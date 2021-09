W nowym systemie opłat drogowych e-TOLL zarejestrowanych zostało do 28 września ok. 555 tys. pojazdów, z czego ok. 510 tys. stanowiły pojazdy ciężkie, poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch.

„Dziennie jest dodawane po kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Aktualna liczba to 567 tys. pojazdów. Średniomiesięcznie pod drogach płatnych w Polsce porusza się ok. 550 tys. unikalnych pojazdów, więc widzimy, że ten poziom zarejestrowanych pojazdów w systemie e-TOLL odpowiada średniomiesięcznej liczbie pojazdów, które poruszają się po polskich drogach. W viaTOLL mamy znacznie więcej pojazdów zarejestrowanych, bo tam są np. pojazdy, które poruszają się sezonowo” – powiedział Koch podczas konferencji prasowej.

97 tys. zarejestrowanych pojazdów pochodzi z zagranicy, poinformował także.

„Do wygaszenia viaTOLL zostało 37 godzin. Od 1 października e-TOLL będzie jedynym systemem wnoszenia opłat drogowych od pojazdów ciężkich” – podkreślił.

Liczba zarejestrowanych kont w nowym systemie wynosiła na wczoraj ok. 186 tys., a liczba pobranych aplikacji ok. 216 tys. Do tej pory z e-TOLLem przejechano ponad 27 mln km, wnosząc opłaty na ok. 5,1 mln zł.

Ministerstwo Finansów szacowało wcześniej, że liczba pojazdów ciężkich spodziewanych w nowym systemie to ok. 1,2 mln – tyle bowiem było aktywnych pojazdów w wygaszanym 30 września systemie viaTOLL.

System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Zastąpi system viaTOLL, który zostanie wygaszony 30 września 2021 r.

Źródło: ISBnews