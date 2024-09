Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w sierpniu br. o 4,9% wyższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o ok. 2%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i CMR Panel.

„Najlepszym dniem dla sklepów tego formatu zarówno pod względem liczby klientów, jak i obrotów była środa 14 sierpnia, czyli ostatni dzień przed długim weekendem, najsłabszym natomiast – handlowa niedziela 25 sierpnia, kiedy otwarte były również większe placówki. W sierpniu klienci sklepów małoformatowych płacili za zakupy średnio 24,89 zł, co oznacza wzrost aż o 7% w porównaniu z sierpniem 2023 r. Średnia liczba opakowań w koszyku wzrosła o 2%, do 4, do czego przyczynił się m.in. niewielki spadek znaczenia najmniejszych transakcji dotyczących zakupu 1-2 produktów” – czytamy w komunikacie.

Mimo wysokich temperatur kategorie wrażliwe na pogodę, takie jak lody impulsowe, woda czy piwo, w ujęciu wolumenowym odnotowały niewielkie spadki sprzedaży w porównaniu z sierpniem 2023 r. Wśród kategorii napojowych lepiej niż przed rokiem sprzedawały się napoje gazowane (w sierpniu br. klienci sklepów małoformatowych kupili ich o 3% więcej niż rok wcześniej), herbaty mrożone (wzrost o 5%), a także napoje izotoniczne (wzrost o 20%) i popularne m.in. wśród najmłodszych klientów napoje funkcjonalne (wzrost o 40%). W sierpniu 2024 r. sprzedaż popularnych energetyków, które od początku br. mogą kupować tylko pełnoletni klienci, spadła o 2% w przeliczeniu na litry, ale w ujęciu wartościowym zwiększyła się o 4%.

W porównaniu z sierpniem ub.r. spadki sprzedaży kolejny miesiąc z rzędu odnotowały m.in. piwa (spadek wolumenu o około 3%) i wódki czyste (spadek o 6%). W sklepach małoformatowych spadła sprzedaż m.in. drożejącego ponownie masła (liczba paragonów zmniejszyła się o 14% w porównaniu z sierpniem 2024 r.), mleka, mąki, a także produktów używanych m.in. do przygotowania przetworów – cukru (spadek o 8% w przeliczeniu na kilogramy) i octu (spadek o 30%). Częściej niż przed rokiem klienci sięgali natomiast po różnego rodzaju dania gotowe, a także przetwory warzywne, wskazano również.

W porównaniu z lipcem 2024 r. łączne obroty sklepów małoformatowych zmniejszyły się o niespełna 1%, natomiast liczba transakcji spadła o 2%.

Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe.

Źródło: ISBnews