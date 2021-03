W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się informacje o dalszym rozwoju epidemii w Polsce, a także dane z amerykańskiego rynku pracy, indeksy ISM oraz informacje o sytuacji w niemieckim przemyśle, wstępne dane lutowej inflacji w strefie euro, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Na środę zaplanowane jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) i – w ocenie banku – skala dotychczasowego pogorszenia sytuacji epidemicznej i wprowadzonych obostrzeń w Polsce nie daje wystarczających przesłanek do obniżenia stóp procentowych w marcu.

„W kraju na bieżący tydzień zaplanowane jest posiedzenie RPP, zakładamy, że Rada utrzyma status quo w polityce pieniężnej utrzymując stopy procentowe na niezmienionym poziomie oraz niezmieniony wydźwięk komunikatu po posiedzeniu. Na najbliższym posiedzeniu RPP zapozna się z najnowszą projekcją makroekonomiczną NBP” – wskazują ekonomiści BOŚ Banku.

Ekonomiści wskazują na rozwój epidemii w Polsce i możliwe ewentualne rozszerzanie obostrzeń na kolejne województwa, co jest również czynnikiem ryzyka dla decyzji RPP.

„Członkowie RPP zwracali wcześniej uwagę na przesłankę do obniżki stóp w postaci pogorszenia perspektyw gospodarczych w kontekście ewentualnego pogorszenia sytuacji epidemicznej. W naszej ocenie jednak, póki co skala dotychczasowego pogorszenia sytuacji epidemicznej i wprowadzonych obostrzeń nie daje wystarczających przesłanek do obniżenia stóp NBP już w marcu” – czytamy dalej.

„Cały czas kluczowe dla inwestorów będą dane ze sfery realnej wskazujące na sygnały ożywienia globalnej gospodarki, niemniej biorąc pod uwagę sytuację na rynku obligacji skarbowych, dla cen na tym rynku dane inflacyjne stają się równie istotne” – podsumowano.

Źródło: ISBnews