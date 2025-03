Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,21 mld zł m/m i wyniosła 33,21 mld zł na koniec lutego 2025 r., podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 51,66%.

„Na koniec lutego 2025 roku wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wyniosła 33,21 mld zł, co oznacza wzrost o 1,29 mld zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba uczestników PPK zwiększyła się o 35 tysięcy osób, a poziom partycypacji wynosi 51,66%” – czytamy w biuletynie.

Ponad 94% oszczędzających to Polacy. Wśród osób innej narodowości dominuje narodowość ukraińska (139,40 tys.), wskazano.

Udział pracowników w PPK waha się od 82,28% w firmach zatrudniających ponad 250 osób do 35,54% w firmach zatrudniających powyżej 20 pracowników. Liczba podmiotów umożliwiających swoim pracownikom udział w PPK wynosi 331 tys., podano także.

Na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie 871 mln zł oraz dopłaty roczne w łącznej kwocie 1,56 mld zł, czytamy dalej.

W kwietniu 2025 roku na rachunki ponad 2,17 mln uczestników PPK wpłyną dopłaty roczne za 2024 rok. Łączna wartość tych środków wynosi 521 mln zł. Każdy uczestnik, który spełnił wymóg minimalnych wpłat, otrzyma dopłatę w wysokości 240 zł, podano także.

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wg źródła środków kształtuje się następująco: 17,38 mld zł to wpłaty uczestników (52,16%), 13,22 mld zł wynoszą wpłaty pracodawców (39,80%), a 2,61 mld zł stanowią dopłaty państwa (7,87%).

„Na rachunku uczestnika PPK, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. (zarabiającego do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł), w zależności od grupy FZD znajduje się średnio od 9 116 zł do 12 324 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 127% do 172% zysku” – napisano dalej.

Źródło: ISBnews