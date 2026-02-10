Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przewiduje, że nabór warunkowo przyjmowanych wniosków w programie „NaszEauto”, biorąc pod uwagę tempo, w jakim wpływają zgłoszenia, może zostać zakończony przed końcem bieżącego miesiąca, podał Fundusz.

Dotychczas w ramach programu „NaszEauto” złożono około 39,7 tys. wniosków na łączną kwotę przekraczającą 1 253 mln zł, podczas gdy dostępna alokacja wynosi 1 182 mln zł. Mimo przekroczenia budżetu nabór nie został formalnie zamknięty. Wynika to z faktu, że część złożonych wniosków nie kończy się podpisaniem umowy, a w związku z tym środki ulegają uwolnieniu i mogą zostać wykorzystane na kolejne wypłaty.

Do uwolnienia środków dochodzi m.in. z powodu:

– negatywnej oceny wniosków, w tym wniosków podwójnych, błędnych lub takich, których wnioskodawcy nie uzupełnili o wymagane korekty;

– zwrotów pieniędzy przez beneficjentów, np. w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu;

– rezygnacji z dofinansowania na etapie realizacji projektu, wymieniono.

NFOŚiGW przyjmuje wnioski ponad pierwotnie dostępną alokację, aby wszystkie środki z KPO zostały w pełni wykorzystane w ramach programu.

Warunkowe przyjmowanie wniosków dotyczy dokumentów, które wpłynęły od 27 stycznia 2026 r. Ich dalsze procedowanie będzie możliwe wyłącznie w przypadku pojawienia się dostępnych środków finansowych w ramach programu, wyjaśniono.

Źródło: ISBnews