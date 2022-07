W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) wydano w I połowie br. 157 decyzji inwestycyjnych o łącznej wartości 5,58 mld zł, a w wyniku decyzji inwestorów ma powstać 1 521 nowych miejsc pracy, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Największa wartość inwestycji dotyczy takich sektorów, jak żywność wysokiej jakości (917 mln zł nakładów) oraz sektora profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (514 mln zł nakładów).

„Od stycznia do czerwca 2022 r. wydano 157 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 5 578 mln zł z równoczesną deklaracją utworzenia 1 521 nowych miejsc pracy. Największa wartość inwestycji w 2022 r. dotyczy takich sektorów jak żywność wysokiej jakości (917 mln zł nakładów) oraz sektora profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (514 mln zł nakładów). Spadek liczby wydanych decyzji (porównując pierwsze półrocze tego roku i ubiegłego roku) wynika z efektów, jakie spowodował atak zbrojny Rosji na Ukrainę” – czytamy w komunikacie.

Udział polskiego sektora MŚP w liczbie projektów na koniec czerwca 2022 r. wyniósł 60%. Deklarowana wartość inwestycji to 924 mln zł (udział 17%). Udział tych firm w tworzeniu nowych miejsc pracy to 28%, podano także.

Łącznie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (od września 2018 r. do końca czerwca 2022 r.) wydano łącznie 1 677 decyzji o wsparciu na 79 mld zł deklarowanej wartości inwestycji oraz 33 114 nowych miejsc pracy.

Projekty z polskim kapitałem stanowią obecnie 73% wszystkich inwestycji realizowanych na terenie PSI, a ich łączna wartość to 30,2 mld zł, co przekłada się na 11 582 nowe miejsca pracy.

W ramach Programu grantowego, od 2016 r. zawarto w sumie 62 umowy. Łączna wartość zadeklarowanych nakładów na te inwestycje wynosi 21 960 mln zł. Zadeklarowano utworzenie 15 136 nowych miejsc pracy, podano także w informacji.

Polska Strefa Inwestycji weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, nie tylko na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami.

Program grantowy to instrument umożliwia wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności naszej gospodarki. Z programu możliwe jest dofinansowanie dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Budżet programu to prawie 2,6 mld zł. Okres obowiązywania programu został wydłużony do 2030 r.

Źródło: ISBnews