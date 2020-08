Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,6 mld zł na koniec 2019 roku, co oznacza wzrosy o 0,4 mld zł w skali roku, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). 75% gospodarstw domowych miało dostęp do stacjonarnego Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s na koniec ub.r., co oznacza wzrost o 3,4 pkt proc. w skali roku. Wartość inwestycji w sektorze telekomunikacji w 2019 r. wyniosła 7,8 mld zł.

Z raportu wynika, że w Polsce 75% gospodarstw domowych ma dostęp do stacjonarnego Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. W porównaniu z rokiem 2018 udział takich gospodarstw wzrósł o 3,4 pkt proc., a w ciągu ostatnich 5 lat wskaźnik ten wzrósł o 12 pkt proc.

Jednocześnie udział łączy stacjonarnych o szybkości co najmniej 100 Mb/s wyniósł w 2019 r. 50,4% w ogólnej liczbie łączy internetowych, czyli był o prawie 8 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej.

„Najważniejszą usługą telekomunikacyjną było zapewnienie powszechnego dostępu do internetu. Obecnie ponad 54,8% gospodarstw domowych w Polsce korzysta z Internetu stacjonarnego. Od kilku lat rośnie w Polsce liczba łączy o najwyższych przepustowościach. Na koniec 2019 r. ponad 50,4% gospodarstw domowych korzystało z Internetu dostarczanego łączami o przepustowości równej lub wyższej od 100 Mb/s” – czytamy w raporcie.

Urząd podał, że z roku na rok wzrasta też w Polsce długość linii światłowodowych. W 2019 r. roku odnotowano 1,5-proc. przyrost długości sieci w porównaniu do 2018 r.

Urząd podał, że wartość rynku dostępu do internetu w 2019 r. wyniosła 6,1 mld zł, co oznacza wzrost o 15,2% w okresie ostatnich 5 lat. Średni miesięczny przychód na użytkownika wyniósł 31,5 zł i był nieznacznie wyższy niż rok wcześniej, natomiast o prawie 16% wyższy niż w 2015 r.

UKE wskazał ponadto, że bardzo pozytywną tendencją, którą można zaobserwować, jest to, że z roku na rok wzrasta w naszym kraju długość linii światłowodowych.

„W zeszłym roku odnotowano 1,5-procentowy przyrost długości sieci w porównaniu do 2018 r. Na koniec 2019 r. długość sieci optycznej w Polsce wyniosła 379 tys. km. Wraz ze wzrostem długości sieci światłowodowej zwiększyła się liczba węzłów światłowodowych, których było w Polsce 240 tys. W porównaniu do 2018 r. przybyło ponad 22 tys. węzłów, co oznacza wzrost o niemal 10 pkt proc.” – czytamy także.

Wraz ze wzrostem długości sieci światłowodowej zwiększyła się liczba węzłów światłowodowych, których było w Polsce 240 tys. W porównaniu do 2018 r. przybyło ponad 22 tys. węzłów, co oznacza wzrost o niemal 10 pkt proc.

Według raportu, w 2019 roku zwiększyło się nasycenie rynku telekomunikacyjnego usługami wiązanymi.

„Co prawda liczba użytkowników w porównaniu z 2018 r. nieznacznie zmalała, to jednocześnie wartość rynku tych usług osiągnęła poziom 9,53 mld zł, czyli o około 12% więcej niż rok wcześniej. Pokazuje to, że użytkownicy zaczęli pełniej korzystać z dostępnych pakietów” – czytamy dalej.

W ostatnich kilku latach następował także systematyczny spadek liczby użytkowników telefonii komórkowej, ale w ubiegłym roku trend ten się odwrócił – na koniec 2019 r. łączna liczba aktywnych kart SIM wyniosła 52,2 mln, czyli 1,16% więcej niż w 2018 r. Wzrosła również penetracja tymi usługami, która wyniosła niemal 136%.

Z raportu wynika również, że z roku na rok maleje wartość rynku oraz liczba użytkowników telefonii stacjonarnej. W 2019 r. przychody operatorów wyniosły około 1,6 mld zł, a liczba abonentów 3,5 mln. Maleją koszty korzystania z usług telefonii stacjonarnej, które są jednymi z najniższych wśród państw Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews