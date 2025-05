Wczorajsza decyzja o dostosowaniu poziomu stóp procentowych (tj. obniżce o 0,5 pkt proc.) nie oznacza automatycznie początku cyklu obniżek, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Chcę podkreślić bardzo stanowczo to, co teraz powiem, do czego Rada mnie upoważniła jednoznacznie. Dostosowanie nie oznacza automatycznie początku cyklu obniżek” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Nie wykluczamy i nie przesądzamy nic, szczególnie, że istnieje wiele czynników, które mogą podbijać inflację w kolejnych kwartałach i utrudniać jej trwały powrót do celu NBP” – dodał.

Wskazał, że uwzględniając niższą bieżącą i niższą prognozowaną inflację, osłabienie presji płacowej oraz słabsze dane o koniunkturze – te trzy najważniejsze elementy – uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych.

„Co chciałbym podkreślić, […] nie oznacza to w żadnym razie, że walka o trwałe obniżenie inflacji została zakończona, że wpłynęliśmy do portu – szczególnie, że istnieje wiele czynników, które mogą utrudniać dalszy spadek inflacji” – powiedział szef banku centralnego.

Podkreślił, że RPP nie zapowiada żadnej ścieżki stóp procentowych.

Wyjaśnił, że po pierwsze, nadal istnieje niepewność dotycząca cen energii w II połowie br., po drugie, wzrost PKB w tym roku będzie szybszy niż w ub.r. (pomimo słabszego I kwartału); po trzecie, deficyt sektora finansów publicznych w Polsce jest najwyższy w UE po Rumunii; kolejna kwestia to niepewność dotycząca przyszłego kształtu polityki fiskalnej.

RPP obniżyła wczoraj – zgodnie z oczekiwaniami – stopy procentowe o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Źródło: ISBnews