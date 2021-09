W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej oraz rady EBC, informują ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Oczekują oni gołębich komunikatów płynących z posiedzenia EBC i RPP i widzą przestrzeń dla obniżenia rentowności krajowych papierów skarbowych.

„W bieżącym tygodniu głównym obszarem zainteresowania rynków będą posiedzenia banków centralnych. W środę – RPP, w czwartek EBC. Oczekujemy, że RPP utrzyma stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie oraz podtrzyma retorykę wskazującą na postawę wait-and-see. Dotychczas „gołębi” członkowie RPP, choć zasygnalizowali rozważenie podwyżki stóp w tym roku, wskazali też, że najbliższym możliwym terminem, kiedy ewentualnie rozważą zacieśnienie polityki monetarnej będzie listopadowe posiedzenie Rady (wtedy RPP zapozna się z najnowszą projekcją NBP)” – czytamy w raporcie.

Wrześniowa wymowa komunikatu po posiedzeniu RPP pozostanie „gołębia” i zbliżona do wcześniejszych komunikatów z uwagi na obawy większości członków RPP, co do wpływu kolejnej fali pandemii na gospodarkę, zaznaczono.

„Najciekawsze będzie właśnie to, czy RPP w jakikolwiek sposób zasygnalizuje gotowość do rozważenia w najbliższych miesiącach pierwszej podwyżki stóp. Pomimo mniej gołębiego tonu niektórych członków Rady oceniamy, że prawdopodobieństwo „zaostrzenia” wydźwięku komunikatu już we wrześniu jest mniejsze niż 50%” – czytamy w raporcie.

Ekonomiści banku oceniają, że rada EBC utrzyma stopy procentowe bez zmian i powróci do tempa skupu aktywów w ramach PEPP z I kw.

„Oczekujemy, że prezes EBC utrzyma łagodną retorykę podczas konferencji prasowej po posiedzeniu, wskazując, że wrześniowe ograniczenie skali skupu aktywów w ramach PEPP nie oznacza bliskiej perspektywy ograniczania skupu łącznej skali aktywów przez EBC” – czytamy także.

Źródło: ISBnews