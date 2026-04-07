Wartość ofert publicznych akcji w Polsce zwiększyła się o 59,2% r/r i osiągnęła 20 397 mln zł w 2025 r., wynika z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Z kolei wartość rynku obligacji i listów zastawnych na koniec ubiegłego roku wyniosła 464 mld zł – w stosunku do poprzedniego roku jest to spadek o 7%.

„W 2025 roku w porównaniu do lat poprzednich nastąpił znaczący wzrost wartości ofert publicznych akcji w Polsce. Oprócz pierwszej oferty publicznej spółki Diagnostyka (1,7 mld zł) miały miejsce również oferty spółek już notowanych na GPW, m.in. Allegro.eu (3 oferty o łącznej wartości 5,56 mld zł), Zabka Group (2,15 mld zł), Santander Bank Polska (1,72 mld zł). Liczba ofert akcji przeprowadzonych w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 wzrosła o 16,6% i wyniosła 507, natomiast wartość ofert publicznych zwiększyła się o 59,2% i osiągnęła wartość ponad 20,3 mld zł. Największą ofertą publiczną w Polsce w 2025 roku była oferta sprzedaży akcji istniejących spółki Allegro.eu o wartości 2,56 mld zł” – czytamy w opracowaniu „Rynek ofert publicznych akcji oraz rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce w 2025 roku”.

W 2025 roku do UKNF wpłynęły 24 wnioski o zatwierdzenie prospektu (nie licząc wniosków o zatwierdzenie prospektów funduszy inwestycyjnych zamkniętych). KNF zatwierdziła 18 prospektów papierów wartościowych innych niż certyfikaty inwestycyjne, w tym 6 prospektów akcji. 3 prospekty zostały sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji oraz 3 prospekty dotyczyły wyłącznie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, podano także.

Ponadto w ub.r. miały miejsce 4 oferty publiczne przy udziale platform crowdfundingowych, z których pozyskano środki w wysokości 1,86 mln zł. Wszystkie oferty były przeprowadzone na platformie Emiteo.

W 2025 roku liczba emitentów akcji notowanych na rynku zorganizowanym zmniejszyła się o 14 spółek.

„W 2025 roku na rynek zorganizowany zostały dopuszczone lub wprowadzone akcje 11 emitentów, z tego na rynek główny GPW akcje 3 emitentów, a na rynek NewConnect akcje 8 spółek. W minionym roku wycofano z obrotu akcje 25 emitentów (15 z rynku głównego GPW i 10 z rynku NewConnect). Liczba ta obejmuje: 12 podmiotów, które otrzymały zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu, 1 podmiot, który zmienił rynek notowań (przeniesienie notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany) oraz 12 podmiotów, których notowania zostały zakończone z innych powodów (np. upadłość, likwidacja lub połączenie). W efekcie, w 2025 roku liczba spółek, których akcje notowane są na rynku zorganizowanym zmniejszyła się o 14 podmiotów. W ostatnich pięciu latach liczba spółek wycofanych z obrotu zdecydowanie przewyższała liczbę spółek debiutujących w obrocie zorganizowanym” – czytamy także w opracowaniu.

Wartość rynku obligacji i listów zastawnych na koniec 2025 roku wyniosła 464 mld zł – w stosunku do poprzedniego roku jest to spadek o 7%, przede wszystkim ze względu na spadek wartości zadłużenia PFR. Po wyłączeniu obligacji emitowanych przez PFR i BGK wartość pozostałych emisji wyniosła 252 mld zł. Stanowi to wzrost w stosunku do 2024 roku o 30,9 mld zł, tj. o 14%. Największy wzrost wartości papierów dłużnych nastąpił w grupie banków – o 19,2 mld zł (30,8%). Wzrost odnotowano również w spółkach niegiełdowych (o 3,5%) oraz w JST i spółkach giełdowych (odpowiednio 3,4% i 1,7%). Na koniec 2025 roku papiery dłużne wyemitowało 2,3 tys. emitentów (spadek o 3%).

Banki i spółki przeprowadziły emisje obligacji o wartości 105,1 mld zł. Blisko połowę stanowiły emisje o tenorze dłuższym niż 1 rok, z czego 50% przypadło na emisje banków.

W 2025 r. na podstawie prospektów 9 emitentów wyemitowało obligacje o wartości 1,3 mld zł, z czego blisko 30% przypada na Victoria Dom. W porównaniu z rokiem ubiegłym spadek dotyczy zarówno liczby emitentów, jak i liczby i wartości ofert (w 2024 roku 13 emitentów przeprowadziło 33 oferty publiczne o wartości 1,6 mld zł).

„Dominujący udział miały spółki z dwóch branż: deweloperskiej (Victoria Dom, Cavatina Holding, Marvipol Development, Olivia Fin) oraz usług finansowych (Kruk, PragmaGO, VEHIS FINANSE, BEST)” – wymienił Urząd.

Banki hipoteczne wyemitowały listy zastawne o wartości ponad 8 mld zł (w tym 4 mld zł to emisja PKO Banku Hipotecznego). Dwa banki przeprowadziły oferty na podstawie prospektu: PKO Bank Hipoteczny (1,15 mld zł) oraz Millennium Bank Hipoteczny (0,8 mld zł). PKO Bank Hipoteczny przeprowadził jedyną emisję w obcej walucie (500 mln euro), podano również.

Źródło: ISBnews