W Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) nie ukształtuje się w br. większość ani za obniżkami, ani za podwyżkami stóp procentowych, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„W obie strony sądzę, że nie będzie większości. Cały czas będą wnioski o podwyżkę – tych, którzy się może martwią o jakiś proces, który za rok będzie się toczył. Będą jakieś wnioski, być może, o obniżkę – tych, którzy będą przykładać wagę do tego, że inflacja weszła w cel i nie będą się bali jej odbicia, ale nie sądzą, żeby te wnioski uzyskały większość” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Wcześniej podczas konferencji szef banku centralnego powiedział, że nie widać perspektyw, żeby w RPP powstała większość za obniżką stóp procentowych do końca tego roku, jeśli wszystkie dane będą się tak rozwijać, jak przewiduje bank centralny.

Podkreślił, że do tej pory – podczas posiedzeń, z których decyzje o głosowaniach już opublikowano – członkowie Rady nie zgłaszali wniosków o obniżkę stóp procentowych.

W grudniu ub.r., w styczniu i lutym br. RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

