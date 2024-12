Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała częściowy protokół z prac Komisji Oceny Projektów w naborze „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”, realizowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW), podała Agencja. Przedmiotem oceny były wnioski złożone w terminie od 16 lipca do 19 września bieżącego roku. W ramach drugiej tury naboru dofinansowanie otrzyma 220 firm na kwotę 20 287 960 zł.

„Nabór 'Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji’ to inicjatywa wspierająca mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej. Obejmuje ona województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego). Celem programu jest opracowanie i wdrożenie w firmach nowoczesnych modeli biznesowych opartych na zasadach gospodarki cyrkularnej. Oznacza to m.in. ograniczenie zużycia materiałów, surowców i energii, a także redukcję ilości odpadów. Dzięki realizacji projektów przedsiębiorstwa będą mogły obniżyć koszty działalności, zwiększyć innowacyjność oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych z ideą GOZ.

W drugiej rundzie naboru złożono 288 wniosków, 220 spośród nich otrzymało pozytywną ocenę. Wartość wniosków rekomendowanych do dofinansowania to 20 287 960 zł. Aby wszystkie pozytywnie ocenione projekty mogły zostać objęte dofinansowaniem, alokacja działania została zwiększona z 10 do 30 mln zł. Każda firma mogła liczyć na wsparcie w wysokości 92 218 zł, wkład własny nie był wymagany.

Małe firmy są najliczebniejszą grupą firm, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania (100). Za nimi uplasowały się mikro- (70) oraz średnie przedsiębiorstwa (50). Jeśli chodzi o lokalizację, to najwięcej zwycięskich wniosków wpłynęło z dwóch województw: lubelskiego i warmińsko-mazurskiego (po 52). Na dalszych miejscach znalazły się województwa: podlaskie (40), podkarpackie (38), mazowieckie (28) i świętokrzyskie (10), podkreślono.

Dofinansowanie należy przeznaczyć na zakup usług doradczych obejmujących opracowanie modelu biznesowego GOZ- transformacji w przedsiębiorstwie. Jego elementami będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami.

Źródło: ISBnews