W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się dane z rynku pracy USA oraz indeksy koniunktury z USA i Chin, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

„Wobec powracających obaw dot. dalszego przebiegu pandemii w tym tygodniu uwaga rynkowa pozostanie skupiona na statystykach dot. liczby zachorowań w kontekście zagrożeń dla odradzania się aktywności gospodarczej. Nadal też publikacje danych – w tym dane z rynku pracy USA oraz indeksy koniunktury z USA i Chin będą dla rynków bardzo istotne. Ponadto w nadchodzących tygodniach więcej uwagi rynkowej może skupiać kwestia negocjacji dot. umowy UE – Wielka Brytania” – czytamy w tygodniku banku.

W tym tygodniu z krajowego rynku pracy zostanie opublikowany wskaźnik inflacji CPI flash w czerwcu oraz PMI w czerwcu.

Ekonomiści spodziewają się, że w czerwcu wskaźnik inflacji CPI wyniósł 2,9% r/r, tj. pozostał na poziomie z maja.

„Według naszych szacunków, stabilizacja czerwcowego wskaźnika inflacji wypadkową jest z jednej strony obniżenia dynamiki rocznej cen żywności oraz lekkiego spadku inflacji bazowej, a z drugiej strony ograniczenia skali spadku dynamiki cen paliw. Obniżenie dynamiki cen żywności to przede wszystkim efekt spadku dynamiki cen mięsa (po silnym wzroście na przełomie roku) oraz warzyw (głównie efekt wysokiej bazy sprzed roku). Z kolei ograniczenie skali spadku cen paliw w ujęciu rocznym to efekt czerwcowego wzrostu cen paliw za sprawą odbicia w górę cen ropy naftowej. Cen paliw (niższe o ok 20% r/r) są nadal czynnikiem, który generalnie przyczynia się do niskiej inflacji, niemniej w czerwcu już nie działały, jak dotychczas, w kierunku jej spadku, a nawet w kierunku nieco wyższej inflacji” – oceniono w raporcie.

Wyniki I tury wyborów prezydenckich nie wpłynęły na krajowy rynek finansowy, 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów.

Źródło: ISBnews