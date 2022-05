W tym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się środowe posiedzenie amerykańskiego FOMC i czwartkowe polskiej Rady Polityki Pieniężnej (RPP), uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Ekonomiści oczekuje podwyżek głównych stóp odpowiednio o 50 pb i 75 pb (z ryzykiem podwyżki o 100 pb w Polsce).

„Oczekujemy, że FOMC podwyższy stopy procentowe o 50 pkt baz., w tym stopę funduszy federalnych do 0,75% – 1,00%. Zwiększenie tempa zacieśnienia polityki pieniężnej (w marcu podwyżka o 25 pkt. baz.) zostało de facto zapowiedziane w wypowiedziach prezesa Fed J. Powella. Zakładamy, że w warunkach silnego wzrostu inflacji w USA, solidnej bieżącej sytuacji na amerykańskim rynku pracy oraz pewnego obniżenia w stosunku do marca awersji do ryzyka z tytułu sytuacji geopolitycznej, FOMC zdecyduje się na silniejsze zaostrzenie polityki pieniężnej. Oczekujemy także, że komitet zapowie rozpoczęcie w czerwcu redukcji sumy bilansowej Fed” – czytamy w raporcie tygodniowym banku.

BOŚ oczekuje, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższy stopy procentowe o 75 pb, w tym stopę referencyjną NBP do 5,25%.

„Dotychczasowe decyzje Rady Polityki Pieniężnej miały wyraźnie adaptacyjny charakter – były funkcją skali zmian bieżącej inflacji. Rada decydowała się za zmiany stóp rzędu 50 pkt baz., jeśli wzrost bieżącej inflacji nie przekraczał 1 pkt proc., o 75 pkt baz., jeśli wzrost inflacji był nieco silniejszy niż 1 pkt proc., zaś o 100 pkt baz., jeśli skala wzrostu bieżącej inflacji wyniosła ponad 2 pkt proc. Kierując się tą prostą regułą ostatnia, kwietniowa, zmiana inflacji o nieco ponad 1 pkt

proc. implikowałaby decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 75 pkt baz. Oczywiście ta prosta reguła nie musi mieć zastosowania tym razem, gdyż RPP nie wyjaśnia jakie przesłanki stoją za konkretną zmianą stóp na poszczególnych posiedzeniach, stąd wysoka niepewność co do ostatecznej decyzji Rady” – czytamy dalej.

Według ekonomistów, argumentem za zmniejszeniem skali podwyżki może być istotne pogodzenie nastrojów przedsiębiorstw w najnowszym badaniu NBP nt, sytuacji przedsiębiorstw.

„Z kolei czynnikami potencjalnie wspierającymi podwyżkę stóp o 100 pkt mogą być: bardzo silne marcowe dane z gospodarki (w tym wysoka dynamika wynagrodzeń), szacowany wyraźny wzrost inflacji bazowej w kwietniu. Ponadto RPP podwyższając stopy o 100 pkt baz. w kwietniu wykreowała silne oczekiwania rynkowe na kolejne podwyżki i obecnie mniejsza podwyżka od oczekiwanej przez rynek (100 pkt baz.) może oznaczać rozczarowanie rynku i osłabienie złotego wbrew intencjom Rady. Reasumując, bilans ryzyka dla naszej prognozy majowej decyzji RPP leży po stronie wyższej skali podwyżki stóp (tj. podwyżki o 100 pkt baz.)” – podsumowano.

W warunkach wysokich obaw rynkowych przed scenariuszem stagflacji bardzo istotne dla inwestorów będą oczywiście publikacje danych makroekonomicznych, w tym: wskaźników ISM oraz rynku pracy z USA, sytuacji w niemieckim przemyśle oraz sprzedaży detalicznej w strefie euro, podano także BOŚ.

Cały czas bardzo istotne pozostaną wszelkie informacje geopolityczne, w szczególności te związane z importem surowców energetycznych z Rosji do Europy, zaznaczyli też analitycy.

Źródło: ISBnews