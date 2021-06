W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed, a także dane dotyczące gospodarki chińskiej i polskiej, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

„Oczekujemy, że podczas środowego posiedzenia FOMC utrzyma bez zmian stopy procentowe oraz parametry programów skupu aktywów oraz programów płynnościowych. Przy okazji czerwcowego posiedzenia FOMC opublikowane zostaną aktualne kwartalne prognozy członków FOMC dot. podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz stóp procentowych Fed” – czytamy w raporcie tygodniowym banku.

Według nich, przy prawdopodobnie ograniczonych korektach prognoz wzrostu PKB i stopy bezrobocia, znaczące niespodzianki w zakresie wyższej inflacji poskutkują zapewne podwyższeniem mediany prognoz inflacji, w szczególności w 2021 r.

„Nie można też wykluczyć, że przy korekcie w górę prognoz inflacji członków FOMC lekko przesunie się w górę mediana oczekiwań co do poziomu stóp procentowych Fed w 2023 r. (w marcowej projekcji 11 z 18 członków FOMC oczekiwana stabilnych stóp do końca 2023 r.)” – czytamy także.

Zdaniem analityków BOŚ Banku, wśród publikacji danych makroekonomicznych oczekiwane będą przede wszystkim majowe wyniki gospodarki chińskiej, biorąc pod uwagę wcześniejsze sygnały pewnego wyhamowania aktywności. Ponadto publikowana będzie seria danych nt. gospodarki USA (produkcja, sprzedaż, regionalne wskaźniki koniunktury). Na polskim rynku publikacją nt. płac i zatrudnienia rozpocznie się seria publikacji z polskiej gospodarki, która będzie kontynuowana w kolejnym tygodniu.

Bank przypomniał, że jutro GUS przedstawi ostateczny szacunek CPI za maj. „Oczekujemy, że ostateczny wynik rocznego wskaźnika CPI w maju wyniósł 4,8%, tj. zgodnie ze wstępnym szacunkiem flash GUS. W maju w kierunku skokowego wzrostu wskaźnika rocznego CPI o 0,5 pkt. proc. oddziaływały wszystkie główne kategorie cen” – czytamy dalej.

Natomiast dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw GUS przedstawi w piątek 18 maja. „Prognozujemy, że w maju zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,2% r/r, wobec wzrostu o 0,9% r/r w kwietniu W skali miesiąca (w ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości) oczekujemy lekkiego wzrostu zatrudnienia (zgodnie z wynikam ankiety NBP dot. nastrojów w sektorze przedsiębiorstw). Skokowy wzrost rocznej dynamiki zatrudnienia będzie natomiast pochodną dalszego spadku efektu bazy tj. znaczącego ograniczenia skali zatrudnienia w 2020 r. w okresie wiosennego lockdownu” – czytamy także.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, BOŚ Bank prognozuje, że w maju wzrosły o 9,8% r/r wobec 9,9% r/r w kwietniu.

„Przy stabilnej bazie odniesienia oraz braku zmian efektów kalendarzowych względem kwietnia oczekujemy stabilizacji dynamiki wynagrodzeń nie oczekując także wyraźnych zmian cyklicznych w zakresie presji płacowej w firmach” – podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews