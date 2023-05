Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński poinformował, że „mógłby zgodzić się” z opinią niektórych członków RPP, według których pod koniec roku, czy w ostatnim kwartale, może pojawić się sytuacja umożliwiająca obniżanie stóp procentowych, ale podkreślił, że „nie ma co podnosić” tego tematu, bo obecnie jest to daleko przedwczesne.

„Mamy wysoką inflację, jesteśmy skoncentrowani na walce z inflacją. To nie jest temat, o którym byśmy chcieli rozmawiać i o którym myślimy. Jeśli są jakieś rozważania, to mogą dotyczyć ewentualnych podwyżek stóp procentowych, a nie obniżek. Kiedy to może być rozważane? Jak będzie wiadomo, że jesteśmy stosunkowo bliscy, jednoznacznie, w procesie dochodzenia do celów inflacyjnych. Pod koniec roku? Chciałbym, żeby tak było, żeby tak wielki spadek inflacji nastąpił i takie tempo tego spadku i tak jednoznacznie ten proces wokół nas zachodził w innych krajach, że będzie możliwe zacząć taką dyskusję” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Wiem, że niektórzy członkowie Rady wspomnieli, że pod koniec roku, czy w ostatnim kwartale, taka sytuacja się może pojawić – mógłbym się zgodzić z nimi, tylko że nie ma co tego podnosić, bo obecnie jest to daleko przedwczesne. Bardziej aktualne jest pytanie: w jakiej sytuacji byście podwyższyli stopy, jakby coś źle się w realizacji tego scenariusza, zarysowanego w projekcji, działo. Jesteśmy otwarci 'na wszystkie azymuty’, cykl podwyżek jest otwarty i w razie czego szybko zareagujemy. Mam nadzieję, że tego nie będzie, ale jesteśmy na to przygotowani. Natomiast obniżki – jeśli będzie radykalne tempo spadku inflacji, cel widoczny, inflacja niska i tendencja jednoznaczna” – dodał.

Wcześniej podczas konferencji prezes NBP powiedział, że RPP nie kończy cyklu podwyżek stóp procentowych i jest gotowa, w razie potrzeby, do reakcji zarówno w jedną, jak i w drugą stronę odnośnie poziomu stóp. Wskazał też, że Rada zachowuje nastawienie „wait and see”, ale nie można wykluczyć, że pod koniec roku pojawi się możliwość obniżki stóp procentowych.

RPP utrzymała wczoraj stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Źródło: ISBnews