Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w lutym br. wzrósł o 2,5 mld zł m/m do 1 210,8 mld zł (tj. o +0,2% m/m, +3,6% r/r), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w lutym 2025 r. wzrosła o 9,8 mld zł do 1 959,7 mld zł (+0,5% m/m i +7,7% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 4% r/r do 769,5 mld zł, zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 3,5% r/r do 432,9 mld zł, podano w prezentacji.

Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym 2025 r. wzrósł o 0,7 mld zł do 475,6 mld zł )+0,1% m/m i +3,4% r/r). Portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym wzrósł o 1,3 mld zł do 447,1 mld zł (+0,3% m/m i +6,9% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec lutego 2025 r wynosił 94%. Portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się o 2% m/m i o 31,6% r/r do 28,6 mld zł.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w lutym 2025 r. wzrósł o 0,8 mld zł m/m do 207,5 mld zł (+0,4% m/m i +8,5% r/r), wymieniła Komisja.

„Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lutym 2025 r. pozostał na niezmienionym poziomie 174,3 mld zł (0% m/m i +5,4% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lutym 2025 r. zmniejszył się o 1 mld zł do 163,2 mld zł (-0,6% m/m i +3,1% r/r)” – czytamy dalej.

Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w lutym 2025 r. wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca do poziomu 60,9 mld zł (+0,5% m/m i -3,7% r/r); produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (13,6 mld zł) i operacyjne (18,0 mld zł); podmiotowo dominują osoby prywatne (21,2 mld zł) oraz MŚP (18,6 mld zł).

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec lutego br. spadł do 59,6% (-0,2 pkt proc. m/m i -2 pkt proc. r/r).

„Wartość depozytów sektora niefinansowego w lutym 2025 r. wzrosła o 9,8 mld zł do 1 959,7 mld zł (+0,5% m/m i +7,7% r/r). Wartość dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (71,5% całości depozytów) wzrosła w lutym br. o 18,7 mld zł (+1,4% m/m i +9,7% r/r)” – napisano także w prezentacji.

Źródło: ISBnews