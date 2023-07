Wartość projektów związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych szacowana jest na 130-150 mld zł, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

„Morska energetyka wiatrowa jest nowym sektorem gospodarki, bardzo obiecującym. To nie tylko kwestia wytwarzania energii elektrycznej na morzu, ale w całym łańcuchu wartości możemy skapitalizować wartość tych projektów na ok. 130 do 150 mld zł. To rozbudowa portów, zarówno instalacyjnych, jak i portów serwisowych, budowa floty statków, zaangażowanie innych podmiotów z głębi kraju, produkujących m.in. kable do wyprowadzania mocy na ląd czy transformatory, specjalne urządzenia produkujące. To wiele tysięcy nowych miejsc pracy, które powstaną w perspektywie kilku najbliższych lat” – powiedział Zyska podczas posiedzenia sejmowej komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dodał, że rozwój nowego sektora będzie oddziaływał na szereg sektorów gospodarki, w tym m.in. na transport, żeglugę, turystykę, rybołówstwo, przemysł wydobywczy.

