Instytucje pożyczkowe udzieliły klientom 389,6 tys. pożyczek (+7,7% m/m) o wartości 1,63 mld zł (+11,5% m/m) w marcu 2025 r., wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmy CRIF. W całym I kw. 2025 r. instytucje pożyczkowe udzieliły klientom 1,15 mln pożyczek (+1,9% kw/kw) o łącznej wartości 4,68 mld zł (+3,9% kw/kw).

W marcu 2025 r. udział nowych klientów w instytucjach pożyczkowych wyniósł 9% wobec 9,8% w marcu 2024 r. oraz 16,8% w marcu 2023 r. Instytucje pożyczkowe odrzuciły 77,8% wniosków o pożyczki w marcu 2025 r., podano.

„To dowód na to, że instytucje pożyczkowe bardzo rzetelnie podchodzą do kwestii badania zdolności kredytowej klientów. Pożyczają odpowiedzialnie, minimalizując ryzyko opóźnień w spłacie. Obserwujemy również, że klienci coraz częściej pożyczają pieniądze na krótsze okresy. Z punktu widzenia firm pożyczkowych to dobra informacja, bo wraz z wydłużeniem okresu spłaty, rośnie również ryzyko opóźnień” – powiedział ekspert rynku pożyczkowego i dyrektor ds. rozwoju ZPF Rafał Tomkowicz, cytowany w komunikacie.

W marcu 2025 r. średnia wartość pożyczki pozabankowej była o 3,5% wyższa m/m i wyniosła 4 196 zł. W strukturze udzielanych pożyczek w ujęciu ilościowym dominują pożyczki na kwoty niższe niż 4 tys. zł. W marcu 2025 r. stanowiły one 66,7% wszystkich udzielonych pożyczek.

Źródło: ISBnews