogłoszone przez prezydenta USA wstępne porozumienie handlowe z Chinami, które odsuwa wizje twardej wojny handlowej i dalszej degradacji i tak słabnącego tempa wzrostu popytu na ropę naftową

W średnim okresie nad rynkiem ciąży rosnąca nadpodaż ropy naftowej i strategia OPEC+ szybszego od zapowiedzi wychodzenia z dobrowolnych cięć produkcji w sytuacji wyższego tempa wzrostu produkcji ropy naftowej w krajach poza OPEC+ niż światowe tempo wzrostu popytu. Najbliższe spotkanie 8 krajów OPEC+ partycypujących w dobrowolnych cieciach produkcji zaplanowane jest na 2 listopada. Konsensus rynkowy zakłada decyzję o dalszym zwiększeniu limitów wydobycia w grudniu o 137 tys. bbl/d, czyli dokładnie tyle samo ile w listopadzie.

