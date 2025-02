Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 105,5% w br., zaś od 1 marca br. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wyniesie 1 878,91 zł – co oznacza wzrost o 97,95 zł, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koszt waloryzacji świadczeń szacuje się na ok. 22,8 mld zł.

„Od 1 marca 2025 roku emerytury i renty zostaną zwaloryzowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniesie 105,5%, co oznacza wzrost świadczeń dla milionów seniorów i osób uprawnionych. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6%, oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5%. Dzięki temu świadczenia zostaną podniesione o 5,5%” – czytamy w komunikacie.

Podwyżka obejmie emerytury i renty w systemie powszechnym, rolniczym i mundurowym, a także świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i dodatki do emerytur i rent. Koszt waloryzacji świadczeń szacuje się na ok. 22,8 mld zł.

Nowe wysokości wybranych świadczeń od 1 marca 2025 r.:

* 1 878,91 zł – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna (wzrost o 97,95 zł),

* 1 409,18 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 73,46 zł),

* 348,22 zł – dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki (wzrost o 18,15 zł), podał resort.

Źródło: ISBnews