Dostęp do alkoholu jako bardzo łatwy ocenia 65% ankietowanych, a kolejne 33% twierdzi, że jest on „raczej łatwy”, wynika z badania zrealizowanego przez Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. 50% Polaków sprzeciwia się ogólnemu podwyższeniu cen alkoholu i taki sam odsetek sprzeciwia się wprowadzeniu minimalnych cen za opakowania alkoholowe, ale jednocześnie 79% badanych uważa, że państwo powinno podjąć działania mające na celu ograniczenie jego spożycia.

Według badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego we współpracy z Krzysztofem Brzózką, byłym dyrektorem PARPA, Polacy mają zróżnicowane oczekiwania wobec cen w zależności od ich sytuacji finansowej, a także częstotliwości spożycia (częściej na wysokie ceny alkoholu zwracają uwagę osoby spożywające go regularnie). Dla 57% badanych ceny alkoholu są przeciętne, zaś 18% z nich postrzega je jako relatywnie niskie, a 26% uważa, że są one wysokie.

„Kwestia regulacji cen alkoholu budzi w Polsce szczególnie mieszane uczucia. Z jednej strony nie brakuje głosów, które uważają, że podwyższenie cen wyrobów alkoholowych mogłoby skutecznie ograniczyć ich spożycie, zwłaszcza wśród osób pijących problematycznie. Z drugiej strony, wiele osób sprzeciwia się jakimkolwiek podwyżkom cen, co wynika z przekonania, że ceny alkoholu są już wystarczająco wysokie. 50% Polaków sprzeciwia się ogólnemu podwyższeniu cen alkoholu, a taki sam odsetek sprzeciwia się wprowadzeniu minimalnych cen za opakowania alkoholowe. Oznacza to, że połowa społeczeństwa obawia się, że podwyżki cen mogłyby uderzyć przede wszystkim w konsumentów” – czytamy w komunikacie.

Po alkohol 1 na 5 Polaków sięga przynajmniej kilka razy w tygodniu, a 4% deklaruje codzienne spożywanie alkoholu. Wśród osób regularnie sięgających po alkohol wyraźnie przodują mężczyźni – 31% mężczyzn pije przynajmniej kilka razy w tygodniu, podczas gdy w przypadku kobiet ten odsetek wynosi 11%, podano także.

„Pomimo tego, że połowa Polaków sprzeciwia się podwyżkom cen alkoholu, 79% badanych uważa, że państwo powinno podjąć działania mające na celu ograniczenie jego spożycia. Ta wysoka liczba pokazuje, że istnieje szeroka zgoda co do potrzeby regulacji. Jednym z najważniejszych obszarów, w którym Polacy wyraźnie opowiadają się za zmianami, jest sprzedaż alkoholu w małych, nietypowych opakowaniach. 69% badanych popiera zakaz sprzedaży alkoholu w małych saszetkach przypominających musy czy soczki dla dzieci. Tego typu opakowania są mocno krytykowane za swoje podobieństwo do produktów przeznaczonych dla najmłodszych, co rodzi obawy o potencjalne zachęcanie nieletnich do spożywania alkoholu. Widoczny tu sprzeciw może również wynikać z troski o to, że takie opakowania stają się zbyt dostępne i łatwe do spożycia w sytuacjach, które sprzyjają nieodpowiedzialnemu piciu – na przykład w drodze czy w przestrzeni publicznej” – czytamy też w materiale.

„Innym problemem, który budzi kontrowersje, jest sprzedaż alkoholu w tak zwanych 'małpkach’, czyli małych szklanych butelkach o pojemności 100-200 ml. Choć są one wygodne i popularne, zwłaszcza wśród osób szukających szybkiej dawki alkoholu, to 43% Polaków opowiada się za zakazem sprzedaży 'małpek’. Sprzeciw wobec 'małpek’ może wynikać z obaw o to, że ich mała pojemność zachęca do częstszego, choć mniejszego spożycia, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do nawykowego picia i problemów zdrowotnych. Dodatkowo ich niska cena sprawia, że stają się bardziej dostępne dla młodszych osób oraz osób zmagających się z problemami alkoholowymi” – napisano też w informacji.

Autorzy badania wskazali, że kolejnym tematem, który budzi zainteresowanie Polaków, jest sprzedaż alkoholu na stacjach paliw – 54% badanych opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń dotyczących sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach nocnych, czyli między 22:00 a 6:00.

Badanie zostało przeprowadzone 4-8 października 2024 roku metodą CAWI na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości zamieszkiwanej miejscowości oraz regionu GUS próbie Polaków w wieku powyżej 18 lat, N=1008. Badanie zrealizowano na panelu badawczym epanel.pl, należącym do ARC Rynek i Opinia.

Źródło: ISBnews